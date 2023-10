I bombi cadono per scrollarsi di dosso i calabroni asiatici

I calabroni cacciano spesso nelle colonie di bombi impegnandosi in tentativi di predazione ripetuti, ma del tutto infruttuosi, all’ingresso dei nidi

Quando vengono attaccati, i calabroni dalla coda color cuoio cadono a terra, portando con sé i calabroni. Ciò fa sì che il calabrone perda la presa, oppure l'ape alza la puntura e si azzuffa finché il calabrone non si arrende.

Il calabrone invasivo 'Vespa velutina nigrithorax' è considerato una minaccia proliferante per gli impollinatori in Europa e Asia. Mentre l’impatto di questa specie sulle api mellifere gestite è ben documentato, gli effetti su altre popolazioni di impollinatori rimangono poco compresi. Tuttavia, le analisi dietetiche indicano che i calabroni consumano una varietà di prede, alimentando le preoccupazioni per le specie a rischio.

Gli scienziati dell'University of Exeter hanno assistito a oltre 120 attacchi di questo tipo e sono rimasti sbalorditi nello scoprire che i calabroni combattevano ogni volta. Nonostante ciò, hanno scoperto che le colonie di calabroni avevano tassi di crescita ridotti nelle aree con un numero elevato di calabroni asiatici, suggerendo che i calabroni avevano ancora un impatto negativo, anche se i loro attacchi agli ingressi delle colonie di solito fallivano.

I calabroni asiatici (noti anche come calabroni dalle zampe gialle) hanno già invaso gran parte dell'Europa continentale e parti dell'Asia orientale e sono stati recentemente segnalati per la prima volta negli Stati Uniti. Quest’anno gli avvistamenti nel Regno Unito e nell’Europa continentale hanno raggiunto livelli record, aumentando i timori per gli impollinatori e spingendo a sostanziali sforzi di controllo.

Secondo il dottor Thomas O'Shea-Wheller (1), dell'Environment and Sustainability Institute del Penryn Campus di Exeter in Cornovaglia «I calabroni asiatici predano una vasta gamma di insetti, comprese le api mellifere, ma si sa poco del loro impatto su altri impollinatori. Con le api mellifere, i calabroni fanno qualcosa chiamato 'falco': volteggiano fuori dal nido delle api e attaccano le raccoglitrici che ritornano mentre volano via. Abbiamo registrato calabroni che facevano la stessa cosa con i bombi, ma con la sorprendente differenza che nelle nostre osservazioni non hanno avuto alcun successo».

Nello studio, pubblicato da Communications Biology (2), colonie di calabroni allevati a fini commerciali sono state collocate in 12 località della provincia di Pontevedra, in Spagna, con diverse densità di calabroni asiatici locali. Le colonie sono state pesate ogni due giorni (la variazione di peso è una misura della crescita delle colonie) e quelle nelle aree con densità di calabroni asiatici più elevate sono cresciute più lentamente.

Il dottor Thomas O'Shea-Wheller spiega: «Non possiamo dire con certezza perché questo accada. È possibile che qualche fattore esterno sia positivo per i calabroni asiatici, consentendo loro di prosperare, ma dannoso per i bombi. Tuttavia, forse è più probabile che la presenza di calabroni asiatici limiti il successo delle colonie di calabroni. Sebbene gli attacchi a cui abbiamo assistito all’ingresso delle colonie non abbiano avuto successo, sono stati segnalati bombi nella dieta dei calabroni asiatici, ed è noto che i calabroni li predano altrove. Inoltre, difendersi da tali attacchi è probabilmente costoso dal punto di vista energetico – e quando l’abbondanza di calabroni è elevata, questo potrebbe essere un grosso problema per le api in cerca di cibo. I calabroni consumano anche il nettare dei fiori, il che significa che competono direttamente con le api per il cibo e le molestano nei campi fioriti con attacchi costanti».

Commentando la bassa percentuale di successo dei calabroni durante gli attacchi, O'Shea-Wheller ha detto: «Ho visto i calabroni attaccare calabroni di tutte le dimensioni, compresi alcuni più grandi di loro. Sono predatori molto persistenti e generalisti, quindi questi attacchi potrebbero comunque essere utili nonostante l’alto tasso di fallimento, a patto che a volte riescano a uccidere».

I bombi dalla coda buffa ( (Bombus terrestris) ) non si sono evoluti insieme ai calabroni asiatici ( Vespa velutina ), quindi O'Shea-Wheller ha affermato che la loro strategia difensiva di successo potrebbe essere una “coincidenza evolutiva”.

«Mentre le api mellifere spesso non sono in grado di sfuggire alle grinfie dei calabroni asiatici una volta afferrate in aria, la risposta difensiva dei bombi di cadere a terra sembra avere più successo», ha concluso.

Oltre all'University of Exeter, il gruppo di ricerca comprendeva scienziati dell'University of Vigo e dell'University of Santiago de Compostela. Lo studio è stato finanziato dal Consiglio di ricerca sulle biotecnologie e le scienze biologiche (BBSRC) e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

Descrizione foto: Calabroni asiatici. - Credit: Sandra Rojas-Nossa.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Bumblebees drop to shake off Asian hornets