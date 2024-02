Ecosistemi minacciati dai lombrichi non autoctoni

I lombrichi costituiscono un bacino importante ma trascurato di specie invasive che non sono adeguatamente gestite dalle strategie di controllo e mitigazione esistenti

Gli organismi che vivono nel suolo svolgono un ruolo chiave nel funzionamento degli ecosistemi e nella fornitura di servizi ecosistemici. Di conseguenza, i taxa del suolo come i lombrichi sono iconici nelle buone pratiche di gestione del territorio. Tuttavia, la loro introduzione in luoghi in cui le specie non si sono evolute insieme a loro può innescare cambiamenti catastrofici. Questo problema è stato finora ampiamente ignorato nelle politiche di gestione della natura a causa dell’immagine positiva dei taxa del suolo e della mancanza di conoscenza dell’entità delle introduzioni di fauna del suolo al di fuori del loro areale nativo.

Un’invasione aliena capace di innescare cambiamenti catastrofici è in corso in tutto il Nord America. Secondo un nuovo studio condotto da ricercatori della Stanford University, della Sorbonne Université e di altre istituzioni, almeno 70 specie di lombrichi importate hanno colonizzato il continente e rappresentano una minaccia ampiamente trascurata per gli ecosistemi nativi. L’analisi, pubblicata su Nature Ecology & Evolution (1), fornisce il più grande database mai realizzato di tali lombrichi e avverte della necessità di comprendere e gestire meglio gli invasori in mezzo a noi.

«I lombrichi raccontano la storia dell'Antropocene, l'era in cui viviamo», ha detto l'autrice senior dello studio, la dottoressa Elizabeth Hadly (2), professoressa di biologia ambientale presso Paul S. e Billie Achilles e la Stanford School of Humanities and Sciences (3). «È una storia di omogeneizzazione globale della biodiversità da parte dell’uomo, che spesso porta al declino di specie locali uniche e all’interruzione dei processi ecosistemici nativi».

Amico o nemico?

Per lo più invisibili e in gran parte non apprezzati, i lombrichi valgono oro per agricoltori e giardinieri perché il loro movimento crea tunnel che consentono all'aria, all'acqua e alle sostanze nutritive di penetrare, mentre i loro rifiuti fungono da ricco fertilizzante. Svolgono anche un ruolo centrale in molti processi che si riversano sulle comunità in superficie e nell’atmosfera. Ad esempio, sebbene il movimento meccanico attraverso il suolo da parte dei lombrichi possa inizialmente rilasciare anidride carbonica, gli impatti a lungo termine della digestione del materiale organico determinano un aumento netto del carbonio sequestrato dove sono presenti i lombrichi.

Dalla fine del 1800, le persone che cercavano di trarre vantaggio da questi servizi hanno portato lombrichi nel Nord America dall’Asia, dall’Europa, dal Sud America e dall’Africa. In alcuni luoghi, queste introduzioni non autoctone hanno migliorato con successo l’economia agricola. Tuttavia, in altri casi, sono stati dannosi. Questi trapianti hanno maggiori probabilità di consumare lettiera fuori terra rispetto ai lombrichi autoctoni, alterando la qualità dell’habitat in un modo che può danneggiare piante autoctone, anfibi e insetti.

Nelle foreste di latifoglie settentrionali degli Stati Uniti e del Canada, l’impatto dei lombrichi alieni sul suolo stressa alberi come gli aceri zuccherini alterando il microhabitat dei loro suoli. Ciò, a sua volta, innesca una serie di impatti sulla rete alimentare che aiutano le piante invasive a diffondersi. Ironicamente, per una creatura sinonimo di miglioramento del suolo, alcuni lombrichi alieni possono alterare le proprietà del suolo come nutrienti, pH e consistenza, portando, tra gli altri impatti, a raccolti di qualità inferiore.

