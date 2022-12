Dispositivo bionico per le persone con mobilità ridotta

Neural Sleeve è un bendaggio bionico per le gambe che utilizza l'intelligenza artificiale per correggere i modelli di deambulazione

La startup californiana Cionic e lo studio di design Fuseproject di Yves Béhar hanno sviluppato un dispositivo indossabile bionico che utilizza impulsi elettrici e l'intelligenza artificiale per correggere i movimenti muscolari nelle persone con mobilità ridotta.

La manica neurale è progettata per essere avvolta attorno alla gamba e utilizza la stimolazione elettrica funzionale (FES) per aiutare con le difficoltà di deambulazione che possono essere causate da sclerosi multipla, paralisi cerebrale, lesioni del midollo spinale e ictus. (1)

«Pensalo come un modo per controllare a distanza la tua stessa gamba. Quello che fanno gli algoritmi e quello che fanno gli elettrodi è fornire quella giusta sequenza. E quando il cervello ha riappreso e riacquistato la conoscenza di come attivare quei muscoli, la manica non è più necessaria», riferisce Yves Béhar, che ha lavorato con la società Cionic (2) per rendere la tecnologia FES utilizzabile e scalabile.

L'indossabile è costituito da una manica in tessuto leggero che avvolge la gamba dell'utente, tenendo una serie di elettrodi in posizione sopra i muscoli.

Un modulo recettore, nascosto in una tasca integrata sulla coscia, raccoglie informazioni sul modello di andatura dell'utente e le trasferisce agli elettrodi, che stimolano i muscoli a suscitare micro-correzioni nel loro movimento.

L'intero processo è gestito da un'app, consentendo all'utente un certo controllo sul processo.

«Costruire abbigliamento bionico in grado di aumentare il movimento umano richiede un approccio ponderato e olistico. Si inizia con una tecnologia avanzata in grado di adattarsi alle esigenze di mobilità di ciascun utente per fornire risultati significativi», ha affermato Jeremiah Robison (3), il fondatore di Cionic, che ha sviluppato il prodotto dopo aver assistito alle difficoltà di deambulazione che sua figlia ha sperimentato a causa della paralisi cerebrale.

Yves Béhar ha affermato che il progetto è stato impegnativo perché gli elettrodi dovevano essere posizionati con precisione, garantendo al contempo che le persone con mobilità ridotta trovassero il dispositivo comodo e facile da indossare.

Questo è ciò che ha ispirato il design avvolgente della manica, che è fissata in posizione utilizzando una semplice chiusura in velcro.

La produzione della manica neurale è iniziata con 50 prototipi che sono stati utilizzati in una situazione controllata per un anno di test.

Le prove iniziali miravano alla caduta del piede, ovvero alla difficoltà nel sollevare la parte anteriore del piede. I test hanno visto un miglioramento medio di nove gradi di movimento per i partecipanti, che secondo Cionic è clinicamente significativo.

La società sostiene: «Non solo la mobilità è migliorata per molti di questi utenti, ma il numero di utenti che soffrono di dolore da moderato a grave è stato ridotto del 60% e il numero di utenti che soffrono di ansia o depressione da moderata a grave è stato ridotto del 75%. Per evitare che il dispositivo indossabile assomigli troppo a un prodotto medico, Béhar e il suo team hanno creato una varietà di colorazioni diverse affinché chi lo indossa possa “mettersi in mostra”: «Vogliamo che sia qualcosa che la gente festeggia».

Il Cionic Neural Sleeve è stato recentemente autorizzato dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti e le consegne inizieranno nel 2023. La società ritiene che questa tecnologia potrebbe essere trasferita anche ad altre aree del corpo.

«Con oltre 35 milioni di americani che vivono con problemi di mobilità, la necessità di soluzioni personalizzabili a spettro completo sta crescendo, in particolare all'interno della popolazione che invecchia», ha affermato la società.

Fuseproject e Cionic collaborano sulle tecnologie mediche e per il benessere da oltre un decennio.

Yves Béhar (4) ha fondato Fuseproject nel 1999 e da allora ha creato una serie di prodotti per persone con mobilità ridotta, tra cui una collezione di abbigliamento con “muscoli elettrici” per gli anziani.

Descrizione foto: Il bendaggio bionico per le gambe Neural Sleeve. - Credit: Yves Béhar.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Neural Sleeve is a bionic leg wrap that uses AI to correct walking patterns