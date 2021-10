La corrente dell'oceano potrebbe riscaldarsi notevolmente

La principale corrente dell'Oceano Atlantico, a cui appartiene anche il flusso del Golfo, potrebbe aver perso stabilità nel corso del secolo scorso.

Il capovolgimento meridionale della circolazione atlantica (Atlantic meridional overturning circulation - AMOC) trasporta in superficie le masse di acqua calda dai tropici verso nord per poi riportare l'acqua fredda verso sud a una profondità maggiore. Una dinamica rilevante per le temperature relativamente miti in Europa. Inoltre, influenza i sistemi meteorologici in tutto il mondo. Un potenziale collasso del presente sistema attuale dell'oceano potrebbe quindi avere gravi conseguenze. Questo studio è stato pubblicato da Nature Climate Change. (1)

Il dottor Niklas Boors, (2) autore dello studio per la ricerca sull'impatto climatico presso l'Istituto Potsdam, Freie Universität Berlin e Exeter University, dice: «Il capovolgimento meridionale della circolazione atlantica è davvero uno dei sistemi di circolazione chiave del nostro pianeta. Sappiamo già da alcune simulazioni informatiche e dai dati del passato della Terra, i cosiddetti record proxy paleoclimatici, che l'AMOC può esibire, oltre alla robusta modalità attualmente raggiunta, una modalità di funzionamento alternativa, sostanzialmente più debole. Questa bistabilità implica che le transizioni brusche tra le due modalità di circolazione sono in linea di principio possibili».

La perdita della stabilità dinamica potrebbe alla fine portare a collasso

È stato mostrato in precedenza che l'AMOC è attualmente più debole in più di 1000 anni. Tuttavia, finora è rimasta una domanda aperta se l'indebolimento osservato corrisponde a un cambiamento nello stato medio di circolazione o se è associato a una perdita effettiva della stabilità dinamica. Per Niklas Boers «La differenza è cruciale perché la perdita della stabilità dinamica implica che l'AMOC abbia quasi raggiunto la sua soglia critica, oltre a cui potrebbe verificarsi una transizione irreversibile in modo sostanziale».

I dati osservativi a lungo termine della forza del capovolgimento meridionale della circolazione atlantica (Atlantic meridional overturning circulation - AMOC) sfortunatamente non esistono, ma l'AMOC lascia le cosiddette impronte digitali nei modelli di temperatura e salinità della superficie del mare dell'Oceano Atlantico. «Un'analisi dettagliata di queste impronte digitali in otto indici indipendenti ora suggerisce che l'indebolimento dell'AMOC durante il secolo scorso è davvero probabile che sia associato a una perdita di stabilità», afferma boors. «I risultati sostengono la valutazione che il declino dell'AMOC non è solo una fluttuazione o una risposta lineare alle temperature crescenti, ma probabilmente è l'avvicinamento di una soglia critica oltre la quale il sistema di circolazione potrebbe crollare».

Oltre al riscaldamento globale, l'afflusso di acqua dolce è un fattore - che è anche collegato ai cambiamenti climatici

Un certo numero di fattori è probabilmente importante per il fenomeno. Questi includono: l'afflusso di acqua dolce dalla fusione della lastra di ghiaccio della Groenlandia, che scioglie il ghiaccio marino; l'aumento eccessivo delle precipitazioni, che causa il ruscellamento. L'acqua dolce è più leggera dell'acqua salata e riduce la tendenza dell'acqua per affondare dalla superficie a maggiori profondità, che è uno dei driver del capovolgimento.

«Non mi aspettavo che l'eccessiva quantità di acqua dolce aggiunta nel corso del secolo scorso avrebbe già prodotto una tale risposta nella circolazione ribaltabile», afferma Boors. «Abbiamo urgentemente bisogno di conciliare i nostri modelli con le prove osservative presentate per valutare quanto lontano o quanto vicino siamo alla sua soglia critica è reale dell'AMOC».

Mentre la rispettiva rilevanza dei diversi fattori deve essere ulteriormente studiata, le anomalie riportate in questo studio sono tutte collegate ai cambiamenti climatici causati dall'uomo.

Riferimenti:

(1) Observation-based early-warning signals for a collapse of the Atlantic Meridional Overturning Circulation

(2) Niklas Boors

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Major Atlantic ocean current system might be approaching critical threshold