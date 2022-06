Il più grande predatore preistorico d'Europa

Ossa preistoriche scoperte sull'isola di Wight sono i resti di uno dei dinosauri più grandi d'Europa che visse circa 125 milioni di anni fa.

La ricerca condotta dai paleontologi dell'Università di Southampton, pubblicata da PeerJ, (1) ha identificato i resti di uno dei più grandi cacciatori terrestri d'Europa: un dinosauro che misurava oltre 10 metri di lunghezza e visse circa 125 milioni di anni fa.

Elementi postcranici (vertebre cervicali, sacrali e caudali, nonché frammenti di osso ileo, costale e dell'arto) appartenenti a un gigantesco teropode tetanuro sono stati recuperati dall'unità basale (l'equivalente di White Rock Sandstone) della Formazione Vectis vicino a Compton Chine, sulla costa sud-occidentale dell'isola di Wight. Questi resti sembrano appartenere allo stesso individuo, con dimensioni enormi simili a quelle dell'olotipo Spinosaurus e superiori a quelle dei più grandi teropodi europei precedentemente riportati. Una combinazione di caratteristiche, inclusa la presenza di una cinghia spinodiapofisaria su una vertebra caudale anteriore, suggerisce che questo sia un membro degli Spinosauridae, sebbene la mancanza di autapomorfie convincenti precluda l'identificazione di un nuovo taxon. Soprannominato 'White Rock spinosaurid' – per lo strato geologico in cui è stato trovato – era un predatore di proporzioni impressionanti.

«Questo era un animale enorme, che superava i 10 metri di lunghezza e probabilmente diverse tonnellate di peso. A giudicare da alcune dimensioni, sembra rappresentare uno dei più grandi dinosauri predatori mai trovati in Europa, forse anche il più grande mai conosciuto», ha affermato il dottorando Chris Tijani Barker, (2) che ha guidato lo studio. «È un peccato che sia noto solo da una piccola quantità di materiale, ma questi sono sufficienti per dimostrare che era una creatura immensa».

La scoperta segue il precedente lavoro sugli spinosauridi del team dell'Università di Southampton, che ha pubblicato uno studio sulla scoperta di due nuove specie nel 2021. (3)

Le ossa dello “spinosauride White Rock”, che includono enormi vertebre pelviche e della coda, tra gli altri pezzi, sono state scoperte vicino a Compton Chine, sulla costa sud-occidentale dell'isola di Wight. Le rocce del Cretaceo sono famose per i loro dinosauri, ma poco apprezzato è il fatto che i reperti fossili dell'isola conservino dinosauri da più di una sezione della storia – e alcune di queste sezioni, ancora oggi, sono poco conosciute.

«Insolitamente, questo esemplare è stato eroso dalla Formazione Vectis, che è notoriamente povera di fossili di dinosauri», ha detto l'autore corrispondente, il dottor Neil J Gostling, (4) che insegna evoluzione e paleobiologia all'Università di Southampton. «È probabile che sia il materiale spinosauro più giovane mai conosciuto nel Regno Unito».

La Formazione Vectis, vecchia di 125 milioni di anni, conserva l'inizio di un periodo di innalzamento del livello del mare, in cui lo “spinosauride White Rock” percorreva le acque lagunari e le distese sabbiose in cerca di cibo.

«Poiché al momento è noto solo per frammenti, non gli abbiamo dato un nome scientifico formale», ha affermato il coautore Darren Naish. (5) Ha aggiunto: «Speriamo che altri resti arrivino in tempo. Questo nuovo animale rafforza la nostra precedente argomentazione - pubblicata lo scorso anno - secondo cui i dinosauri spinosauridi hanno avuto origine e si sono diversificati nell'Europa occidentale prima di diventare più diffusi».

I segni sull'osso mostravano anche come, anche dopo la morte, il corpo di questo gigante probabilmente sostenesse una serie di spazzini e decompositori.

«La maggior parte di questi incredibili fossili è stata trovata da Nick Chase, uno dei cacciatori di dinosauri più abili della Gran Bretagna, che purtroppo è morto poco prima dell'epidemia di Covid», ha affermato il coautore Jeremy Lockwood, (6) uno studente di dottorato all'Università di Portsmouth e al Museo di storia naturale. «Stavo cercando i resti di questo dinosauro con Nick e ho trovato un pezzo di bacino con dei tunnel scavati, ciascuno delle dimensioni del mio dito indice. Pensiamo che siano stati causati dalle larve che mangiano ossa di un tipo di scarafaggio. È interessante pensare che questo gigantesco killer sia finito per diventare un pasto per una miriade di insetti».

I ricercatori sperano di generare sezioni sottili del materiale per esaminare le proprietà interne microscopiche delle ossa nel prossimo futuro, il che potrebbe fornire informazioni sul suo tasso di crescita e sulla possibile età.

Descrizione foto: Illustrazione dello spinosauride White Rock di Anthony Hutchings. - Credit: UoS/A Hutchings.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Europe’s largest land predator unearthed on the Isle of Wight