Il microbioma dei disegni di Leonardo Da Vinci

Utilizzato un innovativo approccio genomico chiamato Nanopore, considerato come sequenziamento di terza generazione, per rivelare per la prima volta la composizione completa del microbioma di molti dei disegni di Leonardo Da Vinci.

L'opera di Leonardo Da Vinci è un patrimonio inestimabile del XV secolo. Dall'ingegneria all'anatomia, il maestro ha aperto la strada a molte discipline scientifiche.

Ma cos'altro potrebbero insegnarci i disegni di Da Vinci?

Gli studi molecolari potrebbero rivelare dati interessanti del passato?

Queste domande hanno guidato un team interdisciplinare di ricercatori, curatori e bioinformatici, sia dell'Università di risorse naturali e scienze della vita che dell'Università di scienze applicate di Vienna in Austria, nonché dell'Istituto centrale di patologia di archivi e libri (ICPAL) in Italia, per collaborare e studiare il microbioma di sette diversi disegni di Leonardo Da Vinci.

Lo studio molecolare delle opere d'arte, pubblicato su Frontiers in Microbiology, (1) si è già dimostrato un approccio prezioso e la dottoressa Guadalupe Pinar, (2) prima autrice dello studio, non è al suo primo tentativo. Nel 2019 il suo team ha potuto indagare le condizioni di conservazione e anche la possibile origine geografica di tre statue requisite ai contrabbandieri attraverso lo studio del loro microbioma e, all'inizio di quest'anno, il microbioma di antiche pergamene ha permesso di chiarire l'origine animale delle pelli utilizzato per la loro fabbricazione 1.000 anni fa.

Nello studio qui presentato, il team austriaco utilizza un approccio innovativo genomico chiamato Nanopore, considerato come sequenziamento di terza generazione, per rivelare per la prima volta la composizione completa del microbioma di molti dei disegni di Leonardo Da Vinci.

Nel complesso, i risultati mostrano una sorprendente predominanza dei batteri sui funghi. Fino ad ora, si pensava che i funghi fossero una comunità dominante nell'arte supportata dalla carta e tendevano ad essere l'obiettivo principale dell'analisi microbica a causa del loro potenziale di biodeterioramento. Qui un'alta percentuale di questi batteri sono o tipici del microbioma umano, certamente introdotti dalla manipolazione intensiva dei disegni durante i lavori di restauro, oppure corrispondono a microbiomi di insetti, che potrebbero essere stati introdotti, molto tempo fa, attraverso le mosche e le loro feci.

Una seconda osservazione interessante è la presenza di molto DNA umano. Sfortunatamente, non possiamo presumere che questo DNA provenga dallo stesso maestro, ma potrebbe piuttosto essere stato introdotto dai restauratori nel corso degli anni. Infine, sia per le comunità batteriche che per quelle fungine, si può osservare la correlazione con l'ubicazione geografica dei disegni.

Nel complesso, gli insetti, i restauratori e la localizzazione geografica sembrano aver lasciato una traccia invisibile agli occhi sui disegni. Sebbene sia difficile dire se qualcuno di questi contaminanti provenga dal momento in cui Leonardo Da Vinci stava disegnando i suoi disegni, la dottoressa Guadalupe Pinar sottolinea l'importanza che potrebbe avere il monitoraggio di questi dati: «La sensibilità del metodo di sequenziamento Nanopore offre un ottimo strumento per il monitoraggio di oggetti d'arte. Consente la valutazione dei microbiomi e la visualizzazione delle sue variazioni dovute a situazioni dannose. Può essere utilizzato come bioarchivio della storia degli oggetti, fornendo una sorta di impronta digitale per confronti attuali e futuri». Pertanto, gli scienziati potrebbero sviluppare nuovi metodi non solo per conservare l'aspetto visivo dell'arte, ma anche per documentare il viaggio invisibile del nostro patrimonio artistico e culturale.

Descrizione foto: Studio e analisi di una figura inginocchiata. - Credit: Gli autori dello studio.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: The Microbiome of Leonardo da Vinci’s Drawings: A Bio-Archive of Their History