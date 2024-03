Esplorata la biodiversità nel parco di Agguttinni

Esplorate piante e licheni artici in un'importante base di conservazione situata nel parco territoriale di Agguttinni a est della costa centrale di Baffin

Comprendendo oltre 16.000 km2 di imponenti montagne, lunghi fiordi, valli rigogliose e imponenti calotte di ghiaccio, il Parco Territoriale Agguttinni è un'area protetta nell'isola settentrionale di Baffin, Nunavut, Canada. Questo parco, e tutto il Nunavut, è Inuit Nunangat – la patria degli Inuit in Canada – e il parco protegge i siti e la biodiversità custoditi dagli Inuit da tempo immemorabile.

Agguttinni significa “dove soffia il vento prevalente” nel dialetto locale Inuktitut. Il parco comprende importanti aree ornitologiche, habitat chiave per orsi polari e caribù e numerosi importanti siti culturali Inuit. È molto remoto: non ci sono strade che vi conducono e l'accesso è possibile solo in elicottero, in barca in estate o in motoslitta in inverno.

Durante lo sviluppo del piano di gestione del parco, un team del Canadian Museum of Nature (1), guidato dalla dottoressa Lynn J. Gillespie (2), ha inventariato le piante e i licheni del parco in collaborazione con Nunavut Parks and Special Places (3), con il supporto di Polar Knowledge Canada (4).

Nell’arco di cinque settimane nell’estate del 2021, il team del dottor Gillespie ha viaggiato attraverso Agguttinni, esplorando le vicinanze di quattro campi base nel parco a piedi e più lontano in elicottero. In questa vasta area, hanno studiato molti habitat diversi, dall’interno della calotta glaciale di Barnes alla costa della baia di Baffin.

Le estremità dei lunghi fiordi, riparati nell'entroterra, ospitavano la più grande diversità vegetale del parco, tra cui numerose specie rare sull'isola di Baffin e due specie precedentemente conosciute solo dall'estremo sud del Canada: la Diapensia della Lapponia ( Diapensia lapponica ) e la Lousewort dalla punta di fiamma. ( Pedicularis flammea ). Al contrario, l'altopiano interno vicino alla calotta glaciale era meno diversificato, ma conservava comunque nuovi record per il Nunavut, come il lichene fiammifero in polvere ( Pilophorus caerulus ), il muschio forcone di Starke ( Kiaeria starkei ) e il muschio rametto ( Aongstroemia longipes ).

Questo intenso lavoro sul campo ha prodotto oltre un migliaio di nuovi esemplari depositati presso l'Erbario Nazionale del Canada, presso il Museo Canadese della Natura e in altri erbari in tutto il mondo. Queste piante e licheni pressati e conservati servono come prova che queste specie sono state trovate in questo luogo e momento specifici e costituiscono la base per la nostra conoscenza della diversità botanica nel parco.

La dottoressa Gillespie e il suo team hanno anche esaminato oltre 300 esemplari di erbario esistenti nell'area del parco, la maggior parte dei quali furono raccolti nel 1950, l'ultima volta che i botanici studiarono intensamente questa parte dell'isola di Baffin. La combinazione dei dati di questi campioni vecchi e nuovi ha prodotto una lista di controllo annotata della diversità delle piante e dei licheni del parco, che descrive le 141 piante vascolari, le 69 briofite e le 93 specie di licheni documentate ad Agguttinni, tutte originarie dell'Artico.

Questa lista di controllo, immensamente preziosa per i gestori dei parchi e i botanici, è piena di descrizioni e foto utili a chiunque sia interessato alla botanica artica ed è ora disponibile nella rivista ad accesso libero e sottoposta a revisione paritaria Check List (5). Con informazioni su quali specie sono presenti, dove sono distribuite e quali sono rare, si aiuterà la conservazione e la gestione dell'area protetta.

Riferimenti:

(1) Canadian Museum of Nature

(2) Lynn J. Gillespie

(3) Nunavut Parks and Special Places

(4) Polar Knowledge Canada

(5) checklist

Descrizione foto: Una veduta di Atagulisaktalik. - Credit: Paul Sokoloff © Canadian Museum of Nature.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Vascular plant, bryophyte, and lichen biodiversity of Agguttinni Territorial Park, Baffin Island, Nunavut, Canada: an annotated species checklist of a new Arctic protected area