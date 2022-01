I cambiamenti climatici alterano la troposfera

La troposfera è lo strato più basso dell'atmosfera terrestre. Qui, si verificano quasi tutti i fenomeni meteorologici. Negli ultimi 40 anni, il confine tra la troposfera e la vicina stratosfera è aumentata a causa dei cambiamenti climatici.

L'altezza della tropopausa (H) è una diagnostica sensibile per il cambiamento climatico antropogenico. Gli studi precedenti hanno mostrato aumenti in H oltre il 1980-2000 ma erano incoerenti nel proiettare le tendenze H dopo il 2000. Mentre H generalmente risponde ai cambiamenti di temperatura nella troposfera e nella stratosfera, l'importanza relativa di questi due contributi è incerta.

In questo studio i ricercatori utilizzano osservazioni di palloncini radiosonde nell'emisfero settentrionale (NH) da 20° N a 80° N per rivelare un continuo aumento di H oltre il 1980-2020. Oltre il 2001-2020, H ha subito aumenti a 50 a 60 m / decennio, che è paragonabile alla tendenza oltre il 1980-2000. Le misurazioni dell'occultazione radio GPS dai satelliti e dai record di radiosonde sono in buon accordo con tali risultati. Il continuo aumento della Tropopausa nel NH dopo il 2000 risulta principalmente dal riscaldamento troposferico. I ricercatori hanno condiviso i loro risultati nel giornale Science Advances. (1)

La dottoressa Jane Liu, (2) che svolge la sua attività presso l'University of Toronto in Canada, afferma che le temperature registrate nella troposfera hanno guidato questo aumento. Gli scienziati ambientali affermano che la troposfera varia in altezza in tutto il mondo. Raggiunge fino a 20 chilometri nei tropici. Può variare fino a 7 chilometri vicino ai poli. Il limite superiore della troposfera - noto come la tropopausa - naturalmente sorge e cade con le stagioni. La ragione: l'aria si espande mentre si riscalda e si contrae mentre si raffredda.

Ultimamente, i gas serra hanno generato sempre più calore nell'aria. La troposfera ha risposto a questo cambiamento climatico espandendosi.

Secondo i ricercatori, anche se quasi tutti i cicli meteorologici si verificano in questa parte dell'atmosfera, è improbabile che questa espansione cagionerà delle sostanziali alterazioni.

Tuttavia, una foresta di tropopausa offre ancora un altro indizio su come il cambiamento climatico altera il nostro mondo. «Vediamo segni di riscaldamento globale intorno a noi come, ad esempio, i ghiacciai che si sciolgono provocando l'aumento dei livelli del mare», afferma Liu. «Ora, lo vediamo all'altezza della troposfera».

Descrizione foto: La troposfera (arancio) è lo strato più basso dell'atmosfera terrestre. Qui si verificano quasi tutti i fenomeni meteorologici. Negli ultimi 40 anni, il confine tra la troposfera e la vicina stratosfera (rosa) è aumentata a causa dei cambiamenti climatici. - Credit: Science & Analysis Laboratory/NASA Johnson Space Center.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Climate change is upping the height of Earth’s lower atmosphere