I giochi online raccolgono i dati dei giocatori

Le politiche e le pratiche sulla privacy dei giochi online contengono modelli di progettazione oscuri che potrebbero essere ingannevoli, fuorvianti o coercitivi per gli utenti

Il gaming è un’industria da 193 miliardi di dollari – quasi il doppio delle dimensioni dell’industria cinematografica e musicale messe insieme – e ci sono circa tre miliardi di giocatori in tutto il mondo. Mentre i giochi online possono migliorare il benessere e favorire le relazioni sociali, i problemi di privacy e consapevolezza potrebbero potenzialmente compensare questi benefici e causare danni reali ai giocatori.

Il nuovo studio, pubblicato su Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction (1), condotto da scienziati del Dipartimento di Informatica della Aalto University, rivela pratiche di raccolta dati potenzialmente discutibili nei giochi online, insieme a idee sbagliate e preoccupazioni sulla privacy tra i giocatori. Lo studio offre anche strategie di mitigazione del rischio per i giocatori e raccomandazioni di progettazione per gli sviluppatori di giochi con lo scopo di migliorare la privacy nei giochi online.

Il dottor Janne Lindqvist (2), professore associato di informatica alla Aalto University, dice che «In questo studio avevamo due linee di indagine a supporto: cosa pensano i giocatori dei giochi e cosa fanno realmente i giochi rispetto alla privacy. È stato davvero sorprendente per noi quanto fossero sfumate le considerazioni dei giocatori. Ad esempio, i partecipanti hanno affermato che, per proteggere la propria privacy, eviterebbero di utilizzare la chat vocale nei giochi a meno che non fosse assolutamente necessario. La nostra analisi dei giochi ha rivelato che alcuni di essi cercano di spingere le persone a rivelare la propria identità online offrendo cose come ricompense virtuali».

Gli autori hanno identificato casi di giochi che utilizzano un design oscuro, ovvero decisioni sull'interfaccia che manipolano gli utenti inducendoli a fare qualcosa che altrimenti non farebbero. Questi potrebbero facilitare la raccolta dei dati dei giocatori e incoraggiarli a integrare i propri account sui social media o consentire la condivisione dei dati con terze parti.

«Quando gli account dei social media sono collegati ai giochi, i giocatori generalmente non possono sapere quale accesso i giochi hanno a questi account o quali informazioni ricevono», afferma Amel Bourdoucen (3), ricercatore dottorato in sicurezza utilizzabile alla Aalto University. «Ad esempio, in alcuni giochi popolari, gli utenti possono accedere con (o collegarsi a) i propri account sui social media, ma questi giochi potrebbero non specificare quali dati vengono raccolti attraverso tale integrazione».

Negli ultimi dieci anni la comunità globale dei giocatori è stata sottoposta a un controllo sempre maggiore a causa delle molestie online e della cultura del burnout del settore. Sebbene questi problemi permangano ancora, la spinta per una maggiore regolamentazione tecnologica nell’UE e negli Stati Uniti ha portato in primo piano anche le questioni legate alla privacy.

«Le pratiche di gestione dei dati dei giochi sono spesso nascoste dietro il gergo legale nelle politiche sulla privacy», afferma Bourdoucen. «Quando vengono raccolti i dati degli utenti, i giochi dovrebbero assicurarsi che i giocatori comprendano e acconsentano a ciò che viene raccolto. Ciò può aumentare la consapevolezza e il senso di controllo del giocatore nei giochi. Le società di gioco dovrebbero anche proteggere la privacy dei giocatori e tenerli al sicuro mentre giocano online».

Secondo lo studio, i partecipanti spesso non erano consapevoli del fatto che le loro conversazioni basate sulla chat potevano essere divulgate a terzi. Inoltre, i giochi non hanno informato i giocatori della condivisione dei dati durante il gioco.

Lo studio ha dimostrato che i giocatori sono consapevoli dei rischi ed evidenzia diverse tattiche di mitigazione utilizzate dai giocatori. «Abbiamo scoperto che i giocatori cercano di mantenere la propria privacy quando giocano ai giochi online scegliendo chat di testo per la discussione invece di chat vocali, poiché credono di poter essere osservati più da vicino», afferma Bourdoucen. «Secondo i nostri risultati, le giocatrici sono le più colpite e sentono il bisogno di nascondere il proprio genere quando giocano creando vari avatar o astenendosi dall'avere conversazioni vocali con altri giocatori».

Infine, lo studio propone soluzioni per contrastare questi problemi, come approcci più trasparenti alla raccolta dei dati. Nel complesso, gli autori raccomandano che i giochi e le piattaforme di gioco si impegnino a proteggere tutti i loro giocatori.

«I giochi dovrebbero davvero essere divertenti e sicuri per tutti e dovrebbero supportare l'autonomia del giocatore. Un modo per sostenere l’autonomia potrebbe consentire ai giocatori di rinunciare alla raccolta invasiva di dati», conclude Lindqvist.

Descrizione foto: I giochi a volte manipolano i giocatori inducendoli a fornire più dati di quelli che desiderano. - Credit: Matti Ahlgren/Aalto University

