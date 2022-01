La deforestazione altera il clima delle coste africane

Uno studio attesta che la deforestazione innesca una rapida crescita del rischio di improvvise inondazioni nelle città costiere africane occidentali.

La deforestazione riguarda l'idroclima locale e regionale attraverso i cambiamenti nel riscaldamento e l'inumidimento dell'atmosfera. Nei tropici, la deforestazione porta al riscaldamento, ma il suo impatto sulle precipitazioni è più complesso in quanto dipende dalla scala spaziale e dalla forzatura sinottica. La maggior parte degli studi si sono concentrati sull'Amazzonia, evidenziando che i bordi della foresta migliorano localmente la pioggia convettiva, mentre le piogge diminuiscono nelle regioni più asciutte, più ampie e deforestate.

Secondo uno studio, pubblicato sulla rivista PNAS, (1) la frequenza dei temporali in alcune città costiere africane in rapida crescita è raddoppiata negli ultimi 30 anni. Gran parte di questo aumento è legato all'impatto della deforestazione sul clima locale.

È ampiamente noto che la rimozione della vegetazione aumenta il deflusso dell'acqua piovana con il rischio di frane e smottamenti. Fenomeni avversi accaduti nella capitale di Sierra Leone, nel Freetown, nell'agosto 2017 quando 1.100 persone sono morte. Ma la ricerca guidata dal centro del Regno Unito per l'ecologia e l'idrologia (UK Centre for Ecology & Hydrology (UKCEH)) ha ora rivelato che la continua deforestazione può incrementare nelle aree costiere la frequenza delle inondazioni.

Questo nuovo studio ha analizzato tre decenni di dati satellitari nell'Africa occidentale del sud per stabilire il modo in cui i modelli meteorologici sono stati modificati a causa della deforestazione, attraverso i cambiamenti nel riscaldamento e nell'umidità dell'atmosfera.

I ricercatori hanno scoperto che la rimozione di ampie aree del bosco aveva notevolmente esacerbato gli effetti del riscaldamento globale nelle aree costiere della regione, che comprende la Guinea, la Sierra Leone, la Liberia, la Costa d'Avorio, il Ghana e la Nigeria. Nelle aree deforestate, la frequenza delle tempeste è raddoppiata dal 1991, mentre l'aumento delle aree boschive è stato circa del 40%.

La terra è stata impiegata per l'agricoltura e il carburante per cucinare con lo scopo di sostenere le popolazioni in crescita nelle vicinanze, ma le tempeste e le precipitazioni risultanti influenzano le aree urbane e rurali.

Il professor Chris Taylor (2) del UK Centre for Ecology & Hydrology (UKCEH), che ha guidato lo studio dice: «L'entità dell'aumento dell'attività dei fenomeni tempestosi costieri è probabile che muti in diverse regioni, a seconda del clima locale, ma la deforestazione avrà sicuramente un effetto simile anche in altre aree costiere. Circa il 40% della popolazione mondiale vive a 100 km dalla costa, (3) quindi gli aumenti delle improvvise inondazioni causano disagi a milioni di persone. Le nostre scoperte forniscono quindi un avvertimento alle città costiere in rapida crescita in tutto il mondo».

Un gran numero di persone vivono vicino al mare per disporre del cibo e dei benefici economici che fornisce.

In Africa e in Asia sud-orientale, le vaste aree della foresta tropicale costiera sono state distrutte. Il cambiamento climatico globale ha già un impatto sulle comunità, il drenaggio e altre infrastrutture sono spesso mal equipaggiate per far fronte alle principali inondazioni. A Freetown in particolare, i residenti stanno già soffrendo di effetti multipli e dannosi dei cambiamenti climatici, comprese temperature estreme e sporadiche inondazioni causate dalle tempeste.

Il professor Taylor sostiene che «La deforestazione sta esacerbando gli impatti dei cambiamenti climatici in alcune delle città meno resilienti sulla Terra, rendendo molto più difficile per queste comunità far fronte agli eventi meteorologici estremi».

La ricerca precedente ha collegato la deforestazione con una ridotta pioggia regionale in Amazzonia. Tuttavia, l'oceano influenza fortemente i modelli meteorologici locali e il nuovo studio è la prima indagine sull'impatto della deforestazione sull'attività delle tempeste nelle aree costiere.

«I modelli meteorologici locali sono alimentati da particolari correnti sea breezes e la deforestazione rafforza questi venti che trasportano l'umidità nell'entroterra, innescando più acquazzoni negli orari pomeridiani», spiega la dottoressa Cornelia Klein (4) del UK Centre for Ecology & Hydrology (UKCEH), una coautrice dello studio.

La ricerca del UK Centre for Ecology & Hydrology (UKCEH) è finalizzata a studiare i futuri cambiamenti climatici nell'Africa occidentale, dove le improvvise inondazioni sono sempre più comuni durante la stagione delle piogge. Un precedente studio nel 2017, anche guidato dal professor Taylor, ha mostrato che il riscaldamento globale era responsabile di un triplice aumento nella frequenza delle tempeste estreme del Sahel in soli 35 anni.

La ricerca è stata finanziata dal Natural Environment Research Council (NERC), parte della ricerca del UK Research and Innovation.

La dottoressa Sarah Webb, NERC’s Associate Director for International, afferma: «COP26 ha evidenziato sfide significative in molte parti del mondo causate dai cambiamenti climatici. La ricerca finanziata da NERC offre alle comunità globali la possibilità di prendere decisioni future sulla gestione sostenibile del territorio, sulla pianificazione urbana e nelle pratiche agricole, oltre a elaborare piani di risposta alle emergenze. Questo sta supportandoli nell'adattare e mitigare, gli effetti dei cambiamenti climatici, portando a maggiore resilienza».

L'UK Centre for Ecology & Hydrology (UKCEH) per l'ecologia e l'idrologia è un centro di eccellenza nella scienza ambientale attraverso l'acqua, la terra e l'aria. I nostri 500 scienziati lavorano per capire l'ambiente, come sostiene la vita e l'impatto umano su di esso - così che insieme, le persone e la natura possono prosperare. Abbiamo una lunga storia di investigazione, monitoraggio e modellazione del cambiamento ambientale, e la nostra scienza fa una differenza positiva nel mondo. I problemi I nostri indirizzi scientifici includono: inquinamento della scienza, biodiversità, biosicurezza, rischi chimici, eventi meteorologici estremi, siccità, inondazioni, emissioni di gas serra, uso del suolo, salute del suolo, agricoltura sostenibile, ecosistemi sostenibili, uso di macronutrienti sostenibili e gestione delle risorse idriche. L' UK Centre for Ecology & Hydrology è un partner strategico per il Natural Environment Research Council, parte della ricerca e dell'innovazione del Regno Unito. (5)

Descrizione foto: Una tempesta del tardo pomeriggio sopra una foresta, Yamoussoukro, Costa d'Avorio. - Credit: Cornelia Klein.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Deforestation increases risk of flash flooding in fast-growing West African coastal cities