Identificato il predatore di rettili dell'isola di Natale

Le popolazioni native di rettili sull'isola di Natale (una piccola isola appartenente politicamente all'Australia e situata nell'oceano Indiano a sud dell'Indonesia) sono state in grave declino con due specie, il geco di Lister e lo scinco dalla coda blu, che sono completamente scomparse dall'ambiente naturale.

In precedenza il principale motore di questo declino era probabilmente la predazione da parte di specie invasive e la distruzione dell'habitat, un killer silenzioso ora minaccia di spazzare via completamente la specie.

Anche quelli allevati in cattività nel territorio australiano nell'Oceano Indiano sono morti misteriosamente, lasciando le due specie - che contano solo circa 1000 esempleri ciascuna - in pericolo di estinzione. Scienziati veterinari dell'Università di Sydney, dell'Australian Registry of Wildlife Health e della Taronga Conservation Society Australia hanno ora scoperto la causa di queste morti: un batterio, Enterococcus lacertideformus (E. lacertideformus).

Il batterio è stato scoperto nel 2014 dopo che i rettili in cattività presentavano deformità facciali e letargia, e alcuni addirittura sono morti. I campioni sono stati raccolti e analizzati mediante microscopia e test genetici.

I risultati dei ricercatori, pubblicati su Frontiers in Microbiology, (1) informeranno gli studi sugli antibiotici sui rettili per vedere se l'infezione può essere curata.

Il batterio cresce nella testa dell'animale, poi nei suoi organi interni, prima di provocare la morte. Può essere diffuso per contatto diretto, anche attraverso la bocca dei rettili o attraverso i rettili che si mordono l'un l'altro, spesso durante i combattimenti della stagione riproduttiva.

«Ciò significa che gli animali sani in cattività devono essere tenuti separati da quelli infetti e dovrebbero anche essere tenuti lontani dalle aree in cui sono stati gli animali infetti», ha detto la dottoressa Jessica Agius, (2) co-ricercatrice e dottoranda presso la Sydney School of Veterinary Science. (3)

La signora Agius e il team di ricerca non solo hanno identificato il batterio, ma ne hanno decodificato la struttura genetica utilizzando il sequenziamento dell'intero genoma.

Sono stati identificati geni specifici che potrebbero essere associati alla capacità del batterio di infettare il suo ospite, invadere i suoi tessuti ed evitare il sistema immunitario.

La ricercatrice asserisce che «Abbiamo anche scoperto che il batterio può circondarsi di un biofilm - una 'comunità di batteri' che può aiutarlo a sopravvivere. Capire come E. lacertideformus produce e mantiene il biofilm può fornire informazioni su come trattare altre specie di batteri che formano il biofilm».

La ricerca del codice genetico ha suggerito che il batterio killer era suscettibile alla maggior parte degli antibiotici.

Il professor David Phalen, (4) co-responsabile della ricerca e supervisore del dottorato di ricerca della signora Agius, ha dichiarato: «Ciò suggerisce che gli animali infetti potrebbero essere trattati con successo. Questo è ciò che dobbiamo determinare ora».

In un altro sforzo per proteggere i rettili in via di estinzione sull'isola di Natale, una popolazione di scinchi dalla coda blu è stata stabilita sulle Isole Cocos. La sig.ra Agius ha svolto un ruolo fondamentale nella traslocazione, testando i rettili sulle Isole Cocos per assicurarsi che fossero privi di E. lacertideformus.

«È fondamentale che agiamo ora per garantire che questi rettili nativi sopravvivano», ha detto la signora Agius.

Descrizione foto:

Foto destra: Geco infetto con grave gonfiore della testa e del viso associato a infezione da Enterococcus lacertideformus. - Credit: Jessica Agius.

Foto sinistra: La ricercatrice della dottoressa Jessica Agius sta mettendo in luce lucertole in pericolo di estinzione sul campo sull'isola di Natale per scoprire se sono infette da Enterococcus lacertideformus. - Credit: Jessica Agius.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Christmas Island reptile-killer identified