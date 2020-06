Impatti climatici sulla migrazione dei cervi muli

Una ricerca dimostra che i benefici della migrazione probabilmente diminuiranno per i cervi muli e altri erbivori migratori perché la siccità diventerà più comune a causa dei continui cambiamenti climatici.

Un nuovo studio dell'Università del Wyoming suggerisce che quando la siccità rimescola il verde degli habitat su cui migrano i cervi muli, riduce drasticamente la bonanza alimentare annuale su cui fanno affidamento. La siccità riduce la disponibilità di risorse alimentari chiave accorciando la durata del verde primaverile e modificando la progressione dell' “onda verde” in tutto il paesaggio.

Lo studio è stato condotto da un team di ricercatori in collaborazione con l'autrice principale Ellen Aikens, (1) laureata nel 2019 presso la Wyoming Cooperative Fish and Wildlife Research Unit presso l'University of Wyoming. Il documento è stato pubblicato su Global Change Biology, (2) una rivista leader che documenta gli effetti biologici del cambiamento globale.

«Questa ricerca mostra che i cambiamenti climatici possono alterare la distribuzione sottostante delle risorse alimentari comprimendo il tempo in cui è disponibile un foraggio ottimale, il che riduce il beneficio della migrazione», afferma la dottoressa Aikens. «Questo lavoro evidenzia una minaccia emergente per i cervi muli migratori e probabilmente anche per molte altre specie migratorie».

L'analisi di Ellen Aikens ha combinato 19 anni di dati sulla siccità risalenti al 2001, con un set di dati GPS 2013-15 delle migrazioni di cervi muli nei territori del Wyoming.

In un anno umido, lo studio ha scoperto che i cervi muli hanno accesso alle piante primaverili appena germogliate per un periodo prolungato, fino a 120 giorni. Sono quattro mesi interi in cui la neve si sta sciogliendo e il deflusso sta saturando il terreno e facendo emergere piante foraggere come il geranio viola appiccicoso. I cervi ottengono una parte significativa del loro foraggio per tutto l'anno seguendo questa ondata verde di piante che, negli anni umidi, progredisce in modo ordinato dalle catene invernali a bassa quota alle catene estive in alta montagna.

Precedenti lavori della dottoressa Aikens hanno dimostrato che i cervi muli sono esperti nel “identificare l'onda verde” attraverso il paesaggio. I movimenti permettono loro di essere sempre nel posto giusto al momento giusto per consumare le piante quando sono ricche di proteine e facili da digerire.

L'accesso al green-up offre ai cervi muli le migliori possibilità di riprendersi da inverni rigidi e di reintegrare il grasso corporeo perduto. Essi hanno bisogno di grasso sufficiente per allevare i giovani e sopravvivere al prossimo inverno. I ricercatori hanno scoperto che, negli anni asciutti, l'ondata verde attraversa il paesaggio in circa la metà del tempo, approssimativamente 60 giorni.

In sostanza, i bei tempi non durano a lungo. Anche se i cervi controllano queste onde verdi alterate nel miglior modo possibile, hanno solo la metà del tempo - solo due mesi - per mangiare piante con elevate proprietà nutritive.

I ricercatori hanno scoperto che la siccità crea anche rotte migratorie più irregolari, dove il green-up non si verifica in sequenza da bassa ad alta elevazione. I modelli di inverdimento negli anni asciutti erano più rapidi, meno ondulati e, di conseguenza, fornivano meno benefici per l'alimentazione dei cervi muli.

Una cosa che non è cambiata negli anni della siccità è stata la straordinaria capacità dei cervi di muoversi e rintracciare le piante al massimo valore nutrizionale. I cervi “navigavano” proprio insieme a queste stesse onde di sostanziosa crescita delle piante negli anni umidi e negli anni asciutti. Anche in un contesto di siccità, non vi è stata alcuna “mancata corrispondenza trofica”, una situazione in cui i tempi di migrazione non corrispondono alle risorse alimentari.

I ricercatori speravano di scoprire che alcune rotte migratorie erano tamponate dagli effetti della siccità, forse quelle che attraversavano pendii ombrosi rivolti a nord. Invece, le migliori rotte migratorie, che producevano il foraggio più abbondante e la più lunga durata del verde negli anni umidi, risultavano anche le più colpite dalla siccità.

«Questo è un importante studio a livello globale, perché i risultati dovrebbero essere rilevanti in tutti i paesaggi temperati del Nord America e dell'Europa», afferma il dottor Matthew Kauffman, (3) direttore dell'unità di ricerca sulla pesca e la fauna selvatica della Cooperativa del Wyoming e coautore dello studio.

«Questa ricerca ha rivelato un meccanismo non apprezzato in base al quale i cambiamenti climatici stanno modificando il green-up e rendendo la migrazione meno redditizia per gli ungulati», afferma Kauffman. «Stiamo identificando una nuova minaccia per gli ungulati migratori, che probabilmente peggiorerà man mano che continueranno i cambiamenti climatici».

Co-autori dell'articolo includono il consigliere della dottoressa Ellen Aikens, Kevin Monteith, con la Haub School of Environment and Natural Resources; Jerod Merkle, Knobloch Professore di Ecologia e conservazione delle migrazioni nel Dipartimento di Zoologia e Fisiologia; Samantha Dwinnell, scienziata ricercatrice di fauna selvatica presso la Haub School of Environment and Natural Resources; Gary Fralick, biologo di Jackson meridionale con il Wyoming Game and Fish Department. La ricerca della dottoressa Ellen Aikens è stata supportata dalla Muley Fanatic Foundation, dalla National Science Foundation, dal National Geological Survey National Climate Change and Wildlife Science Center e dal Wyoming Game and Fish Department.

Riferimenti:

(1) Ellen Aikens

(2) Drought reshuffles plant phenology and reduces the foraging benefit of green-wave surfing for a migratory ungulate

(3) Matthew Kauffman

Descrizione foto: I cervi muli nei paesaggi temperati vivono in un ciclo stagionale di abbondanza o carestia, ingrassando durante la migrazione primaverile e bruciando le calorie durante l'inverno. Una ricerca dell'Università del Wyoming ha scoperto che la siccità rimescola il verde delle piante attraverso gli habitat, riducendo drasticamente l'abbonanza annuale di foraggiamento su cui fanno affidamento i cervi muli. Ellen Aikens raccoglie i dati sulla fenologia delle piante nell'area del Wyoming. La sua ricerca sugli effetti della siccità sul controllo delle onde verdi, da parte dei cervi muli migratori, è stata recentemente pubblicata sulla rivista Global Change Biology - Credit: Tayler LaSharr & Ellen Aikens.

