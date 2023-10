Impronta vocale unica nei pappagalli

Questo studio accerta se una firma individuale è presente in altri tipi di chiamata, quanto è stabile questa firma e se i pappagalli mostrano impronte vocali attraverso i tipi di chiamata

Negli esseri umani, l'identità è in parte codificata in un'impronta vocale trasmessa attraverso molteplici vocalizzazioni. Altre specie segnalano anche l'identità vocale nei richiami, come mostrato nel richiamo di contatto dei pappagalli. Tuttavia, non è chiaro fino a che punto gli altri tipi di richiami dei pappagalli siano individualmente distinti e se esista un'analoga impronta vocale tra i richiami.

I pappagalli sono oratori eccezionali. Possono apprendere nuovi suoni durante tutta la loro vita, accumulando un repertorio vocale quasi illimitato. Allo stesso tempo, i pappagalli producono richiami in modo da poter essere riconosciuti individualmente dai membri del loro gregge, sollevando la questione di come i loro richiami possano essere molto variabili e allo stesso tempo identificabili in modo univoco.

Uno studio sui parrocchetti monaci condotto dal Max Planck Institute of Animal Behavior e dal Museu de Ciències Naturals di Barcellona, pubblicato dal Royal Society Open Science, (1) potrebbe avere la risposta: gli individui hanno un tono di voce unico, noto come impronta vocale, simile a quello degli esseri umani. Questa scoperta in un pappagallo selvatico solleva la possibilità che un’impronta vocale possa essere presente anche in altre specie vocalmente flessibili, come delfini e pipistrelli.

«È logico che i parrocchetti monaci abbiano un'impronta vocale sottostante», afferma il dottor Simeon Quirinus Smeele (2) del Max Planck e primo autore dell'articolo. «È una soluzione elegante per un uccello che cambia dinamicamente i suoi richiami ma ha comunque bisogno di farsi riconoscere in uno stormo molto rumoroso».

Gli esseri umani hanno repertori vocali complessi e flessibili, ma possiamo ancora riconoscerci solo attraverso la voce. Questo perché gli esseri umani hanno un’impronta vocale: il nostro tratto vocale lascia una firma unica nel tono della nostra voce in tutto ciò che diciamo.

Anche altri animali sociali usano segnali vocali per farsi riconoscere. Negli uccelli, nei pipistrelli e nei delfini, ad esempio, gli individui hanno un “richiamo distintivo” unico che li rende identificabili ai membri del gruppo. Ma le chiamate con firma codificano l'identità in un solo tipo di chiamata. Ad oggi, non esiste quasi alcuna prova che gli animali abbiano firme uniche che sono alla base di tutte le chiamate effettuate da un individuo. In altre parole, quasi nessun animale è noto per avere un’impronta vocale.

Ciò ha sorpreso Smeele, un ricercatore dottorato presso il Max Planck Institute of Animal Behavior che studia come i pappagalli usano le loro eccezionali capacità vocali per socializzare in grandi gruppi. Come gli esseri umani, i pappagalli usano la lingua e la bocca per modulare i richiami, il che significa che «i loro grugniti e le loro grida suonano molto più umani del fischio pulito di un uccello canoro», dice. Inoltre, come gli esseri umani, i pappagalli vivono in grandi gruppi con membri fluidi. «Potrebbero esserci decine di uccelli che vocalizzano allo stesso tempo», dice. «Hanno bisogno di un modo per tenere traccia di quale individuo sta producendo quale suono».

Il dottor Smeele si chiedeva se i pappagalli, che possiedono la giusta anatomia unita alla necessità di navigare in vite sociali complesse, potessero aver evoluto anche le impronte vocali. Per scoprirlo si è recato a Barcellona, dove allo stato selvatico esiste la più grande popolazione di pappagalli marcati individualmente. I parrocchetti monaci sono invasivi e affollano i parchi della città in stormi che contano centinaia di uccelli. Un programma di monitoraggio gestito dal Museu de Ciències Naturals de Barcelona ha contrassegnato i parrocchetti per 20 anni, con 3000 uccelli identificati individualmente finora: un vantaggio per Smeele e il suo studio sul riconoscimento vocale individuale.

Con l'ausilio di microfoni a fucile, Smeele e colleghi hanno registrato i richiami di centinaia di individui, raccogliendo oltre 5000 vocalizzazioni in totale, rendendolo il più grande studio finora condotto sui pappagalli selvatici marcati individualmente. È importante sottolineare che Smeele ha registrato nuovamente gli stessi individui per due anni, il che ha rivelato quanto le chiamate fossero stabili nel tempo.

Hanno poi utilizzato una serie di modelli per rilevare quanto gli individui fossero riconoscibili all’interno di ciascuno dei cinque tipi principali di richiami forniti da questa specie. Sorprendentemente, hanno trovato un’elevata variabilità nel cosiddetto “richiamo di contatto” che gli uccelli usano per trasmettere la propria identità. Ciò ha ribaltato l’ipotesi di lunga data secondo cui le chiamate di contatto contengono un segnale individuale stabile e ha suggerito che i parrocchetti utilizzino qualcos’altro per il riconoscimento individuale.

Per verificare se fossero in gioco le impronte vocali, Smeele si è rivolto a un modello di apprendimento automatico ampiamente utilizzato nel riconoscimento della voce umana, che rileva l’identità di chi parla utilizzando il timbro della sua voce. Hanno addestrato il modello a riconoscere i richiami dei singoli pappagalli classificati come “tonali” nel suono. Una volta che il modello è stato addestrato su un individuo, hanno quindi testato per vedere se il modello poteva rilevare lo stesso individuo da una serie diversa di chiamate classificate come “ringhio” nel suono. Il modello è stato in grado di farlo tre volte meglio di quanto previsto per caso, fornendo la prova che i parrocchetti monaci hanno un’impronta vocale, che secondo Smeele «potrebbe consentire agli individui di riconoscersi a vicenda, qualunque cosa dicano».

Gli autori avvertono che le prove sono ancora preliminari. «Prima di poter parlare di una vera impronta vocale, dobbiamo confermare che il modello può ripetere questo risultato quando viene addestrato con più dati provenienti da più individui, e che gli uccelli possono anche riconoscere questo timbro nelle vocalizzazioni», afferma Smeele.

Il team di Barcellona completerà i futuri esperimenti e analisi con uno studio ecologico, taggando i pappagalli con dispositivi GPS per determinare quanto gli individui si sovrappongono nelle loro aree di vagabondaggio.

«Ciò può fornire informazioni sulla straordinaria capacità della specie di discriminare tra i richiami di individui diversi», afferma il dottor Juan Carlos Senar (3) del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

E se si scoprisse che i parrocchetti monaci hanno una vera impronta vocale, secondo Smeele, ciò fornirebbe una risposta alla domanda su come i pappagalli possano essere così flessibili dal punto di vista vocale e sociali allo stesso tempo. Le implicazioni andrebbero oltre anche i pappagalli: «Spero che questa scoperta spinga a ulteriore lavoro per scoprire le impronte vocali in altri animali sociali che possono modificare in modo flessibile la loro vocalizzazione, come i delfini e i pipistrelli», dice.

Riferimenti:

(1) Evidence for vocal signatures and voice-prints in a wild parrot

(2) Simeon Quirinus Smeele

(3) Juan Carlos Senar

Descrizione foto: I parrocchetti monaci di Barcellona sono stati etichettati individualmente come parte di un programma di monitoraggio a lungo termine. - Credit: Simeon Smeele.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Unique voice print in parrots