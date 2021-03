Innovative lenti a contatto morbide

Gli esami elettroretinogramma servono come procedure cliniche di routine in oftalmologia per la diagnosi e la gestione di molte malattie oculari. Tuttavia, il fattore di forma rigido degli attuali sensori corneali produce una mancata corrispondenza con la cornea umana morbida, curvilinea ed eccezionalmente sensibile, che in genere richiede l'uso di anestesia topica e uno speculum per la gestione del dolore e la sicurezza.

Per questo lavoro, pubblicato su Nature Communications, (1) un team di ricercatori della Purdue University ha lavorato con ingegneri biomedici, meccanici e chimici, insieme a medici, per sviluppare la nuova tecnologia. Il team ha consentito alle lenti a contatto morbide commerciali di essere uno strumento di bio-strumentazione per il monitoraggio discreto di informazioni clinicamente importanti associate alle condizioni di salute oculari sottostanti.

L'Ufficio per la commercializzazione della tecnologia della Purdue Research Foundation (2) ha contribuito a garantire un brevetto per la tecnologia ed è disponibile per la licenza. (3)

«Questa tecnologia sarà molto vantaggiosa per la diagnosi indolore o la diagnosi precoce di molte malattie oculari, incluso il glaucoma», ha affermato il dottor Chi Hwan Lee, (4) assistente professore di ingegneria biomedica e assistente professore di ingegneria meccanica presso la Purdue di Leslie A. Geddes, che guida il team di sviluppo. «Dalla prima invenzione concettuale di Leonardo da Vinci, c'è stato un grande desiderio di utilizzare lenti a contatto per piattaforme biomedicali indossabili dagli occhi».

Sensori o altri dispositivi elettronici in precedenza non potevano essere utilizzati per lenti a contatto morbide commerciali perché la tecnologia di fabbricazione richiedeva una superficie rigida e piana incompatibile con la forma morbida e curva di una lente a contatto.

Il team ha aperto una strada unica che consente la perfetta integrazione di biosensori ultrasottili ed estensibili con lenti a contatto morbide commerciali tramite legame adesivo umido. I biosensori incorporati nelle lenti a contatto morbide registrano l'attività retinica elettrofisiologica dalla superficie corneale degli occhi umani, senza la necessità di anestesia topica che è stata richiesta nelle attuali impostazioni cliniche per la gestione del dolore e la sicurezza.

«Questa tecnologia consentirà a medici e scienziati di comprendere meglio l'attività retinica spontanea con una precisione, affidabilità e comfort per l'utente notevolmente migliorati», ha affermato il dottor Pete Kollbaum, (5) direttore del Borish Center for Ophthalmic Research e professore associato di optometria presso l'Università dell'Indiana nel settore delle principali sperimentazioni cliniche.

Questo lavoro è finanziato dalla National Science Foundation (NSF CMMI-1928784 e 1928788) e dall'Air Force Office of Scientific Research (AFOSR FA9550-19-1-0271).

Descrizione foto: La nuova tecnologia delle lenti a contatto per aiutare a diagnosticare e monitorare le condizioni mediche potrebbe presto essere pronta per gli studi clinici. Il team ha consentito alle lenti a contatto morbide commerciali di essere uno strumento di bio-strumentazione per il monitoraggio discreto di informazioni clinicamente importanti associate alle condizioni di salute oculari sottostanti. - Credit: Purdue University/Chi Hwan Lee.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Soft contact lenses eyed as new solutions to monitor ocular diseases