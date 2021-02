Elevate emissioni di gas serra dalla Siberia

I fiumi e i laghi della Siberia sono considerati le principali fonti di emissioni di gas serra nell'atmosfera, ma queste perdite sono scarsamente limitate.

Le regioni ad alta latitudine svolgono un ruolo chiave nel ciclo del carbonio e nel sistema climatico. Una questione importante è il grado di mobilitazione e rilascio atmosferico di vasti stock dal suolo di carbonio, in parte immagazzinati nel permafrost, con un riscaldamento amplificato di queste regioni. Una frazione di questo ciclo del carbonio viene esportata nelle acque interne ed emessa nell'atmosfera, tuttavia queste perdite sono scarsamente limitate e raramente prese in considerazione nelle valutazioni dei saldi di carbonio alle alte latitudini. Ciò è particolarmente rilevante per la Siberia occidentale, con i suoi estesi stock di torbiere, che possono essere fortemente sensibili ai cambiamenti climatici in corso.

In uno studio pubblicato su Nature Communications, (1) i ricercatori e collaboratori dell'Università di Umeå quantificano le emissioni di carbonio da fiumi e laghi della Siberia occidentale, scoprendo che le emissioni sono elevate e superano l'esportazione di carbonio nell'Oceano Artico.

Le regioni ad alta latitudine svolgono un ruolo chiave nel ciclo globale del carbonio e nel sistema climatico. Una questione importante è il grado di mobilitazione e rilascio atmosferico di vasti stock di carbonio nel suolo, in parte immagazzinati nel permafrost, con un riscaldamento amplificato di queste regioni. Una frazione di questo carbonio viene esportata nelle acque interne ed emessa nell'atmosfera, tuttavia queste perdite sono scarsamente limitate e raramente prese in considerazione nelle valutazioni dei bilanci del carbonio ad alta latitudine. Ciò è particolarmente rilevante per la Siberia occidentale, con i suoi vasti stock di carbonio nelle torbiere che dovrebbero essere influenzati dal riscaldamento climatico.

Ora i ricercatori del Climate Impacts Research Center (CIRC), dell'Università di Umeå e collaboratori provenienti da Russia e Francia hanno quantificato le emissioni di carbonio dalle acque interne della Siberia occidentale. A causa della lontananza e dell'ampia area (area di 3,6 milioni di km2) della regione di studio, il campionamento di laghi e fiumi è stato effettuato per diversi anni.

Sulla base di questi dati e informazioni sulla distribuzione delle acque interne della regione, il team di ricerca mostra un'elevata emissione di carbonio dalle acque interne della Siberia occidentale e che questi sistemi svolgono un ruolo importante nel ciclo continentale del carbonio.

Il dottor Jan Karlsson, (2) autore principale dello studio, asserisce: «Abbiamo raccolto dati di laghi e fiumi rappresentativi a oltre 2.000 km di distanza, compreso il canale principale dello spartiacque più grande dell'Artico, il fiume Ob'. I nostri risultati sottolineano il ruolo importante delle emissioni di carbonio dalle acque interne nel ciclo regionale del carbonio. L'emissione di carbonio dalle acque interne era quasi un ordine di grandezza superiore rispetto all'esportazione di carbonio nell'Oceano Artico e ha raggiunto quasi la metà dell'assorbimento di carbonio dalla terra della regione. Ignorare il degassamento del carbonio dalle acque interne probabilmente sottostimerà ampiamente l'impatto del riscaldamento su queste regioni e trascurerà la loro capacità di indebolirsi di agire come serbatoi di carbonio terrestri».

L'elevata importanza delle acque interne nel ciclo del carbonio della Siberia occidentale è probabilmente il risultato del terreno pianeggiante complessivo, che porta a una copertura idrica relativamente elevata e lunghi tempi di transito dell'acqua, e quindi condizioni favorevoli per la decomposizione e il degassamento del carbonio derivato dalla terra nell'entroterra acque. Gli autori sottolineano che sono necessari ulteriori studi sul ciclo del carbonio accoppiato terra-acqua per migliorare la comprensione delle differenze regionali nel ciclo del carbonio contemporaneo e le previsioni delle condizioni future in queste aree poco studiate e sensibili al clima.

Informazioni sul Centro di ricerca sugli impatti climatici, CIRC: Il CIRC conduce e facilita la ricerca sugli effetti dei cambiamenti climatici sull'Artico e su altri ecosistemi settentrionali. La ricerca spazia da studi dettagliati a livello di processo a studi completi a livello di paesaggio nei sistemi acquatici e terrestri. L'attività si trova presso la stazione di ricerca scientifica Abisko nel nord della Svezia. (3)

Riferimenti:

(1) Carbon emission from Western Siberian inland waters

(2) Jan Karlsson

(3) Climate Impacts Research Centre - CIRC

Descrizione foto: Esempio di acque interne studiato nella Siberia occidentale. - Credit: Egor Istigechev.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: High greenhouse gas emissions from Siberian Inland Waters