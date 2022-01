Impatto degli inquinanti sull'ecosistema

Il tasso crescente di rilascio di inquinanti nell'ecosistema supera la capacità delle società di condurre valutazioni e monitoraggi relativi alla sicurezza.

Per la prima volta, un team internazionale di ricercatori ha valutato l'impatto sulla stabilità del sistema terrestre con il cocktail di sostanze chimiche sintetiche e altri nuovi inquinanti che inondano l'ambiente. I 14 scienziati concludono, in un articolo pubblicato nella rivista scientifica Environmental Science & Technology, (1) che l'umanità ha superato il confine planetario relativo agli inquinanti ambientali, comprese le materie plastiche.

Dallo studio emerge che lo spazio operativo sicuro del confine planetario di nuove entità inquinanti è stato superato poiché la produzione e le versioni annuali stanno aumentando ad un ritmo che supera la capacità globale per la valutazione e il monitoraggio. Il superamento del confine planetario relativo agli inquinanti ambientali potrebbe avere impatti su larga scala e minacciare l'integrità dei processi del sistema di terra.

La dottoressa Patricia Villarubia-Gómez, (2) ricercatrice presso il Stockholm Resilience Centre, Stockholm University e coautrice dello studio, afferma che: «C'è stato un aumento di 50 volte della produzione di prodotti chimici dal 1950. Questo è proiettato per triplicare di nuovo entro il 2050. La produzione di plastica da sola è aumentata del 79% tra il 2000 e il 2015. Il ritmo con il quale le società stanno producendo e rilasciando nuove sostanze chimiche e altri nuovi inquinanti nell'ambiente non è coerente con il soggiorno all'interno di uno spazio operativo sicuro per l'umanità».

Esistono circa 350.000 diversi tipi di prodotti chimici fabbricati sul mercato globale. Questi includono materie plastiche, pesticidi, prodotti chimici industriali, sostanze chimiche nei prodotti di consumo, antibiotici e altri prodotti farmaceutici. Queste sono tutte entità interamente nuove, create da attività umane con effetti largamente sconosciuti sul sistema di terra. I volumi significativi di queste nuove entità entrano nell'ambiente ogni anno.

«Il tasso in cui questi inquinanti appaiono nell'ambiente supera molto la capacità dei governi di valutare i rischi globali e regionali, per non parlare del controllo dei potenziali problemi», afferma la dottoressa Bethanie Carney Almroth, (3) ricercatrice all'University of Gothenburg e coautrice dello studio.

La ricerca riempie un divario importante nell'analisi dei “confini planetari”.

Nel 2009, un team internazionale di ricercatori ha identificato nove confini planetari che includono emissioni di gas serra, lo strato di ozono, le foreste, l'acqua dolce e la biodiversità. I ricercatori hanno quantificato i confini che influenzano la stabilità della Terra. Dalle analisi, concluse nel 2015, è emerso che quattro confini sono stati violati.

Ma il confine per i nuovi inquinanti era uno dei due confini rimasti non quantificati. Questa nuova ricerca fa un ulteriore passo avanti.

I ricercatori dicono che ci sono molti modi in cui le sostanze chimiche e le materie plastiche hanno effetti negativi sulla salute planetaria, dalle miniere e dalle perforazioni per estrarre materie prime alla produzione e alla gestione dei rifiuti.

«Alcuni di questi inquinanti sono presenti a livello globale, dall'Artico all'Antartide e possono essere estremamente persistenti. Abbiamo delle prove schiaccianti di impatti negativi sui sistemi di terra, compresa la biodiversità e i cicli biogeochimici», afferma la dottoressa Bethanie Carney Almroth.

La produzione globale e il consumo di nuove sostanze tossiche è destinata a continuare a crescere. La massa totale di materie plastiche sul pianeta è ora oltre il doppio della massa di tutti i mammiferi viventi e circa l'80% di tutte le plastiche permangono nell'ambiente. Le materie plastiche contengono oltre 10.000 altre sostanze chimiche, quindi il loro degrado ambientale crea nuove combinazioni di materiali - e pericoli ambientali senza precedenti. La produzione di materie plastiche è destinata ad aumentare e le previsioni indicano che il rilascio di inquinamento plastico per l'ambiente aumenterà, nonostante enormi sforzi in molti paesi per ridurre i rifiuti.

La dottoressa Bethanie Carney Almroth spiega che «La produzione di prodotti in plastica, l'uso e i rifiuti influenzano anche altri ambiti planetari come: il clima, tramite l'uso del combustibile fossile; i sistemi di distribuzione dell'acqua; l'inquinamento; diffusione di specie invasive; geni di resistenza antibiotica e microbi patogeni negli oceani. Le materie plastiche hanno contribuito a risolvere alcune questioni ambientali a causa del loro peso leggero e della loro durata, ma l'uso eccessivo e l'uso improprio ha impatti devastanti sulla salute planetaria».

I ricercatori concludono che le attuali tendenze della produzione chimica e del rilascio mettono a rischio la salute del sistema terrestre. Essi richiedono azioni per ridurre la produzione e il rilascio di inquinanti.

«Migrare verso un'economia circolare è davvero importante. Ciò significa cambiare materiali e prodotti in modo che possano essere riutilizzati e non sprecati. Questo obiettivo si raggiunge progettando prodotti che si possono riciclare e un migliore screening delle sostanze chimiche per la loro sicurezza e sostenibilità lungo il loro percorso di impatto nel sistema terrestre», conclude la dottoressa Patricia Villarubia-Gómez.

Descrizione foto: La struttura del quadro planetario aggiornato (2022) che mostra 5 confini trasgressiti, comprese le “nuove entità inquinanti”. - Credit: Stockholm Resilience Centre/Azote.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Safe planetary boundary for pollutants, including plastics, exceeded, say researchers