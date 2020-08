Il primo scheletro di dinosauro completo mai identificato è stato finalmente studiato nei dettagli e ha trovato il suo posto nell'albero genealogico dei dinosauri, portando a termine un progetto iniziato più di un secolo e mezzo fa.

Lo scheletro di questo dinosauro, chiamato Scelidosaurus, è stato raccolto più di 160 anni fa sulla Jurassic Coast del Dorset occidentale. Le rocce in cui è stato fossilizzato hanno circa 193 milioni di anni, vicino all'alba dell'Era dei Dinosauri.

Questo straordinario esemplare - il primo scheletro di dinosauro completo mai recuperato - è stato inviato all'istituto Richard Owen al British Museum, l'uomo che ha inventato la parola dinosauro.

Cosa fece Owen con questa scoperta? Pubblicò due brevi articoli sulla sua anatomia, ma molti dettagli furono lasciati non registrati. Owen non ricostruì l'animale come avrebbe potuto apparire in vita e non fece alcun tentativo di capire la sua relazione con altri dinosauri conosciuti dell'epoca. Insomma, lo “seppellì” nuovamente nella letteratura dell'epoca, e così è rimasto da allora: conosciuto, ma oscuro e incompreso.

Negli ultimi tre anni, il dottor David Norman (1) del Dipartimento di Scienze della Terra di Cambridge ha lavorato per completare il lavoro iniziato da Owen, preparando una descrizione dettagliata e un'analisi biologica dello scheletro di Scelidosaurus, il cui originale è conservato al Museo di Storia Naturale a Londra, con altri esemplari al Bristol City Museum e al Sedgwick Museum di Cambridge.

I risultati del lavoro di David Norman, pubblicati come quattro studi separati sullo Zoological Journal of the Linnean Society of London, (2) non solo ricostruiscono l'aspetto di Scelidosaurus nella vita, ma rivelano che era uno dei primi antenati degli anchilosauri, i “carri armati” corazzati del tardo Cretaceo.

Per più di un secolo, i dinosauri sono stati classificati principalmente in base alla forma delle ossa dei fianchi: erano o saurischi (“lizard-hipped”) o ornithischians (“bird-hipped”).

Tuttavia, nel 2017, Norman e i suoi ex studenti di dottorato Matthew Baron e Paul Barrett hanno sostenuto che questi raggruppamenti familiari di dinosauri dovevano essere riorganizzati, ridefiniti e rinominati. In uno studio pubblicato su Nature, (3) i ricercatori hanno suggerito che i dinosauri dai fianchi di uccello e i dinosauri dai fianchi di lucertola come il tirannosauro si sono evoluti da un antenato comune, ribaltando potenzialmente più di un secolo di teoria sulla storia evolutiva dei dinosauri.

Un altro fatto emerso dal loro lavoro sulle relazioni con i dinosauri fu che i primi ornitischi conosciuti apparvero per la prima volta nel primo periodo del Giurassico. «Scelidosaurus è proprio un dinosauro di questo tipo e rappresenta una specie che è apparsa o vicina alla 'nascita' evolutiva dell'Ornithischia», ha detto Norman, che è un compagno del Christ's College di Cambridge. «Dato quel contesto, cosa si sapeva effettivamente di Scelidosaurus? La risposta è notevolmente poco esaustiva!»

Norman ha ora completato uno studio di tutto il materiale noto attribuibile a Scelidosaurus e le sue ricerche hanno rivelato molti primati.

«Nessuno sapeva che il cranio aveva le corna sul bordo posteriore», ha detto Norman. «Aveva diverse ossa che non sono mai state riconosciute in nessun altro dinosauro. È anche chiaro dalla ruvida tessitura delle ossa del cranio che era, in vita, coperto da scudi cornee induriti, un po' come gli scudi sulla superficie del cranio. In effetti, il suo intero corpo era protetto dalla pelle che ancorava una serie di punte e placche ossee simili a chiodi».

Ora che la sua anatomia è stata compresa. È possibile esaminare dove si trova Scelidosaurus nell'albero genealogico dei dinosauri. Era stato considerato per molti decenni uno dei primi membri del gruppo che comprendeva gli stegosauri, tra cui lo stegosauro con le sue enormi placche ossee lungo la spina dorsale e una coda appuntita, e gli anchilosauri, i “carri armati” corazzati dell'era dei dinosauri, ma che si basava su una scarsa comprensione dell'anatomia di Scelidosaurus. Ora sembra che Scelidosaurus sia un antenato solo degli anchilosauri.

«È un peccato che un dinosauro così importante, scoperto in un momento così critico nei primi studi sui dinosauri, non sia mai stato descritto correttamente», ha detto Norman. «Ora - finalmente - è stato descritto in dettaglio e fornisce molte nuove e inaspettate intuizioni riguardanti la biologia dei primi dinosauri e le loro relazioni sottostanti. Sembra un peccato che il lavoro non sia stato fatto prima ma, come si suol dire, meglio tardi che mai».

Descrizione foto: Il primo scheletro di dinosauro completo mai identificato è stato finalmente studiato nei dettagli e ha trovato il suo posto nell'albero genealogico dei dinosauri, portando a termine un progetto iniziato più di un secolo e mezzo fa. - Credit: John Sibbick.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Scelidosaurus: ready for its closeup at last