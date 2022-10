Il cibo a base di alghe diventa globale

Le microalghe possono fornire elevate quantità di proteine nutrizionali, aminoacidi essenziali e altri micronutrienti, come vitamine e antiossidanti

Con la popolazione mondiale che si avvicina ai 10 miliardi di persone entro il 2050, la produzione alimentare globale dovrà aumentare di oltre il 50% per soddisfare la domanda nutrizionale prevista per l'umanità. Attualmente, l'agricoltura terrestre fornisce la spina dorsale del sistema di produzione alimentare globale. Tuttavia, il potenziale dell'agricoltura di colmare il divario nutrizionale previsto per la metà del secolo sarà limitato dai suoi impatti negativi sul clima, sull'uso del suolo, sulle risorse di acqua dolce e sulla biodiversità. Se ci rivolgiamo all'oceano per cercare di colmare questo divario nutrizionale, allora ci troviamo immediatamente di fronte alla consapevolezza che la maggior parte delle attività di pesca di cattura sono già pienamente sfruttate o sovrasfruttate.

Una varietà di opzioni alimentari alternative è allo studio per determinare come la società potrebbe intensificare in modo sostenibile il proprio sistema di produzione alimentare. Tra questi, la coltivazione di pesci pinna, molluschi e alghe negli impianti di acquacoltura vicino alla costa ha attirato molta attenzione. Tuttavia, anche una vasta espansione delle attuali pratiche di acquacoltura in tutto il mondo esaurirebbe lo spazio disponibile nell'oceano costiero prima di colmare il previsto divario nutrizionale. Inoltre, una tale espansione porrebbe probabilmente minacce ambientali significative, come l'aumento dell'eutrofizzazione delle acque costiere e l'accelerazione della diffusione di agenti patogeni e parassiti tra le popolazioni selvatiche. Porterebbe anche a conflitti con le molte altre parti interessate in lizza per l'uso dell'oceano costiero.

Un articolo, pubblicato su PLOS Biology (1), redatto dal dottor Charles H. Greene (2) della University of Washington, Friday Harbor, Washington, e dalla dottoressa Celina M. Scott-Buechler (3) della Stanford University, Palo Alto, California, fa il caso per maggiori investimenti nei sistemi di acquacoltura delle alghe come mezzo per soddisfare i bisogni nutrizionali riducendo l'impronta ecologica della produzione alimentare.

L'aumento della produzione agricola e della pesca per soddisfare le esigenze dei consumatori ha un impatto negativo sul clima, sull'uso del suolo, sulle risorse di acqua dolce e sulla biodiversità. Nel loro articolo, gli autori sostengono di spostare l'attenzione dell'acquacoltura marina lungo la catena alimentare verso le alghe al fine di risolvere potenzialmente sia una crescente domanda di cibo nutriente, sia la necessità di ridurre l'impronta ecologica dell'attuale sistema alimentare.

Le microalghe possono fornire elevate quantità di proteine nutrizionali, aminoacidi essenziali e altri micronutrienti, come vitamine e antiossidanti. Inoltre, un'industria dell'acquacoltura basata su microalghe marine non richiederebbe seminativi e acqua dolce, né inquinerebbe l'acqua dolce e gli ecosistemi marini attraverso il deflusso di fertilizzanti. L'articolo non affronta il potenziale per una nuova industria dell'acquacoltura basata sulle alghe di essere culturalmente reattiva, come la produzione di microalghe su larga scala influenzerebbe le abitudini alimentari locali o il sapore delle alghe.

Secondo gli autori, «Le sfide finanziarie per attuare una nuova industria dell'acquacoltura basata su microalghe marine saranno probabilmente elevate perché si dovrà gestire le industrie esistenti per la quota di mercato prima che le sue tecnologie siano completamente mature e possano ottenere tutti i vantaggi. Gli investimenti finanziari e gli incentivi di mercato, forniti dai governi statali e federali, potranno aiutare a ridurre questo premio verde fino a quando le condizioni di gioco non saranno livellate. Il ruolo futuro delle soluzioni a base di alghe nel raggiungimento della sicurezza alimentare globale e della sostenibilità ambientale dipenderà dalle azioni intraprese dai governi».

Il dottor Charles H. Greene aggiunge: «L'agricoltura fornisce la spina dorsale dell'odierno sistema di produzione alimentare globale; tuttavia, il suo potenziale per soddisfare il fabbisogno nutrizionale mondiale entro il 2050 è limitato. Le microalghe marine possono aiutare a colmare il divario nutrizionale previsto, migliorando allo stesso tempo la sostenibilità ambientale generale e la salute degli oceani».

Descrizione foto: Impianto di coltivazione di microalghe lungo la costa di Kona della Big Island delle Hawaii. Immagine fornita dalla Cyanotech Corporation. - Credit: Greene, C.H., C.M. Scott-Buechler, A.L.P. Hausner, Z.I. Johnson, X. Lei, and M.E. Huntley. 2022.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Algae-based food goes global: scaling up marine aquaculture to produce nutritious, sustainable food