I lombrichi alieni sono in netto vantaggio. A differenza della maggior parte delle nostre specie autoctone, molte specie di lombrichi alieni femmine possono produrre prole senza fecondazione da parte di un maschio. Inoltre, il cambiamento climatico apre nuove nicchie per la loro colonizzazione nelle parti settentrionali del continente, dove il permafrost si sta sciogliendo e dove sono prive di lombrichi autoctoni.

Comprendere gli impatti dei lombrichi alieni

Nonostante tutto ciò, solo un numero limitato di studi ha documentato la diffusione dei lombrichi alieni e nessuno ha coperto le dinamiche di colonizzazione su larga scala spaziale o un gran numero di specie.

Per il loro studio, i ricercatori hanno attinto a migliaia di documenti dal 1891 al 2021 per costruire un database di lombrichi autoctoni e alieni, quindi lo hanno combinato con un secondo database che documentava le intercettazioni di lombrichi alieni al confine statunitense tra il 1945 e il 1975. Con l’aiuto dell’apprendimento automatico, il team ha utilizzato i database combinati per ricostruire i presunti percorsi di introduzione e diffusione delle specie aliene di lombrichi.

Hanno trovato specie aliene di lombrichi nel 97% dei terreni studiati in tutto il Nord America, con un’occupazione aliena più elevata nella parte settentrionale del continente e inferiore nel sud e nell’ovest. Nel complesso, gli alieni rappresentano il 23% delle 308 specie di lombrichi del continente e rappresentano 12 delle 13 specie di lombrichi più diffuse. In confronto, negli Stati Uniti solo l’8% delle specie di pesci, il 6% delle specie di mammiferi e il 2% degli insetti e degli aracnidi sono alieni.

In Canada, la percentuale di lombrichi alieni è tre volte maggiore di quella dei lombrichi autoctoni. Nella maggior parte dei 48 stati degli Stati Uniti e in Messico, c’è circa un lombrico alieno ogni due specie autoctone.

«Questi rapporti probabilmente aumenteranno perché le attività umane facilitano lo sviluppo di specie aliene che minacciano le specie autoctone di lombrichi, un fenomeno ancora in gran parte trascurato», ha detto l'autore principale dello studio Jérôme Mathieu (4), professore associato di ecologia alla Sorbonne Université che ha condotto la ricerca mentre era in studio. professore in visita nel laboratorio di Hadly.

Non tutti i lombrichi alieni minacceranno gli ecosistemi nativi. Tuttavia, secondo i ricercatori, la loro ampia distribuzione e il loro impatto sconosciuto su una serie di ecosistemi nativi, come praterie e foreste di conifere, li rendono meritevoli di seria attenzione. Tra le altre soluzioni, suggeriscono che i politici si concentrino sulla prevenzione, come incoraggiare l’uso di vermi autoctoni per il compostaggio e le esche da pesca, e sulla diagnosi precoce attraverso il monitoraggio regolare e la scienza dei cittadini.

Aumentando la consapevolezza sulle dinamiche per lo più sconosciute dell’introduzione di lombrichi alieni nel Nord America, questo studio evidenzia i ruoli vitali che svolgono nella strutturazione degli ecosistemi e nell’influenzare la loro funzione nei nostri paesaggi dominati dall’uomo.

«Questa è molto probabilmente la punta dell'iceberg», ha detto il coautore dello studio John Warren Reynolds (5) dell'Oligochaetology Laboratory e del New Brunswick Museum in Canada. «Potrebbero essere stati introdotti molti altri organismi del suolo, ma sappiamo molto poco del loro impatto».

Hadly è anche professore di Scienze del sistema Terra presso la Stanford Doerr School of Sustainability e membro senior presso lo Stanford Woods Institute for the Environment. Tra i coautori dello studio figura anche Carlos Fragoso di Red de Biodiversidad y Sistemática, Instituto de Ecología AC, Messico. Il finanziamento per lo studio è stato fornito dal France-Stanford Center for Interdisciplinary Studies.

Descrizione foto: Un verme saltatore maturo (Amynthas agrestis). Si tratta di una specie aliena di verme nel Nord America che può seccare il terreno rendendolo inospitale per molte piante autoctone. - Credit: John W. Reynolds.

