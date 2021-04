Il futuro dei ghiacciai himalayani

Una ricerca suggerisce che alcuni ghiacciai himalayani sono più resistenti al riscaldamento globale di quanto previsto in precedenza.

Nelle alte montagne dell'Asia, il ritiro dei ghiacciai in corso minaccia i sistemi umani ed ecologici a causa della ridotta disponibilità di acqua. I ghiacciai rocciosi sono climaticamente più resistenti dei ghiacciai e contengono preziosi equivalenti di volume d'acqua (WVEQ - water volume equivalents). In tutta l'Asia di alta montagna il WVEQ dei ghiacciai rocciosi è scarsamente quantificato e quindi il loro significato idrologico rispetto ai ghiacciai è sconosciuto.

I ghiacciai rocciosi sono simili ai “veri” ghiacciai di ghiaccio in quanto sono miscele di ghiaccio e roccia che si muovono verso il basso per gravità - ma il migliorato isolamento fornito dai detriti rocciosi superficiali consente ai ghiacciai di sciogliersi più lentamente con l'aumento della temperatura.

I ghiacciai rocciosi sono stati generalmente trascurati negli studi sul futuro del ghiaccio himalayano.

Il nuovo studio, pubblicato sulla rivista Science of the Total Environment, (1) condotto dal dottor Darren Jones (2) presso l'Università di Exeter, mostra che i ghiacciai rocciosi rappresentano già circa un venticinquesimo del ghiaccio glaciale himalayano - e questa percentuale aumenterà man mano che i ghiacciai esposti continueranno a sciogliersi e una certa transizione diventerà ghiacciai rocciosi.

Il professor Stephan Harrison, (3) dell'Università di Exeter, afferma: «I ghiacciai svolgono un ruolo fondamentale nella regolazione dell'approvvigionamento idrico e i ghiacciai himalayani regolano l'acqua per centinaia di milioni di persone. Nel secolo scorso, questi ghiacciai hanno perso circa il 25% della loro massa a causa dei cambiamenti climatici e si prevede che ne perderanno di più in futuro. Tuttavia, i modelli dei ghiacciai hanno trattato i ghiacciai come grumi di ghiaccio uniformi - e il nostro studio mostra che non tutti i ghiacciai si scioglieranno alla stessa velocità. Molti sono ricoperti di roccia e si trovano in varie fasi del passaggio ai ghiacciai rocciosi. Questi ghiacciai lenti sono ben isolati e, di conseguenza, sono più resistenti al riscaldamento globale rispetto ai ghiacciai “veri”».

Lo studio ha fornito la prima stima del numero e dell'importanza dei ghiacciai rocciosi dell'Himalaya: dimostra che ci sono circa 25.000 ghiacciai rocciosi nella regione, contenenti un totale di circa 51 chilometri cubi di ghiaccio - o 41-62 trilioni di litri di acqua.

Nonostante ciò, l'autore principale, il dottor Darren Jones, ha ammonito: «Sebbene troviamo che i ghiacciai rocciosi siano più resistenti al riscaldamento, rimane chiaro che tutti i ghiacciai himalayani sono in declino a lungo termine, con enormi implicazioni per le persone che fanno affidamento su di loro per l'approvvigionamento idrico».

«Ulteriori ricerche sui ghiacciai dell'Himalaya sono fondamentali per sostenere le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e per garantire che questa regione altamente popolata sia in una posizione forte per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile», ha affermato il professor Richard Betts, (4) del Met Office Hadley Center e dell'Università di Exeter, che è stato anche coinvolto nello studio.

Il team di ricerca comprendeva la dott.ssa Karen Anderson (5) dell'Università di Exeter e la dott.ssa Sarah R Shannon (6) dell'Università di Bristol.



I finanziatori includevano il Consiglio per la ricerca sull'ambiente naturale, il finanziamento del dottorato di ricerca GW4 (7) al dottor Darren Jones e il programma per il clima del Centro Hadley del BEIS / Defra Met Office.

Descrizione foto: Un ghiacciaio della roccia nella valle del Khumbu, in Nepal. - Credit: Stephan Harrison.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Rock glaciers will slow Himalayan ice melt