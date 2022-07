Dinamiche di invecchiamento evolutivo della tartaruga

I ricercatori hanno teorizzato le dinamiche dell'invecchiamento evolutivo nelle tartarughe terrestri e nelle tartarughe d'acqua.

Anche se gli esseri umani vivono vite più lunghe rispetto alle loro controparti storiche, non possiamo sfuggire all'inevitabilità dell'invecchiamento e della morte. Tuttavia, le testuggini (ordine Testudines o Chelonia) - l'ordine a cui appartengono le tartarughe terrestri e le tartarughe d'acqua - possono invertire questa tendenza seguendo un modello di invecchiamento diverso rispetto agli esseri umani e ad altre specie.

Le teorie evolutive dell'invecchiamento prevedono che tutti gli organismi viventi si indeboliscano e si deteriorino con l'età (un processo noto come senescenza) e alla fine muoiono. Ora, i ricercatori della Species360 Conservation Science Alliance e dell'University of Southern Denmark dimostrano che alcune specie animali, come tartarughe e tartarughe, possono avere una senescenza più lenta o addirittura assente quando le loro condizioni di vita migliorano.

In un nuovo studio pubblicato su Science, (1) i ricercatori hanno utilizzato i dati del sistema di gestione delle informazioni zoologiche Species360 (ZIMS) per esaminare 52 specie di tartarughe terrestri e di tartarughe d'acqua che vivono negli zoo e negli acquari di tutto il mondo. Hanno scoperto che, a differenza degli esseri umani e di altre specie, le tartarughe terrestri e le tartarughe d'acqua sfidano le teorie evolutive comuni e possono ridurre il tasso di invecchiamento in risposta ai miglioramenti delle condizioni ambientali. In effetti, la maggior parte di loro invecchia più lentamente e, in alcuni casi, la loro senescenza è trascurabile.

Su 52 specie di tartarughe terrestri e di tartarughe d'acqua, il 75% mostra una senescenza estremamente lenta, mentre l'80% ha una senescenza più lenta rispetto agli esseri umani moderni.

«Troviamo che alcune di queste specie possono ridurre il loro tasso di invecchiamento in risposta al miglioramento delle condizioni di vita che si trovano negli zoo e negli acquari, rispetto alla natura», ha affermato la coautrice dello studio, la professoressa Dalia A Conde, (2) direttrice scientifica di Species360, capo della Species360 Conservation Science Alliance e Professoressa Associata presso il Department of Biology, University of Southern Denmark.

Alcune teorie evolutive prevedono che la senescenza appaia dopo la maturità sessuale come un compromesso tra l'energia che un individuo investe per riparare i danni alle sue cellule e tessuti e l'energia che investe nella riproduzione, quindi i suoi geni vengono trasmessi alle generazioni successive.

Questo compromesso implica, tra le altre cose, che, dopo aver raggiunto la maturità sessuale, gli individui smettono di crescere e iniziano a sperimentare la senescenza, un graduale deterioramento delle funzioni corporee con l'età.

Le tartarughe continuano a crescere dopo la maturità sessuale

Le teorie prevedono che tali compromessi siano inevitabili, e quindi la senescenza è inevitabile. In effetti, questa previsione è stata confermata per diverse specie, in particolare mammiferi e uccelli.

Tuttavia, si ritiene che gli organismi che continuano a crescere dopo la maturità sessuale, come le tartarughe terrestri e le tartarughe d'acqua, abbiano il potenziale per continuare a investire nella riparazione dei danni cellulari e si ritiene quindi che siano candidati ideali per ridurre e persino evitare gli effetti dannosi dell'invecchiamento.

«Vale la pena notare che alcune specie di tartaruga mostrino una senescenza trascurabile non significa che siano immortali; significa solo che il loro rischio di morte non aumenta con l'età, ma è comunque maggiore di zero. In breve, tutti loro alla fine moriranno a causa di cause inevitabili di mortalità come le malattie», ha affermato un altro dei ricercatori dietro lo studio, il dottor Fernando Colchero, (3) Principal Statistical Analyst, Species360 Conservation Science Alliance e Professore Associato presso il Department of Mathematics and Computer Science, University of Southern Denmark.

