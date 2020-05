I cambiamenti climatici alterano l'ecosistema

Uno studio valuta in che misura gli animali possono rispondere ai cambiamenti climatici - ad esempio spostando i tempi di riproduzione - e se questi spostamenti consentano la persistenza delle popolazioni nel lungo periodo.

I cambiamenti climatici possono minacciare le specie e le estinzioni possono influire sulla salute dell'ecosistema. È quindi di vitale importanza valutare in che misura gli animali possono rispondere alle mutevoli condizioni ambientali - ad esempio spostando i tempi di riproduzione - e se questi spostamenti consentano la persistenza delle popolazioni nel lungo periodo. Per rispondere a queste domande, un team internazionale di 64 ricercatori guidato da Viktoriia Radchuk, Alexandre Courtiol e Stephanie Kramer-Schadt dell'Istituto Leibniz per la ricerca sugli zoo e la fauna selvatica (Leibniz-IZW) ha valutato oltre 10.000 studi scientifici pubblicati.

I risultati della loro analisi sono preoccupanti: sebbene gli animali rispondano comunemente ai cambiamenti climatici, tali risposte sono generalmente insufficienti per far fronte al rapido ritmo delle temperature in aumento e talvolta vanno in direzioni sbagliate. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Nature Communications. (1)

Nella fauna selvatica, la risposta più comunemente osservata ai cambiamenti climatici è un'alterazione dei tempi di eventi biologici come letargo, riproduzione o migrazione (tratti fenologici). Cambiamenti nella dimensione corporea, massa corporea o altri tratti morfologici sono stati associati anche ai cambiamenti climatici, ma - come confermato da questo studio - non mostrano alcun modello sistematico.

I ricercatori hanno estratto informazioni pertinenti dalla letteratura scientifica per mettere in relazione i cambiamenti climatici nel corso degli anni con possibili cambiamenti nei tratti fenologici e morfologici. Successivamente, hanno valutato se i cambiamenti dei tratti osservati fossero associati a una maggiore sopravvivenza o ad un aumento del numero di figli.

«La nostra ricerca si è concentrata sugli uccelli perché i dati completi su altri gruppi erano scarsi», afferma l'autrice principale Viktoriia Radchuk (Leibniz-IZW). (2) Aggiunge: «Dimostriamo che nelle regioni temperate, le temperature in aumento sono associate allo spostamento dei tempi degli eventi biologici a date precedenti.»

Il co-autore Steven R. Beissinger (3) (professore all'Università della California a Berkeley) afferma: «Questo suggerisce che le specie potrebbero rimanere nel loro habitat di riscaldamento, purché cambino abbastanza velocemente da far fronte ai cambiamenti climatici».

Tuttavia, l'autore senior Alexandre Courtiol (4) (Leibniz-IZW) aggiunge: «È improbabile che ciò avvenga perché anche le popolazioni che subiscono un cambiamento adattativo lo fanno a un ritmo che non garantisce la loro persistenza».

Il coautore Thomas Reed (5) (docente senior presso l'University College di Cork, Irlanda) spiega: «Questi risultati sono stati ottenuti confrontando la risposta osservata ai cambiamenti climatici con quella prevista se una popolazione sarebbe in grado di adattare i propri tratti in modo da seguire perfettamente i cambiamenti climatici.»

Ancora più preoccupante è il fatto che i dati analizzati includessero specie prevalentemente comuni e abbondanti come la cinciallegra (Parus major), il pigliamosche pied europeo (Ficedula hypoleuca) o la gazza comune (Pica pica) che sono noti per far fronte ai cambiamenti climatici relativamente bene.

«Rimangono da analizzare le risposte adattive tra specie rare o in via di estinzione. Temiamo che le previsioni sulla persistenza della popolazione per tali specie di interesse per la conservazione siano ancora più pessimistiche», conclude la dottoressa Stephanie Kramer-Schadt (6) (Capo del Dipartimento di Dinamica Ecologica, Leibniz-IZW ). Gli scienziati sperano che la loro analisi e i set di dati assemblati stimoleranno la ricerca sulla resilienza delle popolazioni animali di fronte al cambiamento globale e contribuiranno a un migliore quadro predittivo per assistere le future azioni di gestione della conservazione.

Descrizione foto: la cinciallegra Parus major. - Credit: Bernard Castelein (Leibniz-IZW).

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Climate changes faster than animals adapt