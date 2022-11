L'ESO cattura il fantasma di una stella gigante

Il VLT Survey Telescope ha immortalato un'immagine dettagliata dei resti spettrali di una stella gigantesca il cui nome è supernova Vela

Una ragnatela spettrale, draghi magici o scia di fantasmi? Cosa vedi in questa immagine del resto della supernova Vela? Questo bellissimo arazzo di colori mostra i resti spettrali di una stella gigantesca, ed è stato catturato qui con dettagli incredibili con il VLT Survey Telescope, ospitato presso il sito Paranal dell'European Southern Observatory (ESO) in Cile.

La struttura sottile di nuvole rosa e arancioni è tutto ciò che resta di una stella massiccia che terminò la sua vita in una potente esplosione circa 11.000 anni fa. Quando le stelle più massicce raggiungono la fine della loro vita, spesso si spengono con un botto, in uno scoppio chiamato supernova. Queste esplosioni provocano onde d'urto che si muovono attraverso il gas circostante, comprimendolo e creando intricate strutture filiformi. L'energia rilasciata riscalda i viticci gassosi, facendoli brillare brillantemente, come si vede in questa immagine.

In questa immagine da 554 milioni di pixel, otteniamo una visione estremamente dettagliata del resto della supernova Vela, dal nome della costellazione meridionale Vela (The Sails) (1). Potresti inserire nove lune piene in questa intera immagine e l'intera nuvola è ancora più grande. A soli 800 anni luce dalla Terra, questo drammatico residuo di supernova è uno dei più vicini a noi conosciuti.

Quando è esplosa, gli strati più esterni della stella progenitrice sono stati espulsi nel gas circostante, producendo gli spettacolari filamenti che osserviamo qui. Ciò che resta della stella è una sfera ultra densa in cui i protoni e gli elettroni sono forzati insieme ai neutroni: una stella di neutroni (Neutron star) (2). La stella di neutroni nel resto di Vela, posizionata leggermente al di fuori di questa immagine in alto a sinistra, sembra essere una pulsar (3) che ruota sul proprio asse a un'incredibile velocità di oltre 10 volte al secondo.

Questa immagine è un mosaico di osservazioni fatte con la telecamera ad ampio campo 'OmegaCAM' (4) al VLT Survey Telescope (VST) (5), ospitato presso l'Osservatorio del Paranal dell'ESO (6) in Cile. La fotocamera da 268 milioni di pixel può acquisire immagini attraverso diversi filtri che lasciano passare la luce di diversi colori. In questa particolare immagine del resto della Vela sono stati utilizzati quattro diversi filtri, qui rappresentati da una combinazione di magenta, blu, verde e rosso.

Il VST è di proprietà dell'Istituto Nazionale di Astrofisica in Italia, INAF, e con il suo specchio di 2,6 metri è uno dei più grandi telescopi dedicati al rilevamento del cielo notturno in luce visibile. Questa immagine è un esempio di una tale indagine: la VST Photometric Ha Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+) (7). Per oltre sette anni, questa indagine ha mappato una parte considerevole della nostra galassia natale, consentendo agli astronomi di capire meglio come si formano, si evolvono e alla fine muoiono le stelle.

Descrizione foto: Questa immagine mostra una vista spettacolare delle nuvole arancioni e rosa che costituiscono ciò che rimane dopo la morte esplosiva di una stella massiccia, il resto della supernova Vela. Questa immagine dettagliata è composta da 554 milioni di pixel ed è un'immagine a mosaico combinata di osservazioni effettuate con la fotocamera OmegaCAM da 268 milioni di pixel al VLT Survey Telescope, ospitato presso l'Osservatorio del Paranal dell'ESO. OmegaCAM può acquisire immagini attraverso diversi filtri che consentono al telescopio di vedere la luce emessa con un colore distinto. Per catturare questa immagine sono stati utilizzati quattro filtri, qui rappresentati da una combinazione di magenta, blu, verde e rosso. Il risultato è una vista estremamente dettagliata e sbalorditiva sia dei filamenti gassosi nel resto sia delle stelle blu brillante in primo piano che aggiungono brillantezza all'immagine. - Credit: ESO/VPHAS+ team. Acknowledgement: Cambridge Astronomical Survey Unit.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: ESO captures the ghost of a giant star