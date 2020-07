La cannabis combatte i batteri resistenti

Combinando gli antibiotici con il composto di cannabis, il cannabidiolo (CBD), i ricercatori hanno trovato un modo per migliorare l'effetto antibiotico.

Dalla scoperta della penicillina nel 1928 da parte di Sir Alexander Fleming, (1) gli antibiotici hanno salvato milioni di vite da infezioni mortali in tutto il mondo. Tuttavia, con il tempo i batteri hanno sviluppato meccanismi per sfuggire agli effetti degli antibiotici: sono diventati resistenti.

Con meno antibiotici disponibili per il trattamento delle infezioni batteriche resistenti, la possibilità di entrare in un'era pre-antibiotica è imminente.

Si stanno esplorando strategie alternative e i composti di supporto stanno attirando l'attenzione. I composti di supporto sono composti non antibiotici con la capacità di migliorare l'efficacia degli antibiotici.

Come potenziare gli antibiotici

Uno di questi composti di supporto è stato sospettato di essere cannabidiolo (CBD); un cannabinoide dalla pianta di cannabis. Ora un gruppo di ricerca dell'Università della Danimarca meridionale ha pubblicato uno studio scientifico che dimostra l'effetto del CBD.

La dottoressa Janne Kudsk Klitgaard (2) è l'investigatrice principale e autrice corrispondente. Il primo autore è il dottorando Claes Søndergaard Wassmann. (3) Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Scientific Reports. (4)

Quando abbiamo combinato cannabidiolo (CBD) e antibiotici, abbiamo visto un effetto più potente rispetto al trattamento con soli antibiotici. Quindi, per uccidere un certo numero di batteri, abbiamo bisogno di meno antibiotici, dicono.

I cloni batterici si diffondono a livello globale

Nello studio, il cannabidiolo (CBD) è stato utilizzato per migliorare l'effetto dell'antibiotico bacitracina contro i batteri dello Staphylococcus aureus; un importante patogeno umano che causa frequentemente malattie acquisite in comunità e in ospedale.

I cloni multiresistenti di questo patogeno si sono diffusi a livello globale. In alcuni paesi, il trattamento delle infezioni batteriche con questi batteri resistenti è difficile e si prevede che il problema in futuro si complicherà ulteriormente.

Secondo i ricercatori, la combinazione di CBD e antibiotici potrebbe essere un nuovo trattamento delle infezioni da batteri resistenti alle terapie antibiotiche.

Come muoiono i batteri?

Tre cose sono successe con i batteri Staphylococcus aureus, quando i ricercatori li hanno trattati con la combinazione nel loro studio:

I batteri non si sono più divisi normalmente.

L'espressione di alcuni geni chiave (divisione cellulare e geni di autolisi) nei batteri è stata ridotta.

La membrana batterica è diventata instabile.

L'anti-resistenza deve essere fermata

Secondo i ricercatori, l'abuso di antibiotici è la principale causa di resistenza agli antibiotici.

Se combiniamo un antibiotico con un composto di supporto, che migliora l'effetto del farmaco, abbiamo bisogno di meno antibiotico per ottenere lo stesso effetto. Ciò può contribuire allo sviluppo di un minor numero di batteri resistenti, afferma la dottoressa Janne Kudsk Klitgaard.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: New study: Cannabis helps fight resistant bacteria