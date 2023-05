Gli scimpanzé combinano i richiami per comunicare un nuovo significato

Simile agli umani, gli scimpanzé combinano le vocalizzazioni in strutture comunicative più grandi e significative. I ricercatori dell'UZH suggeriscono che questa capacità potrebbe essere evolutivamente più antica di quanto si pensasse in precedenza

Una caratteristica fondamentale del linguaggio umano è la nostra capacità di combinare le parole in frasi compositive più ampie, cioè dove il significato dell'insieme è correlato al significato delle parti. Da dove provenga questa capacità o come si sia evoluta, tuttavia, è meno chiaro.

Attraverso la sintassi, cioè la combinazione di parole in frasi più grandi, il linguaggio può esprimere un numero illimitato di messaggi. I dati nelle grandi scimmie, i nostri parenti più stretti, sono fondamentali per la ricostruzione delle origini filogenetiche della sintassi, ma attualmente mancano.

È noto che gli scimpanzé, i nostri parenti più stretti, producono una serie di vocalizzi diversi per gestire le loro vite sociali ed ecologiche e, in alcune circostanze, combinano questi richiami in sequenze più ampie. Uno studio, pubblicato su Nature Communications (1), riferisce che conducendo esperimenti accurati e controllati con scimpanzé selvatici in Uganda, i ricercatori dell'Università di Zurigo (UZH) hanno dimostrato che queste combinazioni sono comprese dagli scimpanzé.

Gli scimpanzé reagiscono più fortemente alle combinazioni di chiamate

«Gli scimpanzé producono “allarme-huus” quando vengono sorpresi e “waa-barks” quando potenzialmente reclutano conspecifici durante l'aggressione o la caccia», afferma il dottor Maël Leroux, uno studente post-dottorato presso il Dipartimento di scienze linguistiche comparate dell'UZH, che ha guidato lo studio. «Le nostre osservazioni comportamentali suggeriscono che gli scimpanzé combinano questi richiami quando sono esposti a una minaccia in cui il reclutamento di membri del gruppo è vantaggioso, come quando incontrano un serpente, ma fino ad ora mancava la verifica sperimentale».

I ricercatori hanno presentato agli scimpanzé serpenti modello e sono stati in grado di suscitare la combinazione di richiamo. Criticamente, gli scimpanzé hanno risposto più forte alle riproduzioni della combinazione rispetto a quando hanno sentito solo “alarm-huu” o “waa-bark”. «Questo ha senso perché una minaccia che necessita di reclutamento è un evento urgente e suggerisce che gli scimpanzé in ascolto stanno davvero combinando il significato delle singole chiamate», aggiunge l'ultimo autore dello studio e il professore dell'UZH Simon W. Townsend (2).

Radici evolutive della composizionalità

Un'implicazione importante delle nuove scoperte è la potenziale luce che possono gettare sulle radici evolutive della natura compositiva del linguaggio.

«Gli esseri umani e gli scimpanzé hanno condiviso un antenato comune per l'ultima volta circa 6 milioni di anni fa. I nostri dati indicano quindi che la capacità di combinare vocalizzazioni significative è potenzialmente vecchia di almeno 6 milioni di anni, se non di più», afferma il dottor Townsend. «Questi dati forniscono uno sguardo intrigante sull'emergere evolutivo del linguaggio», ha aggiunto il dottor Maël Leroux. In poche parole, punta verso la composizionalità che ha avuto origine prima della comparsa del linguaggio stesso, sebbene il lavoro di osservazione e sperimentazione successivo, idealmente in altre specie di grandi scimmie, sarà fondamentale per confermarlo.

Riferimenti:

(1) Call combinations and compositional processing in wild chimpanzees

(2) Simon W. Townsend

Descrizione foto: È noto che gli scimpanzé producono una serie di vocalizzi diversi e combinano questi richiami in sequenze più grandi. - Credit: Adrian Soldati.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Chimpanzees Combine Calls to Communicate New Meaning