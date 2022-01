Individuato nella Via Lattea oggetto sconosciuto

Il Murchison Widefield Array ha catturato la Via Lattea nelle frequenze radio individuando un oggetto spaziale sconosciuto che trasmette segnali radio ogni 18 minuti.

Durante la mappatura delle onde radio nell'universo, gli astronomi si sono imbattuti in un oggetto celeste che ha rilasciato enormi esplosioni di energia, ed è diverso da qualsiasi cosa abbiano mai visto prima.

L'oggetto spaziale rotante, individuato nel marzo 2018, emetteva radiazioni tre volte all'ora. In quei momenti, è diventata la più luminosa sorgente di onde radio nel nostro cielo, agendo come un faro celeste.

Gli astronomi pensano che potrebbe essere il residuo di una stella collassata, una densa stella di neutroni o una nana bianca morta, con un forte campo magnetico, o potrebbe essere qualcos'altro.

Questo studio sulla scoperta dell'oggetto misterioso è stato pubblicato sulla rivista Nature. (1)

La dottoressa Natasha Hurley-Walker, (2) (3) astrofisica presso l'International Centre for Radio Astronomy Research della Curtin University e autrice principale dello studio dice: «Questo oggetto stava apparendo e scomparendo nel giro di poche ore durante le nostre osservazioni. Un comportamento del tutto inaspettato. Era un po' anomalo per un astronomo perché non c'è nulla di noto nel cielo che lo faccia. Ed è davvero abbastanza vicino a noi, a circa 4.000 anni luce di distanza. È nel nostro settore galattico».

Il dottorando della Curtin University Tyrone O'Doherty ha fatto l'insolita scoperta mentre utilizzava il telescopio Murchison Widefield Array nell'entroterra dell'Australia occidentale. «È eccitante che la fonte che ho identificato l'anno scorso si sia rivelata un oggetto così particolare. L'ampio campo visivo e l'estrema sensibilità del telescopio Murchison Widefield Array (MWA) sono perfetti per rilevare l'intero cielo e rilevare gli imprevisti».

Ciò che resta della morte di una stella enorme

Gli oggetti spaziali luminosi che sembrano accendersi e spegnersi sono noti come transienti. Essi si riferiscono a fenomeni astronomici con durate di frazioni di un secondo a settimane o anni. Tipicamente sono eventi estremi e vivi di breve durata associati alla distruzione totale o parziale di un oggetto astrofisico. Gli eventi possono generare emissioni a tutte le lunghezze d'onda specifiche sia nelle radiazioni elettromagnetiche che nelle onde gravitazionali. Possono sembrare estremamente luminosi e possono essere osservati su distanze cosmologiche.

La dottoressa Gemma Anderson, astrofisica all'ICRAR-Curtin e coautrice dello studio, afferma: «Quando si studiano i transienti, si osserva la morte di una stella massiccia o l'attività dei resti che lascia dietro di sé. I 'transitori lenti' - come le supernove - potrebbero apparire nel corso di pochi giorni e scomparire dopo alcuni mesi. I 'transitori veloci' - come un tipo di stella di neutroni chiamata pulsar - lampeggiano in pochi millisecondi o secondi».

Questo nuovo oggetto incredibilmente luminoso, tuttavia, si accendeva solo per circa un minuto ogni 18 minuti. I ricercatori hanno affermato che le loro osservazioni potrebbero corrispondere alla definizione di una magnetar a periodo ultra lungo. I magnetar di solito si espandono al secondo, ma questo oggetto richiede più tempo.

«È un tipo di stella di neutroni che ruota lentamente che è stato previsto esistere teoricamente», ha detto la dottore Hurley-Walker. «Ma nessuno si aspettava di rilevarne direttamente uno come questo perché non ci aspettavamo che fossero così luminosi. In qualche modo sta convertendo l'energia magnetica in onde radio in modo molto più efficace di qualsiasi altra cosa che abbiamo visto prima».

I ricercatori continueranno a monitorare l'oggetto per vedere se si riaccende e, nel frattempo, stanno cercando prove di altri oggetti simili. «Più rilevamenti diranno agli astronomi se questo è stato un evento raro una tantum o una nuova vasta popolazione che non avevamo mai notato prima», ha detto Natasha Hurley-Walker.

Descrizione foto: Il Murchison Widefield Array ha catturato la Via Lattea nelle frequenze radio. Le frequenze più basse sono rosse, le frequenze medie sono verdi e le più alte sono blu. L'icona a forma di stella mostra l'oggetto misterioso. Questa immagine mostra la Via Lattea vista dalla Terra e l'icona Star segna la posizione dell'oggetto sconosciuto.- Credit: Murchison Widefield Array.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Unknown space object beaming out radio signals every 18 minutes remains a mystery