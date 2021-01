Insetti danneggiati dai comuni pesticidi

Molti insetti hanno bisogno di dormire tranquillamente, ma questo potrebbe non essere possibile se sono stati esposti ai pesticidi neonicotinoidi.

Proprio come noi, molti insetti hanno bisogno di una notte di sonno decente per vivere correttamente, ma questo potrebbe non essere possibile se sono stati esposti a insetticidi neonicotinoidi, la forma più comune di insetticida utilizzata in tutto il mondo, suggerisce una ricerca degli accademici dell'Università di Bristol.

A livello globale, i neonicotinoidi sono gli insetticidi più utilizzati, nonostante i loro effetti sub-letali ben documentati. I neonicotinoidi sono agonisti del recettore nicotinico dell'acetilcolina. La memoria, la ritmicità circadiana e il sonno sono essenziali per un efficiente foraggiamento e impollinazione e richiedono la segnalazione del recettore nicotinico dell'acetilcolina.

Due studi condotti da scienziati delle Scuole di Fisiologia, Farmacologia e Neuroscienze e Scienze Biologiche di Bristol hanno dimostrato che questi insetticidi influenzano la quantità di sonno consumata sia dai bombi che dai moscerini della frutta, il che può aiutarci a capire perché gli insetti impollinatori stanno scomparendo dalla natura.

La dottoressa Kiah Tasman, (1) professoressa associata presso la School of Physiology, Pharmacology and Neuroscience e autore principale degli studi, ha dichiarato: «I neonicotinoidi che abbiamo testato hanno avuto un grande effetto sulla quantità di sonno assunta da mosche e api. Se un insetto è stato esposto a una quantità simile a quella che potrebbe verificarsi in una fattoria in cui era stato applicato il pesticida, dormiva meno e i suoi ritmi comportamentali quotidiani erano fuori sincrono con il normale ciclo di 24 ore del giorno e della notte».

Lo studio sulla mosca della frutta pubblicato su Scientific Reports, (2) ha permesso ai ricercatori di studiare l'impatto dei pesticidi sul cervello degli insetti.

L'effetto delle concentrazioni rilevanti per il campo dei neonicotinoidi vietati dall'Unione Europea: imidacloprid, clothianidin, thiamethoxam e thiacloprid sono stati testati sulla memoria della mosca Drosophila, sui ritmi circadiani e sul sonno. Concentrazioni rilevanti per il campo di imidacloprid, clothianidin e tiametoxam hanno interrotto l'apprendimento, la ritmicità comportamentale e il sonno, mentre l'esposizione al tiacloprid ha influito solo sul sonno. L'esposizione a imidacloprid e clothianidin ha impedito il rimodellamento giorno / notte e l'accumulo del neuropeptide del fattore di dispersione del pigmento (PDF) nei terminali dorsali dei neuroni orologio.

Il knockdown delle subunità dei recettori nicotinici dell'acetilcolina Da1 e Dß2 sensibili ai neonicotinoidi nei corpi dei funghi o nei neuroni dell'orologio ha ricapitolato i deficit simili ai neonicotinoidi nella memoria o nel sonno / comportamento circadiano rispettivamente. È probabile che l'interruzione dell'apprendimento, la ritmicità circadiana e il sonno abbiano effetti dannosi di vasta portata sugli insetti utili sul campo.

Il dottor James J L Hodge, (3) professore associato di neuroscienze presso la School of Physiology, Pharmacology and Neuroscience e autore senior dello studio, ha aggiunto: «Essere in grado di leggere l'ora è importante per sapere quando essere svegli e cercare cibo, e sembrava che questi insetti drogati non riuscivano a dormire. Sappiamo che un sonno di qualità è importante per gli insetti, proprio come lo è per gli esseri umani, per la loro salute e per la formazione di ricordi duraturi».

Il dottor Sean A Rands, (4) docente senior presso la School of Biological Sciences e coautore, ha spiegato: «Le api e le mosche hanno strutture simili nel loro cervello, e questo suggerisce una ragione per cui questi farmaci sono così dannosi per le api è che impediscono alle api di dormire correttamente e quindi essere in grado di imparare dove si trova il cibo nel loro ambiente. I neonicotinoidi sono attualmente vietati nell'UE, e speriamo che ciò continui nel Regno Unito mentre usciamo dalla legislazione dell'UE».

Riferimenti:

(1) Kiah Tasman

(2) Neonicotinoids disrupt memory, circadian behaviour and sleep

(3) James J L Hodge

(4) Sean A Rands

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Common pesticides stop bees and flies from getting a good night’s sleep