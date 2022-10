Il rapido scioglimento delle calotte glaciali e dei ghiacciai determina una geometria unica, o impronta digitale, del cambiamento del livello del mare

Tuttavia, il rilevamento delle singole impronte digitali è stato difficile a causa delle scarse osservazioni alle alte latitudini e della difficoltà di districare la variabilità dinamica oceanica dal segnale.

Quando le calotte glaciali si sciolgono, al livello del mare accade qualcosa di strano e altamente controintuitivo.

Funziona fondamentalmente come un'altalena. Nell'area vicina allo scioglimento di queste masse di ghiaccio glaciale, il livello degli oceani si abbassa. Eppure a migliaia di miglia di distanza, in realtà si alzano. Succede in gran parte a causa della perdita di un'attrazione gravitazionale verso la calotta glaciale, causando la dispersione dell'acqua. I modelli sono diventati noti come impronte digitali del livello del mare poiché ogni ghiacciaio o calotta glaciale che si scioglie ha un impatto unico sul livello del mare. Gli elementi del concetto - che stanno al centro della comprensione che il livello globale del mare non si alza in modo uniforme - esistono da oltre un secolo e la moderna scienza del livello del mare è stata costruita attorno ad esso. Ma c'è stato a lungo un intoppo alla teoria ampiamente accettata. Un'impronta digitale a livello del mare non è mai stata rilevata in modo definitivo dai ricercatori.

Un team di scienziati, guidato dall'allieva di Harvard Sophie Coulson e con il geofisico di Harvard, il dottor Jerry X. Mitrovica (1), crede di aver rilevato il primo. I risultati sono descritti in un nuovo studio pubblicato su Science (2). Il lavoro convalida quasi un secolo di scienza del livello del mare e aiuta a consolidare la fiducia nei modelli che prevedono il futuro innalzamento del livello del mare.

«Le proiezioni a livello dell'oceano, la pianificazione urbana e costiera - tutto questo - è stato costruito sull'idea delle impronte digitali», ha affermato Mitrovica, professore di scienze Frank B. Baird Jr. presso il Dipartimento di scienze della terra e planetarie. «Ecco perché le impronte digitali sono così importanti. Ti permettono di stimare come sarà la geometria dei cambiamenti del livello del mare... quindi ora abbiamo molta più fiducia in come si evolveranno i cambiamenti del livello del mare... Se la fisica delle impronte digitali non fosse corretta, allora dovremmo ripensare a tutte le moderne ricerche sul livello del mare».

Le impronte digitali del livello del mare sono state notoriamente difficili da rilevare a causa delle principali fluttuazioni del livello degli oceani causate dal cambiamento delle maree, delle correnti e dei venti. Ciò che lo rende un tale enigma è che i ricercatori stanno cercando di rilevare movimenti a livello millimetrico dell'acqua e collegarli allo scioglimento dei ghiacciai a migliaia di chilometri di distanza.

Il professor Mitrovica ha paragonato la ricerca a quella della particella subatomica del bosone di Higgs.

Riferimenti:

(1) Jerry X. Mitrovica

(2) A detection of the sea level fingerprint of Greenland Ice Sheet melt

Descrizione foto: Un iceberg. - Credit: Kenichiro Tani.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Better predictions on rise of oceans on warming Earth