Inquinamento acustico nella penisola olimpica

Il rumore degli aerei militari sulla penisola olimpica (Washington, USA) è aumentato negli ultimi anni con i cambiamenti nelle operazioni dalle strutture vicine.

Un'area nella foresta pluviale di Hoh della penisola olimpica nello stato di Washington per anni ha tenuto la distinzione come uno dei luoghi più tranquilli del mondo. Nel profondo del paesaggio vario, lussureggiante e piovoso, i suoni del disturbo umano erano notevolmente assenti.

Ma negli ultimi anni, la Marina degli Stati Uniti è passata a un aereo più potente e ha aumentato i voli di addestramento dalla vicina base di Whidbey Island, contribuendo a un maggiore inquinamento acustico nella penisola e in particolare in quello che era il luogo più tranquillo degli Stati Uniti continentali. Sebbene i residenti e i visitatori locali abbiano notato più rumore degli aerei, non è stata effettuata alcuna analisi completa per misurare la quantità di disturbo del rumore o l'impatto che ha sulle persone e sulla fauna selvatica.

Ora, mentre la Marina è pronta a implementare un altro aumento delle attività di volo, uno studio (1) dell'Università di Washington fornisce il primo sguardo sull'impatto dell'inquinamento acustico sulla penisola olimpica. Il documento ha rilevato che gli aeromobili erano udibili in un'ampia area della penisola almeno il 20% delle ore feriali, o per circa un'ora durante un periodo di sei ore. Circa l'88% di tutti gli aeromobili udibili nello studio pre-pandemico erano aerei militari.

«Penso che ci sia un enorme divario tra ciò che la Marina sta dicendo alla gente - che i suoi aerei non sono sostanzialmente più rumorosi e le operazioni non sono cambiate - e ciò che le persone stanno notando a terra», ha detto l'autrice principale Lauren Kuehne, (2) che ha completato il lavoro come ricercatrice presso la UW School of Aquatic and Fishery Sciences ed è ora un consulente indipendente. «Il nostro lavoro è stato progettato per provare a misurare il rumore in modi che riflettano ciò che le persone stanno effettivamente vivendo».

La Marina intende implementare un aumento del 75% delle attività aeree sulla penisola olimpica, un luogo storicamente, culturalmente ed ecologicamente significativo.

Otto tribù di indiani d'America chiamano la penisola 'casa', mentre il Parco Nazionale Olimpico riceve più di 3 milioni di visitatori all'anno ed è un patrimonio mondiale dell'UNESCO. Più di due dozzine di specie animali si trovano solo sulla penisola e più specie sono elencate come minacciate o in via di estinzione ai sensi della legge federale sulle specie minacciate di estinzione.

«La penisola olimpica è un rinomato punto caldo per la fauna selvatica, dimora di persone di molte culture diverse e un parco giochi per gli appassionati di attività all'aria aperta», ha detto il coautore Julian Olden, (3) professore presso la UW School of Aquatic and Fishery Sciences.

I ricercatori hanno scelto tre siti primari sulla penisola olimpica per monitorare il paesaggio sonoro durante quattro periodi stagionali da giugno 2017 a maggio 2018. Due siti, a Third Beach e Hoh Watershed, erano vicino alla costa, mentre il terzo sito era nell'entroterra del fiume Hoh Sentiero. Hanno posizionato i registratori in ogni sito per catturare il suono ininterrottamente per 10 giorni alla volta, quindi hanno reclutato e formato volontari per aiutare a elaborare le quasi 3.000 ore di audio registrato.

«Questi dati sono molto accessibili - puoi ascoltarli e vederli, e non è scienza missilistica», ha detto Lauren Kuehne. «Volevo che le persone si sentissero come se potessero davvero possedere il processo di analisi».

Dalla loro analisi, i ricercatori hanno identificato quasi 5.800 eventi di volo in tutti i luoghi e periodi di monitoraggio. Di questi, l'88% erano aerei militari, il 6% erano aerei a elica, il 5% erano aerei commerciali e meno dell'1% erano elicotteri. Tre quarti di tutto il rumore registrato degli aerei militari si è verificato tra le 9:00 e le 17:00 nei giorni della settimana. La maggior parte degli aerei militari erano Growlers, o jet Boeing EA-18G che vengono utilizzati per la guerra elettronica - esercitazioni che assomigliano a “nascondino” con un bersaglio.

I ricercatori hanno scoperto che la maggior parte del rumore dell'aereo era intermittente, rilevabile in tutti i siti monitorati contemporaneamente e non seguiva uno schema prestabilito. Il rumore per lo più registrato tra 45 e 60 decibel, che è paragonabile ai suoni del traffico aereo a Seattle, ha detto Kuehne. Occasionalmente, il livello del suono raggiungeva gli 80 decibel o più, il che è simile al rumore persistente quando si cammina sotto l'ex viadotto sul lungomare di Seattle.

Le conversazioni con i residenti locali hanno anche rivelato che la maggioranza nota il rumore del getto a basso livello, hanno detto i ricercatori. La natura cronica e imprevedibile del rumore è particolarmente fastidiosa per i residenti e alcuni segnalano difficoltà a dormire, imparare a scuola e persino si sono rilevate interferenze con gli apparecchi acustici.

Ricerche precedenti hanno dimostrato che il volume è solo un aspetto dell'impatto del suono sulla salute umana. Gli studi hanno scoperto che la durata del rumore, i modelli imprevedibili e l'incapacità di controllare l'esposizione contribuiscono tutti a stress, fastidio, disturbi del sonno e interferenze con l'apprendimento.

L'impatto del rumore sulla fauna selvatica è meno studiato, ma alcune ricerche hanno dimostrato che può provocare stress fisiologico e influire sulla capacità degli animali di riprodursi con successo. Il rumore può anche interferire con il modo in cui gli animali comunicano e trovano la preda.

«Il suono assordante del rumore antropogenico non solo minaccia la fauna selvatica, ma potrebbe anche dissuadere le persone dal visitarla in futuro», ha detto Julian Olden. «Perché viaggiare nella penisola olimpica per sperimentare solo un rumore paragonabile a Seattle?»

I ricercatori sperano che questi risultati richiedano valutazioni di follow-up su come il rumore cronico degli aerei influisce sui residenti nella penisola. Sperano anche che la Marina riconosca pubblicamente l'entità del suo inquinamento acustico e prenda in considerazione la possibilità di cambiare le sue operazioni vicino alla penisola.

«Il mio scenario da sogno è che ciò consentirebbe alla Marina di prendere sul serio le richieste delle persone di spostare almeno parte dell'addestramento altrove, in altre aree di operazioni militari», ha detto la dottoressa Kuehne.

Descrizione foto: La foresta pluviale di Hoh nel Parco nazionale di Olympic. Un'area all'interno di questa foresta nello stato di Washington per anni si è distinta come uno dei luoghi più tranquilli del mondo. - Credit: Quiet Parks International.

Questo spettrogramma (una visualizzazione del livello sonoro a frequenze diverse) mostra un'ora di audio raccolto in uno dei siti di studio, Third Beach, il 3 ottobre 2017. Ogni picco è un volo dell'aereo militare Growler, con colori più luminosi che indicano un rumore più forte livelli. - Credit: Lauren Kuehne.

