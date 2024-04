Kit diagnostici supportati dall'intelligenza artificiale

Gli studi di progettazione Map Project Office e Modem hanno sviluppato un concetto per un kit diagnostico supportato dall'intelligenza artificiale che consentirebbe ai pazienti di eseguire su se stessi un triage di base

Lo Smart Aid Kit (1) offre una visione di come l’intelligenza artificiale generativa (AI) potrebbe aiutare a fornire assistenza sanitaria universale con l’aiuto di quattro diversi sensori, modellati su uno stetoscopio, uno spirometro, un oftalmoscopio e uno scanner cutaneo.

Map (2) e Modem (3) hanno sviluppato il concetto per mostrare come gli individui e le comunità senza un accesso immediato all'assistenza sanitaria potrebbero condurre test che normalmente verrebbero eseguiti da un infermiere o da un medico di famiglia.

Secondo il dottor Bas van de Poel (4), co-fondatore di Modem, «Molte persone, soprattutto nelle aree svantaggiate, non dispongono di servizi sanitari di base, evidenziando la necessità di un'assistenza sanitaria universale. I recenti progressi tecnologici, in particolare nel campo dell'intelligenza artificiale, offrono opportunità per affrontare queste disparità. I dispositivi basati sull'intelligenza artificiale possono aiutare nella diagnosi e nella gestione delle condizioni di salute, soprattutto laddove l'accesso agli operatori sanitari è limitato».

Lo Smart Aid Kit farebbe uso di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), un tipo di intelligenza artificiale in grado di analizzare grandi quantità di dati e di utilizzarli per generare risposte in risposta alle domande degli utenti.

Le società Map e Modem hanno osservato in un documento di ricerca prodotto nell'ambito del progetto che il sistema Med-PaLM (5) di Google basato sull'intelligenza artificiale è già in fase di sperimentazione negli Stati Uniti per rispondere alle domande sulla salute dei consumatori.

Il team voleva mostrare come queste tecnologie potessero essere unite a hardware appositamente creato per consentire agli utenti di gestire la propria assistenza sanitaria in modo indipendente.

Hanno sviluppato una gamma di strumenti robusti, accessibili e facili da usare in grado di scansionare e valutare varie condizioni di salute, consentendo al kit di agire come un medico virtuale. Le informazioni raccolte dai dispositivi sensore vengono trasmesse a un'unità centrale contenente l'LLM, che può quindi diagnosticare le condizioni e fornire un feedback immediato.

Gli studi prevedono che lo Smart Aid Kit venga collocato negli spazi pubblici in modo molto simile a un defibrillatore automatico esterno (DAE).

Una custodia dotata di pannelli solari per la ricarica conterrebbe i quattro sensori progettati per evocare apparecchiature attualmente utilizzate dai medici, con forme semplici dettate dalle loro funzioni.

Uno stetoscopio con un grande diaframma bianco trasmetterebbe le onde sonore prodotte all’interno del corpo all’intelligenza artificiale, che misurerebbe e analizzerebbe la temperatura, la pressione sanguigna e la saturazione di ossigeno.

Lo spirometro raccoglierebbe goccioline di aria e saliva dal respiro dell'utente, consentendo al LLM di eseguire analisi del microbioma nonché valutazioni nutrizionali e dietetiche che potrebbero fornire un feedback metabolico e facilitare lo screening del cancro.

Un oftalmoscopio verrebbe utilizzato per ispezionare l’interno dell’occhio e la sua superficie, il che potrebbe aiutare l’intelligenza artificiale a rilevare disturbi neurologici e malattie autoimmuni, nonché a valutare la salute cardiovascolare.

I progettisti hanno inoltre sviluppato un nuovo strumento per valutare la salute della pelle, comprese l'idratazione e la pigmentazione. Questo dispositivo di scansione a cupola potrebbe essere utilizzato per diagnosticare condizioni dermatologiche, rilevare allergie e supportare la diagnosi precoce del cancro della pelle. Le forme semplici dei prodotti sono progettate per essere familiari e intuitive da usare. Bande di colore visibili che aiutano a distinguere ogni strumento fanno riferimento ai colori primari attualmente presenti nell'ecosistema sanitario.

La dottoressa Emilie Robinson, direttrice creativa di Map, afferma: «Insieme volevamo mostrare una serie di oggetti semplici che potessero funzionare bene e fossero istintivi da usare. Sebbene Smart Aid Kit sia sperimentale, realizzare fisicamente gli strumenti era importante per capire come sarebbero stati i progetti una volta utilizzati. I progetti risultanti sembrano elevati, puliti e affidabili, tutti elementi importanti per gli strumenti che potrebbero essere utilizzati durante la valutazione dell'assistenza sanitaria».

La stessa cassetta di pronto soccorso integrerebbe un'interfaccia utente basata su testo alimentata dal LLM. Progettata specificamente per i non professionisti, l'interfaccia utente utilizzerebbe sia la voce che il testo per fornire semplici istruzioni su come utilizzare i vari dispositivi, insieme a consigli amichevoli forniti nello stile di una consulenza medica.

Il dottor Bas van de Poel spera che il progetto concettuale serva da trampolino di lancio per le discussioni con i marchi e «ispiri le aziende specializzate a trasformare questa visione in realtà».

«Il design ha il potere di trasformare l'accessibilità sanitaria e speriamo di ispirare le aziende che possono avere un impatto qui», ha aggiunto la dottoressa Robinson.

La recente serie AItopia di Dezeen ha esplorato l'impatto dell'intelligenza artificiale sul design, sull'architettura e sull'umanità, inclusa una panoramica completa dei termini chiave del settore e del motivo per cui sono importanti.

Nell’ambito della serie, la designer Madeline Gannon (6) ha parlato di come ai robot antropomorfizzati potrebbero essere dati tratti umani per renderli più accessibili, mentre l’etica dell’intelligenza artificiale Alice Xiang (7) ha espresso preoccupazione sul potenziale dei pregiudizi algoritmici per consolidare le disuguaglianze sociali esistenti.

Descrizione foto: Un sensore simile a uno stetoscopio trasmetterebbe le onde sonore dal corpo all’intelligenza artificiale. - Credit: Smart Aid Kit.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Smart Aid Kit uses AI to remotely diagnose and manage health conditions