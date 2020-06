Gli incendi alterano il canto degli uccelli

Una ricerca suggerisce che gli incendi boschivi cambiano la tipologia di cantico degli uccelli che vivono nelle foreste vicine.

Secondo un nuovo studio in The Auk: Ornithological Advances, (1) pubblicato dalla Oxford University Press, gli eremiti Warblers (2) cantano una canzone formulaica per attirare i compagni, in contrasto con un repertorio di canzoni più complesse che usano per difendere i territori. C'è spesso un singolo brano con una formula dominante nella stessa area geografica. Negli Stati Uniti, la gamma estiva degli Hermit Warblers (3) è limitata agli stati della California del Pacifico, California, Oregon e Washington.

I Warblers appaiono particolarmente sensibili al fuoco e ad altri disturbi in brevi periodi di tempo. Sono influenzati negativamente immediatamente dopo incendi a bassa gravità o raccolti selettivi di legname, ma rispondono positivamente ai conseguenti cambiamenti nella struttura forestale e all'aumento della popolazione di insetti per periodi di tempo più lunghi.

La canzone degli uccelli è stata proposta come misura per comprendere come viene mantenuta la biodiversità all'interno di una comunità ecologica. L'apprendimento delle canzoni tramite imitazione, insieme alla deriva culturale, spesso porta allo sviluppo di insiemi di varianti di canzoni geograficamente distinte all'interno delle specie di uccelli.

I ricercatori hanno registrato le canzoni formulaiche di 1.588 maschi in 101 siti di studio tra il 2009 e il 2014. I risultati forniscono la prima descrizione completa e mappatura delle canzoni degli Hermit Warbler in tutta la California. Gli studiosi hanno classificato le canzoni in 35 dialetti; hanno anche modellato gli effetti della recente storia degli incendi su scala locale, la quantità di habitat riproduttivo su scala regionale e la distanza tra i territori per esaminare i fattori coinvolti nella diversità delle canzoni.

Il team ha scoperto che i dialetti delle canzoni tendevano a essere isolati l'uno dall'altro all'interno di diversi tipi di foreste, ma che, al contrario, la diversità delle canzoni locali aumentava con la quantità di incendio locale e habitat regionale.

Utilizzando un'analisi longitudinale di dati aggiuntivi provenienti da dieci aree di studio rivisitate nel 2019, i ricercatori qui hanno anche mostrato che la struttura delle canzoni aveva iniziato a cambiare dalle visite iniziali 5-10 anni prima e che la diversità delle forme delle canzoni aumentava in luoghi che erano stati bruciati da un incendio tra le visite.

Nel loro insieme i risultati suggeriscono che gli incendi, gli effetti di massa della dispersione degli uccelli che cantano forme di canzoni rivali e il tempo interrompono l'uniformità delle canzoni localmente.

«I nostri sondaggi suggeriscono che i dialetti delle canzoni sono nati in sottopopolazioni specializzate in diversi tipi di foreste», ha affermato l'autore principale del documento, Brett Furnas. «A lungo termine, il fuoco ha provocato la fuga di alcuni uccelli e ha creato un vuoto per il riempimento di altri uccelli. Il risultato netto è che alcune aree ora hanno uccelli che cantano più di un dialetto con conseguente complessa diversità di canzoni in tutta la California.»

(1) Wildfires and mass effects of dispersal disrupt the local uniformity of type I songs of Hermit Warblers in California

(2) Warbler

(3) Hermit warbler

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Wildfires cause bird songs to change