Essenza del Crudo a tavola

L'essenza del Crudo ti permette di creare piatti sani per tutte le occasioni. Oltre 180 ricette crudiste, vegan e biologiche.

L'alimentazione viva ha a cuore l'impronta ecologica, economica e umana degli alimenti: essendo biologica, vegan e locale garantisce un benessere senza il retrogusto di sfruttamento.

Piatti «sani e vivi», per tutte le occasioni: dai frullati energetici alle torte salate; dalle polpette agli sformati; dai «classici» reinterpretati come sushi, spiedini, lasagne, cannelloni e pizze ai pani da fare in casa; dalle insalatone multicolore alle golosità dolci di ogni tipo.

Tutte le ricette sono suddivise in pratiche sezioni di facile e immediata consultazione: per generi (bevande, zuppe, insalate, pâté); per metodo di preparazione (fermentazione e disidratazione); per tipologie (antipasti, piatti unici, dolci e dessert).

Coloratissime e invitanti foto accompagnano e illustrano la preparazione di ogni piatto, facilissimo da realizzare nella propria cucina grazie alle spiegazioni complete passo dopo passo, oltre a numerosi approfondimenti e consigli per mantenere uno stile di vita sano e rispettoso dell'ambiente.

NOI SIAMO CIÒ CHE MANGIAMO E IL NOSTRO FUTURO DIPENDE DA CIÒ CHE MANGEREMO.





L'essenza del Crudo - Libro

Autore: Ulrich Ott