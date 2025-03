I ghiacciai delle Ande si stanno sciogliendo

I ghiacciai andini in contrazione minacciano l'approvvigionamento idrico di 90 milioni di persone, avvertono i decisori politici globali

In occasione della prima Giornata mondiale dei ghiacciai dello scorso 21 marzo, organizzata dall'UNESCO a Parigi, gli scienziati dell'University of Sheffield hanno avvisato i decisori politici che il ritiro dei ghiacciai delle Ande minaccia l'approvvigionamento idrico di 90 milioni di persone nel continente sudamericano. I ghiacciai che si trovano in alto sulle Ande, ovvero la Cordigliera delle Ande, si estendono attraverso Argentina, Cile, Bolivia, Perù, Ecuador e Colombia e forniscono acqua utilizzata per il consumo domestico, l'energia idroelettrica, l'industria, l'irrigazione delle colture arabili e il supporto dell'allevamento del bestiame.

Un nuovo policy brief, “il futuro delle torri idriche andine” (1), è stato presentato alla conferenza dello scorso 21 marzo 2025 dagli scienziati che studiano l'esaurimento delle riserve idriche dovuto al ritiro dei ghiacciai andini dell'University of Sheffield e dell'University of Newcastle. Descrive come il ritiro dei ghiacciai rappresenti una minaccia molto concreta per la sicurezza idrica e alimentare di milioni di persone che dipendono da essi.

I ghiacciai andini si stanno assottigliando di 0,7 metri all'anno, il 35 percento più velocemente della media globale. Ciò potrebbe comportare una perdita quasi totale dei ghiacciai nell'area delle Ande tropicali, mentre altre aree della catena montuosa subirebbero una perdita di oltre la metà della loro copertura glaciale, secondo alcuni degli scenari peggiori previsti.

Il dottor Jeremy Ely (2), della Facoltà di Geografia e Pianificazione dell'University of Sheffield, ha affermato: «Il primo rapporto del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC) è stato pubblicato nel 1990 e da allora è stato fatto molto poco per ridurre le emissioni globali di carbonio che alimentano i cambiamenti climatici. Il nostro rapporto dimostra che ciò che gli scienziati hanno previsto per anni si sta avverando e che è necessario agire rapidamente se vogliamo avere qualche speranza di salvare e preservare i ghiacciai da cui così tante persone dipendono come fonte d'acqua».

Il cambiamento climatico sta aumentando le temperature dell'aria, provocando eventi meteorologici estremi più frequenti e gravi, riducendo le nevicate e aumentando la siccità sulle Ande, tutti fattori che minacciano la stabilità dei ghiacciai andini come fonte d'acqua e la sicurezza delle persone che da essi dipendono.

Il rapporto dimostra che il ritiro dei ghiacciai ha subito un'accelerazione negli ultimi decenni, con tassi di perdita di ghiaccio senza precedenti dopo il 2000, che hanno coinciso con l'aumento delle emissioni di gas serra in tutto il mondo.

Con l'accordo di Parigi del 2015, il trattato globale sui cambiamenti climatici, i paesi di tutto il mondo hanno concordato di impegnarsi ad adottare misure per contenere l'aumento della temperatura globale entro 1,5°C, poiché consentire alle temperature medie globali di aumentare ulteriormente avrebbe portato a eventi meteorologici estremi, scarsità d'acqua, minori raccolti, perdite economiche, innalzamento del livello del mare e maggiori danni alla natura.

Tuttavia, tale obiettivo è stato già superato da diversi mesi nel 2024 e recenti proiezioni di uno scenario di riscaldamento superiore a 2°C mostrano che alcune aree delle Ande saranno completamente, o quasi completamente, libere dai ghiacci entro il 2100.

Il rapporto evidenzia che, oltre a ridurre le emissioni globali di carbonio, è fondamentale gestire efficacemente le risorse idriche a causa delle conseguenze dei cambiamenti dei sistemi umani e naturali e delle variazioni della domanda e dell'offerta che interessano la regione.

Con il restringimento dei ghiacciai, la fornitura diminuisce e molti paesi saranno costretti a provare a mitigare il problema costruendo grandi infrastrutture di stoccaggio dell'acqua, come le dighe. Tuttavia, ciò richiederà investimenti significativi che i paesi più poveri e quelli più vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico potrebbero non essere in grado di permettersi.

Il dottor Jeremy Ely ha affermato: «Una simile perdita di ghiaccio sulle Ande richiede un'attenzione urgente poiché aumenterà la pressione sulle risorse di acqua dolce su cui fanno affidamento le comunità e le principali città a valle dei ghiacciai. Con temperature previste in aumento fino a 4,5°C entro la fine del secolo sulle Ande, i rischi e i pericoli del cambiamento climatico minacceranno la sicurezza idrica e alimentare di milioni di persone. Tutti gli obiettivi prefissati sono già stati mancati e falliti, eppure l'unico modo per preservare i ghiacciai è ridurre drasticamente le emissioni di carbonio una volta per tutte. La situazione è seria e ci vorrà una cooperazione globale per affrontare il cambiamento climatico e fare una differenza significativa per le comunità in tutto il mondo più vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico».

Descrizione foto: Ghiacciaio Suyuparina, Peru. - Credit: University of Sheffield.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Shrinking Andean glaciers threaten water supply of 90 million people, global policy makers warned