Gli oranghi possono emettere due suoni contemporaneamente

I ricercatori hanno analizzato due tipi di combinazione di chiamate bifoniche negli oranghi selvatici che assomigliano in modo articolatorio al beatboxing umano e che risultano dall'esercizio simultaneo di due sorgenti sonore vocali

La parola è tra i compiti motori più complessi che gli esseri umani abbiano mai svolto. Gli uccelli canori eguagliano questo risultato durante la produzione di canzoni attraverso il controllo motorio preciso e simultaneo di due sorgenti sonore nella siringe. Il controllo motorio integrato e intricato ha reso gli uccelli canori modelli comparativi per eccellenza per l'evoluzione del linguaggio, tuttavia, la distanza filogenetica con gli esseri umani impedisce una migliore comprensione dei precursori che, all'interno del lignaggio umano, hanno guidato l'emergere del controllo motorio vocale avanzato e del linguaggio.

Questo studio, pubblicato da PNAS Nexus (1), riporta due tipi di combinazione di chiamate bifoniche negli oranghi selvatici che assomigliano in modo articolatorio al beatboxing umano e che risultano dall'esercizio simultaneo di due sorgenti sonore vocali: una sorgente sorda ottenuta attraverso manovre articolatorie delle labbra, della lingua e della mascella come tipicamente usato per produzione di chiamate simili a consonanti, più una fonte sonora ottenuta attraverso l'azione laringea e l'attivazione vocale come tipicamente utilizzata per la produzione di chiamate simili a vocali. Le combinazioni di richiami bifonici dell'orangutan mostrano livelli non apprezzati e canali neuromotori distinti per il controllo del motore vocale in una grande scimmia selvaggia, fornendo un'analogia motoria vocale diretta con il canto degli uccelli basata sul co-controllo preciso e simultaneo di due sorgenti sonore. Gli accademici dell'University of Warwickaf affermano: i risultati suggeriscono che il linguaggio e la fluidità vocale umana probabilmente si basano su complesse capacità di combinazioni di chiamate, coordinazione e coarticolazione che coinvolgevano chiamate simili a vocali e consonantiche in un ominide ancestrale.

Gli scienziati hanno osservato due popolazioni di oranghi vocali nel Borneo e Sumatra per un totale di 3800 ore e hanno scoperto che i primati all'interno di entrambi i gruppi usavano lo stesso fenomeno vocale.

Il dottor Adriano Lameira (2), Professore Associato di Psicologia presso l'University of Warwickaf, ha dichiarato: «Gli esseri umani usano le labbra, la lingua e la mascella per produrre i suoni sordi delle consonanti, mentre attivano le corde vocali nella laringe con l'aria espirata per rendere i suoni sonori, aperti suoni delle vocali. Gli oranghi sono anche in grado di produrre entrambi i tipi di suoni, ed entrambi contemporaneamente. Ad esempio, i grandi oranghi maschi del Borneo produrranno rumori noti come “chomps” in combinazione con “brontolii” in situazioni combattive. Le femmine di orango di Sumatra emettono “squittii di baci” contemporaneamente a “chiamate a rotazione” per avvisare gli altri di una possibile minaccia di predatore. Il fatto che due popolazioni separate di oranghi siano state osservate mentre effettuavano due richiami contemporaneamente, è la prova che si tratta di un fenomeno biologico».

La coautrice e ricercatrice indipendente Madeleine Hardus ha aggiunto: «Gli esseri umani raramente producono simultaneamente rumori sonori e senza voce. L'eccezione è il beatboxing, un'abile performance vocale che imita i ritmi complessi della musica hip hop. Ma il fatto stesso che gli esseri umani siano anatomicamente in grado di fare beatbox, solleva interrogativi sulla provenienza di tale capacità. Ora sappiamo che la risposta potrebbe risiedere nell'evoluzione dei nostri antenati».

Secondo gli autori, le capacità di controllo e coordinazione vocale delle grandi scimmie selvatiche sono state sottovalutate rispetto all'attenzione sulle capacità vocali degli uccelli.

«Produrre due suoni, esattamente come gli uccelli producono il canto, assomiglia al linguaggio parlato, ma l'anatomia degli uccelli non ha somiglianze con la nostra, quindi è difficile stabilire collegamenti tra il canto degli uccelli e il linguaggio umano parlato», ha continuato il dottor John Harris. (3)

La nuova ricerca ha implicazioni per le capacità vocali dei nostri antenati comuni e per l'evoluzione del linguaggio umano, così come per il beatboxing umano. Il dottor Lameira ha dichiarato: «Ora che sappiamo che questa capacità vocale fa parte del repertorio delle grandi scimmie, non possiamo ignorare i collegamenti evolutivi. Potrebbe essere possibile che il primo linguaggio umano assomigliasse a qualcosa che suonava più come il beatboxing, prima che l'evoluzione organizzasse il linguaggio nella consonante - struttura vocale che conosciamo oggi».

Descrizione foto: Oranghi. - Credit: Guilhem Duvot.

