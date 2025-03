Il viaggio di un giovane salmone verso l'oceano

Dopo aver trascorso il loro primo anno nel fiume in cui sono nati, i salmoni giovani migrano verso l'oceano per accedere ai nutrienti di cui hanno bisogno per maturare, ma quasi tutti muoiono

Per i giovani salmoni, il viaggio lungo il fiume San Joaquin nella California centrale non è un'impresa da poco. Ogni primavera e autunno, migliaia di questi pesci, lunghi quanto un mignolo, intraprendono una corsa di 350 miglia, nuotando giorno e notte e schivando i predatori lungo il percorso per raggiungere l'Oceano Pacifico.

Ma meno del 5% sopravvive al viaggio e, in alcuni anni, quasi nessuno ce la fa. Temperature elevate dell'acqua, dighe e scarsa qualità dell'acqua mettono tutti a rischio, ma i predatori introdotti dall'uomo, tra cui il boccalone (black bass) e il persico trota (Largemouth bass), ne uccidono la maggior parte.

In un nuovo studio condotto dall'University of Colorado a Boulder, i ricercatori rivelano come questi salmoni imparano a nuotare in differenti parti del fiume in diversi momenti della giornata per evitare i predatori e conservare energia. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Ecology Letters (1).

«La pesca del salmone nell'area del delta del fiume San Joaquin è sull'orlo del collasso», ha affermato Mike Gil (2), primo autore del documento e professore associato presso il Dipartimento di ecologia e biologia evolutiva. «Sappiamo che questi giovani salmoni vengono spazzati via durante la loro migrazione verso il mare. Dobbiamo sapere perché e come ciò sta accadendo e se ci sono opportunità per sfruttare le pratiche di conservazione».

Dopo aver trascorso il loro primo anno nel fiume in cui sono nati, i salmoni giovani migrano verso l'oceano per accedere ai nutrienti di cui hanno bisogno per maturare. Una volta raggiunta l'età riproduttiva, i salmoni adulti tornano a monte per deporre le uova.

Secondo il Dipartimento per la pesca e la fauna selvatica della California, la popolazione di salmone reale che migra in autunno nei sistemi fluviali di Sacramento e San Joaquin è scesa da 872.669 nel 2002 a 79.985 nel 2022, con un calo del 90% in soli due decenni.

Il professor Gil e il suo team hanno posizionato dei tracker in 424 giovani salmoni Chinook, così come in 23 esemplari di Morone saxatilis, comunemente noto come persico spigola e in 17 esemplari di persico trota (Largemouth bass). Utilizzando dei rilevatori posizionati lungo le rive del fiume, il team ha monitorato le attività dei salmoni e dei loro predatori, incluso quando e dove i predatori attaccano di più, per due mesi mentre viaggiavano attraverso il fiume San Joaquin.

Hanno scoperto che i salmoni migrano percorrendo distanze molto più lunghe durante la notte, un comportamento che gli scienziati avevano già osservato in precedenza senza capirne appieno il motivo.

I dati del team hanno mostrato che durante il giorno, i predatori black bass (pesce boccalone) tendono a concentrarsi e ad attaccare più frequentemente a metà fiume, dove i salmoni preferiscono nuotare. Lì, le correnti che scorrono verso il mare sono più forti, quindi i salmoni possono cavalcare l'acqua a valle, risparmiando energia.

Per evitare quei bassi, i giovani salmoni si sono adattati a migrare a metà fiume di notte. Nel frattempo, di giorno, cercano rifugio vicino alle rive del fiume, anche se ciò significa spendere più del doppio dell'energia per nuotare la stessa distanza.

«Intuitivamente, si potrebbe pensare che questi pesci dovrebbero semplicemente rullare proprio nel mezzo del fiume tutto il tempo, così da poter raggiungere l'oceano e allontanarsi da tutti questi terrificanti predatori il più velocemente possibile. Ma non è quello che abbiamo visto», ha detto Gil. «Il nostro studio suggerisce che le attività dei predatori stanno costringendo questi pesci ad adottare una strategia diversa».

I ricercatori hanno anche scoperto che all'alba e al tramonto gli attacchi dei predatori aumentavano. Gil ha detto che questo è probabilmente dovuto al fatto che il branzino striato, con i suoi occhi più grandi, riesce a vedere meglio in condizioni di scarsa illuminazione rispetto ai salmoni giovani che hanno occhi più piccoli.

«Questi pesci sembrano davvero percepire i cambiamenti di luce ambientale», ha detto Gil.

Spera che le scoperte possano contribuire a indirizzare gli sforzi per salvare le popolazioni locali di salmoni. Ad esempio, limitare l'inquinamento luminoso notturno nelle città vicine al fiume e ai suoi estuari potrebbe aiutare questi pesci a sopravvivere.

«Noi come esseri umani siamo piuttosto limitati nella nostra comprensione di come si comportano gli animali selvatici. Comprendendolo meglio, possiamo prendere le decisioni più consapevoli su come tenere queste specie più protette», conclude Gil.

Descrizione foto: Il team di ricerca ha posizionato dei monitor nel fiume San Joaquin per monitorare le attività dei salmoni giovani e dei loro predatori. - Credit: Eric Danner.

