Gravi impatti a valle della diga del fiume Nilo

Il rapido riempimento di una gigantesca diga alle sorgenti del fiume Nilo - la più grande via d'acqua del mondo che supporta milioni di persone - potrebbe ridurre le forniture d'acqua all'Egitto a valle di oltre un terzo.

Il fiume Nilo è un sistema ambientale unico e una risorsa idrica essenziale per le sue rive del bacino. La crescita della popolazione, i cambiamenti nei modelli di precipitazione, le dighe e le controversie sui diritti di utilizzo presentano sfide estreme nell'utilizzo e nella gestione della risorsa idrica primaria del bacino. Questi fattori di stress sono di particolare preoccupazione per l'Egitto altamente popolato, il destinatario più a valle del flusso d'acqua del Nilo. In precedenza, gli accordi coloniali avevano concesso all'Egitto e al Sudan la maggioranza dei diritti di utilizzo dell'acqua sul Nilo senza che la vicina Etiopia ricevesse alcuna assegnazione specifica.

Oggi, l'Etiopia prevede di aumentare la sua produzione di energia attraverso la sua GrandEthiopian Renaissance Dam (GERD) alimentata dal Nilo. Mentre la diga da 74 miliardi di metri cubi (BCM) presenta opportunità di sviluppo promettenti per l'Etiopia, il flusso alterato del Nilo aumenterà il deficit idrico esistente per l'Egitto, la cui quantificazione e mitigazione sono ancora in gran parte non vincolate e oggetto di un intenso dibattito.

Un deficit idrico (1) di tale entità, se non mitigato, potrebbe potenzialmente destabilizzare una parte politicamente instabile del mondo riducendo le terre coltivabili in Egitto fino al 72%. Lo studio prevede che le perdite economiche per l'agricoltura raggiungerebbero i 51 miliardi di dollari. La perdita del prodotto interno lordo spingerebbe la disoccupazione al 24%, sfollando molte persone e sconvolgendo le economie.

«Il nostro studio, pubblicato Environmental Research Letters (2) prevede un terribile impatto sull'approvvigionamento idrico a valle, causando quella che sarebbe la più grande disputa sullo stress idrico nella storia umana moderna», ha affermato il dottor Essam Heggy, (3) ricercatore presso l'University of Southern California (USC) Viterbi School of Engineering (4) e autore principale dello studio. «Con una media delle perdite calcolate su tutti gli scenari di riempimento annunciati, queste carenze idriche potrebbero quasi raddoppiare l'attuale deficit di approvvigionamento idrico dell'Egitto e avranno conseguenze disastrose per l'economia, l'occupazione, la migrazione e l'approvvigionamento alimentare dell'Egitto».

Nonostante i rischi, lo studio offre soluzioni politiche per la sostenibilità che potrebbero potenzialmente ridurre al minimo gli impatti a valle e ridurre le tensioni nella regione del fiume Nilo. Ad esempio, gli impatti potrebbero essere parzialmente compensati adeguando le operazioni alla diga di Assuan a valle nel sud dell'Egitto, pompando più acque sotterranee, coltivando diversi tipi di colture e migliorando i sistemi di irrigazione.

Finora, nonostante i negoziati internazionali, ci sono stati pochi progressi nella disputa decennale.

Il punto cruciale della controversia è la grande diga rinascimentale etiope da 5 miliardi di dollari in Etiopia, in via di completamento alle sorgenti del Nilo. Ora nella seconda fase di riempimento, sarà il più grande progetto idroelettrico in Africa e creerebbe un serbatoio contenente 74 miliardi di metri cubi d'acqua, più del doppio della capacità operativa del Lago Mead sul fiume Colorado.

È così vasto che ci vorranno anni per riempirsi e, a seconda di quanto tempo ci vorrà, le deviazioni dell'acqua potrebbero avere impatti devastanti a valle. Egitto e Sudan hanno diritti idrici sul Nilo, mentre all'Etiopia non è stata assegnata una quota quantificabile. Ma poiché la domanda di acqua ed energia cresce nel bacino del fiume Nilo, l'Etiopia sta affermando le sue esigenze di energia idroelettrica e agricoltura irrigua per promuovere lo sviluppo.

