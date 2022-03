Gli incendi boschivi alterano i bacini fluviali

Gli incendi boschivi possono avere un effetto significativo sulla quantità di acqua che scorre nei fiumi e torrenti vicini e l'impatto può continuare anche anni dopo che il fumo si è diradato.

Uno studio, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, (1) suggerisce che attualmente gli incendi boschivi, in aumento negli Stati Uniti occidentali, stanno influenzando sempre più l'approvvigionamento idrico della regione e aumentando il rischio di inondazioni e smottamenti.

I ricercatori hanno esaminato il flusso dei corsi d'acqua, una misura del volume d'acqua nel tempo in fiumi e torrenti, e i dati climatici per 179 bacini fluviali. (I bacini sono aree di terra in cui le precipitazioni si raccolgono e defluiscono in uno sbocco comune.) Tutte le aree si trovavano negli Stati Uniti occidentali e tutte erano state colpite da incendi boschivi tra il 1984 e il 2020.

Usando un modello matematico, gli scienziati hanno scoperto che l'andamento del flusso negli anni successivi a un incendio tendeva a essere più alto di quanto gli scienziati si sarebbero aspettati basandosi esclusivamente sulle condizioni climatiche e che incendi più grandi tendevano a essere seguiti da maggiori aumenti del flusso.

Nei bacini in cui più del 20 per cento della foresta era bruciato, il flusso del torrente è stato in media del 30 per cento maggiore di quanto ci si aspetterebbe in base alle sole condizioni climatiche. L'effetto dura in media sei anni.

L'autore principale, il dottor A. Park Williams (2) dell'Università della California, Los Angeles, ha affermato che «gli incendi boschivi migliorano il flusso del torrente perché bruciano la vegetazione, che altrimenti attirerebbe acqua dal suolo, e bloccano le precipitazioni prima che raggiungano il suolo. Gli intensi incendi boschivi possono anche “cuocere” i terreni, rendendoli temporaneamente idrorepellenti», ha affermato. Williams è anche ricercatore aggiunto presso la Columbia University’s Lamont-Doherty Earth Observatory. (3)

Dal 1984 al 2020, la quantità di superficie boschiva bruciata ogni anno in Occidente è aumentata di undici volte. Si prevede che questa tendenza continuerà o addirittura accelererà a causa del cambiamento climatico.

«Di conseguenza, stiamo iniziando a vedere sequenze di anni in cui vaste porzioni di foresta vengono bruciate in alcuni bacini idrologici molto importanti come quelli della Sierra Nevada in California», ha affermato Williams.

Lo studio suggerisce che gli incendi diventeranno presto un'altra importante considerazione per i responsabili dell'approvvigionamento e della distribuzione dell'acqua. Ogni anno, i gestori idrici della regione devono calcolare attentamente quanta acqua sarà disponibile e determinare come conservarla e assegnarla.

In un certo senso, l'aumento del flusso dovuto agli incendi boschivi può essere vantaggioso, ha affermato Williams. «Questa potrebbe essere una buona notizia per città aride come Los Angeles, perché potrebbe effettivamente migliorare la disponibilità di acqua», ha affermato.

Ma altri risultati potrebbero essere preoccupanti. Ad esempio, nei prossimi decenni, troppa acqua potrebbe travolgere bacini idrici e altre infrastrutture e potrebbe aumentare il rischio di inondazioni catastrofiche e smottamenti all'interno e intorno alle aree bruciate.

«Per adattarsi all'aumento dei rischi di inondazione», ha affermato Williams, «i gestori dell'acqua in California potrebbero dover abbassare i livelli dell'acqua nei bacini idrici in autunno e in inverno per fare spazio all'acqua in eccesso dovuta a forti piogge e tempeste di neve. Una tale strategia potrebbe evitare in alcuni casi disastrose inondazioni, ma potrebbe anche mettere le comunità a rischio di avere poca acqua durante le estati sempre più calde e secche dello stato».

«Anche l'acqua dopo un incendio boschivo tende a essere fortemente inquinata, trasportando fango, detriti e grandi carichi di sedimenti. Quindi, anche se la quantità di acqua disponibile aumenta dopo un grande incendio, è probabile che la qualità dell'acqua peggiorerà», ha affermato.

il dottor A. Park Williams ha detto che spera che i risultati aiutino i gestori dell'acqua e gli scienziati del clima a fare previsioni migliori sulla disponibilità di acqua e sul rischio di inondazioni.

«L'acqua è una cosa davvero pesante e distruttiva», ha detto. «È fantastico quando si tratta di noi nella quantità prevista. È catastrofico quando si presenta inaspettatamente».

Altri coautori di questo studio sono: Jason Smerdon, Benjamin Cook, Arianna Varuolo-Clarke, Justin Mankin, e Caroline Juang, tutti appartenenti al Lamont-Doherty; e ricercatori dell'University of Colorado, Boulder; e il Cary Institute of Ecosystem Studies.

Descrizione foto: Stanislaus National Forest, California, agosto 2013. - Credit: U.S. Forest Service / Columbia Climate School.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Forest Fires Increasingly Affecting Western Rivers and Streams, for Better and Worse