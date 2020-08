Il riscaldamento della Groenlandia supera il punto di non ritorno

Gli iceberg vicino alla Groenlandia si formano dal ghiaccio che si è rotto - o partorito - dai ghiacciai dell'isola. Un nuovo studio mostra che i ghiacciai stanno perdendo ghiaccio abbastanza rapidamente al punto che se anche il riscaldamento globale si fermasse i ghiacciai della Groenlandia continuerebbero a ridursi.

Quasi 40 anni di dati satellitari dalla Groenlandia mostrano che i ghiacciai dell'isola si sono ridotti così tanto che anche se il riscaldamento globale si fermasse oggi, la calotta glaciale continuerebbe a ridursi. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Communications Earth and Environment, (1) suggerisce che i ghiacciai della Groenlandia hanno superato un punto critico, dove le nevicate che riempiono la calotta di ghiaccio ogni anno non riescono tenere il passo con il ghiaccio sciolto che scorre nell'oceano dai ghiacciai.

La dottoressa Michalea King, (2) autrice principale dello studio e ricercatrice presso il Byrd Polar and Climate Research Center (3) della Ohio State University, dice: «Abbiamo esaminato queste osservazioni di telerilevamento per studiare come sono variati lo scarico e l'accumulo di ghiaccio. Quello che abbiamo scoperto è che il ghiaccio, che si scarica nell'oceano, sta superando di gran lunga la neve che si accumula sulla superficie della calotta glaciale».

La dottoressa King e altri ricercatori hanno analizzato i dati satellitari mensili di oltre 200 grandi ghiacciai che si riversano nell'oceano intorno alla Groenlandia. Le loro osservazioni mostrano quanto ghiaccio si rompe negli iceberg o si scioglie dai ghiacciai nell'oceano. Mostrano anche la quantità di nevicate ogni anno e le modalità con le quali questi ghiacciai vengono reintegrati.

I ricercatori hanno scoperto che, per tutti gli anni '80 e '90, la neve accumulata e il ghiaccio sciolto o prodotto dai ghiacciai erano per lo più in equilibrio, mantenendo intatta la calotta glaciale. In questi decenni, gli studiosi hanno scoperto che le calotte glaciali hanno generalmente perso circa 450 gigatonnellate (circa 450 miliardi di tonnellate) di ghiaccio ogni anno dallo sbocco dei ghiacciai, che sono state sostituite dalle nevicate.

Dall'analisi dei ricercatori è emerso che la linea di base di quell'impulso - la quantità di ghiaccio persa ogni anno - ha iniziato ad aumentare costantemente intorno al 2000, in modo che i ghiacciai perdessero circa 500 gigatonnellate all'anno. Le nevicate non sono aumentate contemporaneamente e nell'ultimo decennio il tasso di perdita di ghiaccio dai ghiacciai è rimasto più o meno lo stesso, il che significa che la calotta ha perso il ghiaccio più rapidamente di quanto non sia stata reintegrata.

«I ghiacciai hanno subito lo scioglimento stagionale per tutto il periodo di osservazione, con picchi di scarico di ghiaccio in estate», ha detto la ricercatrice. «Ma a partire dal 2000, si è iniziato a sovrapporre quella fusione stagionale su una linea di base più alta, quindi si sono avute ancora più perdite».

Prima del 2000, la calotta glaciale aveva circa le stesse possibilità di guadagnare o perdere massa ogni anno. Nel clima attuale, la calotta glaciale aumenterà di massa ogni 100 anni, ma con una quantità di ghiaccio con i medesimi ritmi prodotti annualmente prima del 2000.

La dottoressa Michalea King ha detto che i grandi ghiacciai in tutta la Groenlandia si sono ritirati in media di circa 3 chilometri dal 1985 - «è una grande distanza», ha detto. I ghiacciai si sono ritirati abbastanza indietro e molti di loro si sono ulteriormente sprofondati in acque più profonde, il che significa che più ghiaccio è a contatto con l'acqua. L'acqua calda dell'oceano scioglie il ghiaccio del ghiacciaio e rende anche difficile per i ghiacciai tornare alle loro posizioni precedenti.

Ciò significa che anche se gli esseri umani fossero in qualche modo miracolosamente in grado di fermare il cambiamento climatico sulle sue tracce, il ghiaccio perso dai ghiacciai che lo drenano nell'oceano probabilmente supererebbe comunque il ghiaccio ottenuto dall'accumulo di neve e la calotta glaciale continuerebbe a ridursi per un po' di tempo.

«Il ritiro del ghiacciaio ha portato le dinamiche dell'intera calotta glaciale in un costante stato di perdita», ha affermato il dottor Ian Howat, (4) coautore dell'articolo, professore di scienze della terra e illustre studioso universitario presso l'Ohio State. «Anche se il clima dovesse rimanere lo stesso o addirittura diventare un po' più freddo, la calotta glaciale perderebbe comunque massa».

La contrazione dei ghiacciai in Groenlandia è un problema per l'intero pianeta. Il ghiaccio che si scioglie o si stacca dalle calotte glaciali della Groenlandia finisce nell'Oceano Atlantico e, alla fine, in tutti gli oceani del mondo. Il ghiaccio della Groenlandia è uno dei principali fattori che contribuiscono all'innalzamento del livello del mare: l'anno scorso, una quantità sufficiente di ghiaccio si è sciolta o si è staccata dalla calotta glaciale della Groenlandia causando un innalzamento degli oceani di 2,2 millimetri in soli due mesi. (5)

Le nuove scoperte sono preoccupanti, ma la dottoressa King ha detto che ci sono dei lati positivi.

«È sempre positivo imparare di più sugli ambienti dei ghiacciai, perché possiamo solo migliorare le nostre previsioni sulla rapidità con cui le cose cambieranno in futuro», ha detto. «E questo può solo aiutarci con le strategie di adattamento e mitigazione. Più sappiamo, meglio possiamo prepararci».

Questo lavoro scientifico è stato sostenuto da sovvenzioni della NASA. Altri ricercatori dell'Ohio State che hanno lavorato a questo studio sono i dottori: Salvatore Candela, Myoung Noh e Adelaide Negrete.