Circa 280 milioni di persone in 11 paesi del bacino dipendono dal corso d'acqua, una fonte primaria di irrigazione da oltre 5.000 anni. L'Egitto fa affidamento sul Nilo per oltre il 90% della sua acqua. La popolazione della regione potrebbe aumentare del 25% in 30 anni, aumentando la domanda in un momento in cui l'Egitto si aspetterebbe meno acqua dal Nilo. I diritti idrici lungo il Nilo sono in discussione dal 1959; oggi, il conflitto minaccia di degenerare in una guerra.

Lo studio dell'USC ha esaminato vari scenari di riempimento delle dighe e gli impatti della carenza idrica in Egitto. Sulla base delle strategie di riempimento a breve termine da 3 a 5 anni, attualmente favorite dall'Etiopia, il deficit idrico a valle in Egitto potrebbe quasi raddoppiare; L'83% della perdita d'acqua aggiuntiva sarebbe dovuta alla diga che limita il flusso e l'evaporazione e il 17% perso a causa di infiltrazioni nelle rocce e nella sabbia.

Lo studio aiuta a colmare una lacuna nella controversia riducendo le ambiguità su come gli scenari di riempimento delle dighe avrebbero un impatto sul deficit del bilancio idrico in Egitto, oltre a offrire un indice di fattibilità per le diverse potenziali soluzioni. L'accelerazione del riscaldamento globale e dell'aridificazione (5) sottolinea la necessità di una maggiore ricerca sull'acqua nelle terre aride, che è la missione principale dell'Arid Climates and Water Research Center presso la USC Viterbi School of Engineering.

«C'è un reale bisogno di una solida scienza per risolvere l'ambiguità che circonda questa controversia», ha detto Heggy. «La nostra analisi non punta il dito, ma mostra una terribile situazione idrica che risulterà a valle, che è prevista come la più grande disputa sullo stress idrico nella storia umana. Può essere evitata se si fornisce un supporto adeguato all'acqua, all'energia e all'ambiente nel bacino del Nilo».

Lo studio arriva nel mezzo di una disputa di 10 anni tra Egitto ed Etiopia per l'approvvigionamento idrico sul fiume Nilo. Le parti cercano una soluzione internazionale, ma i colloqui guidati dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti - e uniti dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite - hanno portato a pochi accordi dopo quattro anni.

Nel frattempo, le tensioni aumentano mentre i negoziatori cercano di evitare il conflitto armato. L'Egitto ha promesso di non consentire alla diga di ostacolare il suo approvvigionamento idrico e a maggio ha tenuto manovre militari congiunte con il Sudan. (6) Da allora il Sudan ha chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di tenere una sessione di emergenza il prima possibile.

La disputa è emblematica di controversie più ampie sulla scarsità d'acqua poiché il cambiamento climatico colpisce i paesi in via di sviluppo che stanno vivendo una rapida crescita. Le controversie lungo i fiumi Mekong, Zambesi ed Eufrate-Tigri, tra gli altri, mostrano il potenziale di instabilità politica e conflitto.

Il dottor Essam Heggy ha affermato che è possibile che si possa ancora trovare una soluzione vantaggiosa per il fiume Nilo, sulla base delle opzioni politiche identificate dallo studio. Tuttavia, i progressi sono stati ostacolati a causa della mancanza di informazioni credibili sull'approvvigionamento idrico a valle e sugli impatti economici. Ottenere un accordo probabilmente richiederà dati e previsioni migliori sugli impatti sulla società umana e sugli effetti ecologici lungo il fiume Nilo.

Descrizione foto: Didascalia foto: La navicella spaziale Terra della NASA mostra che il riempimento della Grande diga rinascimentale etiope lungo il fiume Nilo Azzurro è a buon punto vicino al confine tra Etiopia e Sudan. - Credit: NASA-JPL.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Water dispute on the Nile River could destabilize the region