Guarire le ferite croniche con il vetro bioattivo

L'argento mantiene l'attività antimicrobica più a lungo quando è impregnato nel “vetro bioattivo” e fornisce una protezione antimicrobica della ferita più duratura rispetto alle alternative convenzionali

Le ferite croniche sono una perdita per i servizi sanitari globali e rimangono una delle principali aree di necessità clinica insoddisfatta. Le ferite croniche sono caratterizzate da un biofilm batterico stabile e ostinato che ostacola la risposta immunitaria innata e ritarda o impedisce la guarigione della ferita.

I ricercatori dell'Università di Birmingham hanno dimostrato che l'argento mantiene l'attività antimicrobica più a lungo quando è impregnato nel “vetro bioattivo” e ha mostrato per la prima volta come questa promettente combinazione fornisca una protezione antimicrobica della ferita più duratura rispetto alle alternative convenzionali.

I vetri bioattivi sono una classe unica di biomateriali sintetici a base di silicone e sono stati utilizzati per alcuni anni negli innesti ossei.

È noto da tempo che l'argento previene o riduce la crescita di biofilm (comunità di batteri) nelle ferite aperte e i trattamenti a base di argento sono sempre più popolari in quanto sono efficaci contro molti ceppi di batteri resistenti agli antibiotici. Queste proprietà antimicrobiche dipendono dal fatto che l'argento rimanga in una forma ionica in modo che possa penetrare nelle pareti delle cellule batteriche e interromperne il ciclo di vita, ma gli ioni o le nanoparticelle d'argento nelle medicazioni per ferite tendono a trasformarsi in solfuro d'argento o cloruro d'argento, che possono ridurre l'attività antimicrobica e ostacolare il successo del trattamento.

I ricercatori hanno studiato gli effetti del vetro bioattivo drogato con argento ionico sui biofilm formati da Pseudomonas aeruginosa, un batterio resistente a più farmaci che forma facilmente biofilm ed è una causa comune di infezione nelle ferite croniche.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Biofilm (1), ha dimostrato che specifiche tecniche di preparazione, conservazione e applicazione possono ridurre al minimo la trasformazione degli ioni d'argento in cloruro d'argento e quindi mantenere l'attività antimicrobica. I ricercatori che hanno lavorato allo studio pubblicato su Biofilms sono: la dottoressa Sarah A. Kuehne (2), ricercatrice di microbiologia, il dottor John Ward (3) del Dipartimento di Scienze Matematiche della Loughborough University.

Il team di Birmingham ha già una notevole esperienza nel vetro bioattivo, che è attualmente utilizzato come materiale di innesto degradabile bioattivo. In questa applicazione, gli aspetti critici del vetro bioattivo sono la sua forma fibrosa che conferisce una struttura porosa 3D robusta, comprimibile e il diametro e la densità delle fibre di vetro per supportare la crescita dei tessuti.

I ricercatori sono desiderosi di incontrare aziende che vorrebbero collaborare o co-sviluppare prodotti per la chirurgia dentale o la cura delle ferite.

Il dottor Sam Moxon (4), ricercatore post-dottorato, che lavora presso l'UK Society for Biomaterials (5), ha esplorato l'uso di questi materiali innovativi nella chirurgia dentale e nella cura delle ferite. Ha appena completato un programma finanziato da Innovate UK chiamato ICURe (Innovation to Comercialisation of University Research) e il team sta ora cercando di procedere con il materiale verso l'approvazione clinica.

Riferimenti:

(1) Silver-doped bioactive glass fibres as a potential treatment for wound-associated bacterial biofilms

(2) Sarah A. Kuehne

(3) John Ward

(4) Sam Moxon

(5) UK Society for Biomaterials

Descrizione foto: I ricercatori hanno studiato gli effetti del vetro bioattivo drogato con argento ionico sui biofilm formati da Pseudomonas aeruginosa e lo studio ha dimostrato che specifiche tecniche di preparazione, conservazione e applicazione possono ridurre al minimo la trasformazione degli ioni d'argento in cloruro d'argento e quindi mantenere l'attività antimicrobica. - Credit: PragasitLalao.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Chronic wound healing using glass