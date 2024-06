I fiordi sono efficaci trappole di carbonio

I fiordi sulla costa occidentale della Svezia agiscono come efficaci trappole di carbonio indipendentemente dal fatto che l'acqua di fondo sia ricca di ossigeno o meno

Questa è la conclusione di un nuovo studio, pubblicato dal Journal of Geophysical Research Biogeosciences (1), condotto da ricercatori dell'University of Gothenburg.

Grandi quantità di parti di piante affondano sul fondo dei fiordi della costa occidentale svedese dove formano sedimenti. Questo seppellisce il carbonio organico, che altrimenti contribuirebbe all’acidificazione degli oceani e all’effetto serra. Quando le parti della pianta sono esposte all'ossigeno e ad altre sostanze, il carbonio organico inizia a decomporsi in carbonio inorganico, che può essere sciolto in acido carbonico nell'acqua. La ricerca in precedenza aveva ipotizzato che sia il contenuto di ossigeno dell’ambiente inferiore a determinare l’efficacia con cui il carbonio può essere catturato, ma le misurazioni in tre fiordi in Svezia mostrano che il contenuto di ossigeno gioca un ruolo minore.

Il dottor Per Hall (2), professore emerito di biogeochimica marina presso l'University of Gothenburg e coautore dello studio, afferma: «Abbiamo scelto tre fiordi con diversi livelli di ossigeno nell'acqua di fondo e per questi fiordi sembra che la quantità di particelle che si depositano sia così elevata che l'impatto dell'ossigeno sulla decomposizione è basso. I tre fiordi; Byjorden, Hakejorden e Gullmarsjorden mostrano lo stesso schema nei sedimenti. Grandi quantità di carbonio organico vengono immagazzinate e la decomposizione procede alla stessa velocità sia che parti di piante provenienti dalla terra o dal mare siano finite sul fondo del mare. Anche questa è una nuova conoscenza. Verso l'interno dei fiordi, la proporzione di parti di piante terrestri è maggiore nei sedimenti rispetto all'esterno del fiordo, più vicino al davanzale. Ma come deposito di carbonio, il fiordo funziona ugualmente bene ovunque, indipendentemente dall’origine del materiale organico».

Le particelle minerali contribuiscono alla trappola del carbonio

Un'altra cosa che si è potuta notare nelle misurazioni è che il materiale organico si combina con particelle minerali che vengono trasportate nel fiordo dai corsi d'acqua. Questa associazione fa affondare la materia organica più velocemente e rallenta la decomposizione perché anche i batteri e altri organismi non possono scomporre questo materiale. Contribuisce anche al deposito di carbonio.

I fiordi sono gli ambienti marini che seppelliscono la maggior quantità di carbonio organico rispetto alle loro dimensioni. Ogni anno circa 18 megatonnellate (milioni di tonnellate) di carbonio organico vengono sepolte nei sedimenti dei fiordi a livello globale, rappresentando l’11% di tutto il carbonio catturato negli oceani del mondo, anche se i fiordi rappresentano solo un decimo dell’1% di tutta la superficie oceanica.

«Pertanto, concludiamo che i fiordi, in particolare quelli situati in un clima temperato con vegetazione terrestre circostante, che può contribuire alla sedimentazione dei fiordi, svolgono un ruolo importante nella regolazione del clima su scale temporali più lunghe. Ciò sottolinea l’importanza di esplorare questi ecosistemi nel contesto del cambiamento globale», conclude i professar Per Hall.

(1) Burial of Organic Carbon in Swedish Fjord Sediments: Highlighting the Importance of Sediment Accumulation Rate in Relation to Fjord Redox Conditions

(2) Per Hall

Descrizione foto: Gullmarsfjorden in svedese Bohuslän era uno dei fiordi studiati. Ha un contenuto di ossigeno variabile nell'acqua vicino al fondo. I risultati mostrano che i sedimenti del fondo agiscono come un’efficace trappola del carbonio, anche quando l’acqua ha un contenuto di ossigeno più elevato. - Credit: Astrid Hylén.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Fjords are effective carbon traps regardless of oxygen levels