I ghiacciai si stanno sciogliendo più velocemente

Le misurazioni del bilancio di massa superficiale SMB suggeriscono che i ghiacciai di Morteratsch e Vadret Pers in Engadina, Svizzera, si stanno sciogliendo più velocemente.

Il bilancio di massa superficiale (surface mass balance - SMB) di un ghiacciaio fornisce il legame tra il ghiacciaio e il clima locale. Per questo motivo, bisogna studiarlo intensamente e monitorarlo. Tuttavia, sono tenuti sforzi principali per determinare il punto SMB ad un numero sufficiente di luoghi per catturare l'eterogeneità del modello SMB. Inoltre, a causa della natura che richiede tempo ed elvati costi per poter effettuare questi moitoraggi, le misurazioni dettagliate SMB vengono eseguite solo su un numero limitato di ghiacciai.

Per 20 anni, una squadra del Gruppo VUB Research Group (Vrije Universiteit Brussel), guidata dal professor Philippe Huybrechts, (1) ha svolto una ricerca sul clima. Il team ha viaggiato verso le Alpi alla fine dell'estate per misurare la massa dei ghiacciai (surface mass balance - SMB) di Morteratsch e Vadret Pers (Engadina, Svizzera). I dati raccolti vengono utilizzati per creare modelli dei ghiacciai e mappare i cambiamenti climatici. Tradizionalmente, questo è fatto usando le puntate diffuse attraverso il ghiacciaio, ma negli ultimi anni la squadra ha anche usato i droni. Lo studio è stato pubblicato da European Geosciences Union. (2)

Il dottor Lander Van Tricht, (3) studioso dei ghiacciai nelle Alpi e in Asia, afferma: «Ciò consente di monitorare un'area molto più ampia, in modo più dettagliato e rende il lavoro in campo più sicuro. Avendo analizzato i dati dello scorso anno, vediamo che i ghiacciai di Morteratsch e Pers hanno ancora perso molta massa, anche se la situazione è leggermente meno negativa rispetto agli anni precedenti, a causa dell'estate umida. I ghiacciai stanno perdendo la massa più velocemente a causa del cambiamento climatico e un periodo estivo più fresco non cambierà questa tendenza. A causa dei cambiamenti climatici, meno neve cade sulle parti inferiori del ghiacciaio facilitando così lo scioglimento del ghiaccio. Alla fine dell'estate, il saldo è quindi negativo e il ghiacciaio è fuori equilibrio e perde la massa netta. Se ciò accade per anni di fila, come stiamo vedendo ora, i ghiacciai si ritirano».

20 anni di misurazioni mostrano un ritiro accelerato - anche dopo l'estate umida e più fresca

Alla fine di ogni estate, il team di ricerca ha analizzato tutte le aree che sono state perforate nel ghiaccio con un trapano a vapore. In questo modo, ha potuto verificare quanto ghiaccio e neve si sono sciolti nel corso dell'anno in ogni posizione. Questi dati sono stati quindi interpolati per ottenere un'immagine della situazione per il ghiacciaio nel suo complesso. I dati raccolti vengono utilizzati nei modelli per prevedere come il ghiacciaio si evolverà in base a diversi scenari climatici. Per tre anni, il team della Vrije Universiteit Brussel (VUB) ha pure svolto riceche con il Swiss network Glamos, che monitora diversi ghiacciai.

Nuovo metodo: ricostruzione del ghiacciaio 3D con il drone

Nel frattempo, i droni vengono anche utilizzati per le misurazioni. Un drone può essere utilizzato per volare su aree che non sono accessibili per misure dirette, come ripide scogliere di ghiaccio, aree del ghiacciaio con molti crepacci o ponti di neve.

Il dottor Van Tricht dice: «Nella mia ricerca, sto usando un nuovo metodo che abbiamo sviluppato per utilizzare un drone con lo scopo di ricostruire un modello 3D di un ghiacciaio e determinare da quel bilancio di massa qual'è la differenza tra nevicata e fusione».

I ricercatori hanno fatto volare un drone a circa 200 metri sopra il ghiaccio per immortalare fotografie sovrapposte. Usando gli algoritmi, hanno quindi determinato l'altitudine superficiale e confrontato la quantità di neve e ghiaccio che si sono sciolti nel corso di ogni anno.

Il dottor Van Tricht spiega: «Per determinare il bilancio di massa, è stato fondamentale prendere in considerazione il flusso di ghiaccio, il che è stato il focus del nostro recente studio. In esso, ho mostrato che con questa nuova tecnica, possiamo ottenere risultati simili a quelli ottenuti con le puntate del ghiacciaio. In definitiva, penso che anche dai satelliti si dovrebbe ottenere risultati simili, sebbene la risoluzione dovrà essere aumentata».

Descrizione foto: Ghiacciaiodel Morteratsch . - Credit: Lander Van Tricht.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Estimating surface mass balance patterns from unoccupied aerial vehicle measurements in the ablation area of the Morteratsch–Pers glacier complex (Switzerland)