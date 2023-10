Gli erbicidi compromettono le funzioni cerebrali degli adolescenti

Secondo uno studio l’esposizione a due degli erbicidi più popolari è stata associata a una peggiore funzione cerebrale tra gli adolescenti

Gli erbicidi sono la classe di pesticidi più utilizzata a livello mondiale e i repellenti per insetti sono ampiamente utilizzati a livello globale. Tuttavia, c’è una carenza di studi che caratterizzano le associazioni tra questi gruppi chimici e il neurocomportamento umano.

Un articolo pubblicato da Environmental Health Perspectives (1) spiega che i ricercatori della Herbert Wertheim School of Public Health and Human Longevity Science presso l’University of California San Diego hanno riferito di aver misurato le concentrazioni di metaboliti di due erbicidi comunemente usati – il glifosato e l’acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D) (glyphosate e 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D)) – e del repellente per insetti DEET in campioni di urina. raccolto nel 2016 da 519 adolescenti, di età compresa tra 11 e 17 anni, che vivevano nella contea agricola di Pedro Moncayo, Ecuador. I ricercatori hanno inoltre valutato le prestazioni neurocomportamentali in cinque aree: attenzione e controllo inibitorio, memoria e apprendimento, linguaggio, elaborazione visuospaziale e percezione sociale.

«Molte malattie croniche e disturbi di salute mentale negli adolescenti e nei giovani adulti sono aumentati negli ultimi due decenni in tutto il mondo, e l'esposizione a contaminanti neurotossici nell'ambiente potrebbe spiegare una parte di questo aumento», ha affermato l'autore senior Jose Ricardo Suarez, M.D., Ph.D., M.P.H. (2), professore associato presso la Herbert Wertheim School of Public Health. (3)

Tra i risultati:

- Il glifosato, un erbicida non selettivo utilizzato in molte colture, tra cui mais e soia, e per il controllo della vegetazione in ambienti residenziali, è stato rilevato nel 98% dei partecipanti.

- Il 2,4-D, un erbicida a foglia larga utilizzato su prati, siti acquatici e colture agricole, è stato rilevato nel 66% dei partecipanti.

- Quantità più elevate di 2,4-D nelle urine erano associate a prestazioni neurocomportamentali inferiori nei domini dell’attenzione e del controllo inibitorio, della memoria, dell’apprendimento e del linguaggio.

- La concentrazione di glifosato nelle urine era associata a punteggi più bassi solo nella percezione sociale, mentre i metaboliti del DEET non erano associati alle prestazioni neurocomportamentali.

In seguito all’introduzione di colture geneticamente modificate e resistenti al glifosato “Roundup-ready” nel 1996 e di colture resistenti al 2,4-D nel 2014, si sono verificati aumenti sostanziali nell’uso del glifosato e del 2,4-D, rendendoli i prodotti erbicidi più utilizzati nel mondo, hanno scritto gli autori.

«C’è un uso considerevole di erbicidi e insetticidi nelle industrie agricole sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo in tutto il mondo, aumentando il potenziale di esposizione per bambini e adulti, soprattutto se vivono in aree agricole, ma non sappiamo quale impatto abbia su ogni fase della vita», ha affermato la prima autrice Briana Chronister, dottoranda presso il programma di dottorato congiunto in sanità pubblica della UC San Diego – San Diego State University.

Studi precedenti hanno collegato l’esposizione ad alcuni degli insetticidi più utilizzati a prestazioni neurocognitive alterate, mentre altri insetticidi possono anche influenzare l’umore e lo sviluppo del cervello. Oggi, il 20% degli adolescenti e il 26% dei giovani adulti soffrono di patologie mentali diagnosticabili come ansia, depressione, impulsività, aggressività o disturbi dell’apprendimento.

Gli autori hanno riferito che il 2,4-D era associato negativamente alla prestazione in tutte e cinque le aree neurocomportamentali, ma sono state osservate associazioni statisticamente significative con l'attenzione e il controllo inibitorio, la memoria, l'apprendimento e il linguaggio. Il glifosato aveva un’associazione negativa significativa solo con la percezione sociale, un test che misura la capacità di riconoscere le emozioni, mentre i metaboliti del DEET non erano associati ad alterazioni neurocomportamentali.

«Ogni anno centinaia di nuove sostanze chimiche vengono immesse sul mercato e più di 80.000 sostanze chimiche sono registrate per l'uso oggi», ha affermato il dottor Jose Suarez. «Purtroppo si sa molto poco sulla sicurezza e sugli effetti a lungo termine sugli esseri umani della maggior parte di queste sostanze chimiche. Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere veramente l’impatto».

Questa ricerca è uno studio nell'ambito di ESPINA: The Study of Secondary Exposures to Pesticides Among Children and Adolescents (4) , uno studio prospettico di coorte finanziato dall'Istituto nazionale di scienze della salute ambientale, parte del National Institutes of Health, dell'Istituto nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro e altre fonti di finanziamento private. ESPINA mira a comprendere l'effetto dell'esposizione ai pesticidi sullo sviluppo degli esseri umani dall'infanzia all'età adulta. Nel 2022, Suarez e il suo team hanno completato il 14° anno di follow-up dei partecipanti allo studio con l’intenzione di valutare se le associazioni osservate persistono nella prima età adulta. I coautori includono: Kun Yang, Audrey R. Yang, Tuo Lin, Xin Tu, Harvey Checkoway, Jose Suarez-Torres, Sheila Gahagan e Raeanne C. Moore, UC San Diego; Dolores Lopez-Paredes e Danilo Martinez, Fundación Cimas del Ecuador; e Dana Barr, Emory University. Questa ricerca è stata finanziata, in parte, dal National Institutes of Health (R01ES025792, R01ES030378, R21ES026084, U2CES026560, P30ES019776, 5T32MH122376). Gli autori non hanno alcun conflitto di interessi da segnalare.

Descrizione foto: I ricercatori della Herbert Wertheim School of Public Health and Human Longevity Science della UC San Diego hanno misurato le concentrazioni di popolari erbicidi e del repellente per insetti DEET in campioni di urina di adolescenti che vivono nella contea agricola di Pedro Moncayo, in Ecuador, per valutare il loro impatto sul cervello dell'adolescente. - Credit: Briana Chronister, UC San Diego.

