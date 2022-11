L'Europa si sta riscaldando più velocemente del pianeta

Come conseguenza delle emissioni umane di gas serra, anche il clima in tutta l'Europa è diventato più secco, in particolare nella parte meridionale

Il riscaldamento durante i mesi estivi in Europa è stato molto più veloce della media globale, mostra un nuovo studio dei ricercatori della Stockholm University pubblicato sul Journal of Geophysical Research Atmospheres (1). Come conseguenza delle emissioni umane di gas serra, anche il clima in tutto il continente è diventato più secco, in particolare nell'Europa meridionale, con conseguenti ondate di calore peggiori e un aumento del rischio di incendi.

Secondo il Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC) delle Nazioni Unite, il riscaldamento delle aree terrestri avviene in modo significativamente più rapido rispetto agli oceani, con una media di 1,6 gradi e 0,9 gradi rispettivamente. Significa che il budget globale per le emissioni di gas serra per rimanere al di sotto di un riscaldamento di 1,5 gradi sulla terraferma è già stato esaurito. Ora, il nuovo studio mostra che anche il budget per le emissioni per evitare un riscaldamento di 2 gradi su gran parte dell'Europa durante il semestre estivo (aprile-settembre) è stato esaurito. Infatti, le misurazioni rivelano che il riscaldamento durante i mesi estivi in gran parte dell'Europa negli ultimi quattro decenni ha già superato i due gradi.

«Il cambiamento climatico è grave in quanto porta, tra le altre cose, ondate di calore più frequenti in Europa. Questi, a loro volta, aumentano il rischio di incendi, come i devastanti incendi nell'Europa meridionale nell'estate del 2022», afferma il dottor Paul Glantz (2), professore associato presso il Dipartimento di scienze ambientali della Stockholm University e autore principale dello studio.

Nell'Europa meridionale è evidente un chiaro, cosiddetto, feedback positivo causato dal riscaldamento globale, vale a dire che il riscaldamento è amplificato a causa del suolo più secco e della minore evaporazione. Inoltre, c'è stata una minore copertura nuvolosa su gran parte dell'Europa, probabilmente a causa della minore quantità di vapore acqueo nell'aria.

«Ciò che vediamo nell'Europa meridionale è in linea con quanto previsto dall'IPCC, ovvero che un maggiore impatto umano sull'effetto serra porterebbe a zone aride sulla Terra a diventare ancora più secche», afferma il professor Paul Glantz.

Impatto di particelle di aerosol

Lo studio comprende anche una sezione sull'impatto stimato delle particelle di aerosol sull'aumento della temperatura. Secondo Paul Glantz, il rapido riscaldamento, ad esempio, nell'Europa centrale e orientale, è innanzitutto una conseguenza delle emissioni umane di gas serra a lunga durata, come l'anidride carbonica. Ma poiché le emissioni di particelle di aerosol a vita breve, ad esempio dalle centrali elettriche a carbone, sono diminuite notevolmente negli ultimi quattro decenni, l'effetto combinato ha portato a un aumento estremo della temperatura di oltre due gradi.

«Le particelle di aerosol trasportate dall'aria, prima che iniziassero a diminuire nei primi anni '80 in Europa, hanno mascherato il riscaldamento causato dai gas serra umani di poco più di un grado in media per il semestre estivo. Man mano che gli aerosol nell'atmosfera diminuivano, la temperatura aumentava rapidamente. Le emissioni umane di anidride carbonica sono ancora la più grande minaccia in quanto influenzano il clima da centinaia a migliaia di anni», afferma Paul Glantz.

Secondo lo scienziato, questo effetto fornisce un presagio di riscaldamento futuro nelle aree in cui le emissioni di aerosol sono elevate, come in India e Cina.

Antefatti - L'effetto serra e l'effetto aerosol

La combustione di fossili porta al rilascio sia di particelle di aerosol che di gas serra. Sebbene la loro origine sia comune, i loro effetti sul clima sono diversi.

Informazioni sull'effetto serra

I gas serra sono in gran parte insensibili alla radiazione solare mentre assorbono la radiazione infrarossa in modo efficiente, portando alla riemissione verso la superficie terrestre. La Terra assorbe sia la radiazione solare che la radiazione infrarossa, il che porta al riscaldamento in particolare della parte inferiore dell'atmosfera.

Tempo-spazio: i gas serra sono generalmente longevi nell'atmosfera e questo vale soprattutto per l'anidride carbonica dove le emissioni umane influenzano il clima da centinaia a migliaia di anni. Significa anche che i gas serra si diffondono uniformemente su tutto il pianeta.

L'effetto dell'aerosol

Contrariamente ai gas serra, le particelle di aerosol influenzano la radiazione solare in arrivo, cioè disperdono parte della luce solare nello spazio causando un effetto di raffreddamento. Le emissioni umane di aerosol possono aumentare questo effetto di raffreddamento.

Tempo-spazio: le particelle di aerosol umano trasportate dall'aria hanno una durata di circa una settimana, il che significa che raffreddano il clima principalmente a livello locale o regionale e a breve termine.

Secondo l'Accordo di Parigi, tutte le parti devono impegnarsi a ridurre drasticamente le proprie emissioni di gas serra, ma è anche importante diminuire anche le concentrazioni di particelle di aerosol perché, oltre ai loro effetti sul clima, le particelle di aerosol nell'aria inquinata causano circa otto milioni di morti premature ogni anno in tutto il mondo.

Riferimenti:

(1) Unmasking the Effects of Aerosols on Greenhouse Warming Over Europe

(2) Paul Glantz

Descrizione foto: Le centrali elettriche a carbone sulla terra emettono oltre 12 Gt di anidride carbonica ogni anno, quasi un terzo delle emissioni totali di anidride carbonica. Le centrali elettriche a carbone costituiscono quindi la singola più grande fonte del riscaldamento globale. Le centrali a carbone emettono anche anidride solforosa che forma aerosol nell'atmosfera. Le centrali a carbone sono diminuite e sono aumentate notevolmente rispettivamente in Europa e nell'Asia orientale negli ultimi quattro decenni. - Credit: Tomasz Matuszewski/Mostphotos.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Large parts of Europe are warming twice as fast as the planet on average