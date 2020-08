L'IA riconosce i fotorecettori in deterioramento

Un software basato sull'intelligenza artificiale (IA), sviluppato dai ricercatori della Eye Clinic dell'Ospedale universitario di Bonn, della Stanford University e dell'Università dello Utah, consente la valutazione precisa della progressione dell'atrofia geografica (GA), una malattia della retina sensibile alla luce causata dalla degenerazione maculare senile (AMD).

Questo approccio innovativo consente la misurazione completamente automatizzata delle principali lesioni atrofiche utilizzando i dati della tomografia a coerenza ottica, che fornisce una visualizzazione tridimensionale della struttura della retina.

Inoltre, il team di ricerca può determinare con precisione l'integrità delle cellule fotosensibili dell'intera retina centrale e rilevare anche cambiamenti degenerativi progressivi dei cosiddetti fotorecettori oltre le lesioni principali. I risultati verranno utilizzati per valutare l'efficacia di nuovi approcci terapeutici innovativi. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista JAMA Ophthalmology. (1)

Non esiste un trattamento efficace per l'atrofia geografica, una delle cause più comuni di cecità nei paesi industrializzati. La malattia danneggia le cellule della retina e le fa morire. Le lesioni principali, aree della retina degenerata, note anche come “atrofia geografica”, si espandono con il progredire della malattia e provocano punti ciechi nel campo visivo della persona colpita. Una delle sfide principali per la valutazione delle terapie è che queste lesioni progrediscono lentamente, il che significa che gli studi di intervento richiedono un lungo periodo di follow-up.

«Nel valutare gli approcci terapeutici, finora ci siamo concentrati principalmente sulle principali lesioni della malattia. Tuttavia, oltre alla perdita del campo visivo centrale, i pazienti soffrono anche di sintomi come una ridotta sensibilità alla luce nella retina circostante», spiega il professor dottor Frank G. Holz, (2) Direttore della Clinica Oculistica presso l'Ospedale Universitario di Bonn. «Preservare la microstruttura della retina al di fuori delle lesioni principali sarebbe quindi già un risultato importante, che si potrebbe utilizzare per verificare l'efficacia dei futuri approcci terapeutici».

L'integrità delle cellule fotosensibili predice la progressione della malattia

I ricercatori hanno inoltre dimostrato che l'integrità delle cellule fotosensibili al di fuori delle aree di atrofia geografica è un predittore della futura progressione della malattia. «Si potrebbe quindi essere in grado di rallentare la progressione delle principali lesioni atrofiche utilizzando approcci terapeutici che proteggano le cellule fotosensibili circostanti», afferma la professoressa Monika Fleckenstein (3) del Moran Eye Center presso l'Università dello Utah negli Stati Uniti, promotrice dello studio di storia naturale sull'atrofia geografica, su cui si basa l'attuale pubblicazione.

«La ricerca in oftalmologia è sempre più basata sui dati. L'analisi precisa e completamente automatizzata dei più fini cambiamenti microstrutturali nei dati della tomografia a coerenza ottica, utilizzando l'intelligenza artificiale, rappresenta un passo importante verso la medicina personalizzata per i pazienti con degenerazione maculare legata all'età», spiega l'autore principale il dottor Maximilian Pfau (4) della clinica oculistica dell'ospedale universitario di Bonn, che attualmente lavora come membro della Fondazione tedesca per la ricerca (DFG) e borsista post-dottorato alla Stanford University presso il Dipartimento di scienza dei dati biomedici. «Sarebbe anche utile rivalutare i vecchi studi di trattamento con i nuovi metodi al fine di valutare i possibili effetti sull'integrità dei fotorecettori».

Riferimenti:

(1) Progression of Photoreceptor Degeneration in Geographic Atrophy Secondary to Age-related Macular Degeneration

(2) Frank G. Holz

(3) Monika Fleckenstein

(4) Maximilian Pfau (Team)

Descrizione foto: L'immagine della retina centrale in un paziente con atrofia geografica - serve come riferimento per la tomografia a coerenza ottica (OCT). / (ONL) derivato da dati OCT: I fotorecettori sono significativamente diluiti anche al di fuori dell'area di atrofia geografica. - Credit: © Universitäts-Augenklinik Bonn. - Usage Restrictions: Queste immagini possono essere utilizzata insieme al comunicato stampa.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Artificial intelligence recognizes deteriorating photoreceptors