Dimensione sostenibile per le case future

Come potrebbero essere le case del futuro se i paesi fossero davvero impegnati a soddisfare le richieste globali di sostenibilità, come le raccomandazioni avanzate dall'accordo di Parigi e dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite?

L'adozione molto più ampia di funzionalità di smart design e di energia rinnovabile per case a emissione di carbonio bassa o nulla è un punto di partenza: le Nazioni Unite stimano che le famiglie consumano il 29% dell'energia globale e di conseguenza contribuiscono al 21% delle emissioni di CO 2 risultanti, che aumenteranno con l’aumento della popolazione globale.

Tuttavia, un nuovo documento accademico scritto presso il New Jersey Institute of Technology (NJIT) valuta un altro grande fattore nella trasformazione necessaria dei nostri spazi abitativi verso la sostenibilità: la dimensione delle nostre case.

Il documento pubblicato sulla rivista Housing, Theory & Society (1) suggerisce la necessità di passare dalle grandi case unifamiliari che caratterizzano l'espansione suburbana e offre nuove concezioni per ciò che costituisce una dimensione media delle abitazioni più sostenibile e sufficiente nei paesi ad alto reddito.

L'articolo analizza più di 75 anni di storia abitativa e fornisce stime per le dimensioni spaziali ottimali che si allineerebbero oggi con una quantità sostenibile dal punto di vista ambientale e globalmente equa dell'area abitativa per persona. Sottolinea inoltre cinque casi emergenti di innovazione abitativa nel mondo che potrebbero servire da modelli per l'adozione efficace di case più efficienti del futuro.

«Non c'è dubbio che se vogliamo seriamente includere i nostri impegni espressi per la sostenibilità, in futuro dovremo vivere in modo più saggio», ha dichiarato il dottor Maurie Cohen, (2) autore e professore del Dipartimento di Studi umanistici della NJIT. «Questo richiederà un'inversione completa nella nostra cognizione di cosa significhi godere di una “bella vita” e dovremo iniziare con il fulcro del “sogno americano”, ovvero la posizione e la dimensione delle nostre case. La nozione di ‘più grande è meglio’ dovrà essere soppiantata dalla domanda ‘quanto è abbastanza?’ Fortunatamente, stiamo iniziando a vedere esempi di questo processo in alcuni paesi del mondo, compresi gli Stati Uniti.»

Reinventare la dimensione “sufficiente” delle case sostenibili

L'articolo di Cohen esplora il concetto di “limiti di sufficienza” per la casa contemporanea media - o una metrica approssimativa di spazio di vita “sufficiente” per soddisfare le esigenze individuali tenendo conto di vari fattori ambientali e sociali, come la disponibilità di risorse globali e un equo utilizzo dei materiali.

Nel documento, il dottor Cohen riporta che i codici di costruzione standardizzati utilizzati negli Stati Uniti e in molti altri paesi definiscono dimensioni minime “sufficienti” della casa come 150 piedi quadrati per un singolo individuo e 450 piedi quadrati per una famiglia di quattro persone.

Tuttavia, dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse e dell'equità globale, la soglia massima sufficiente è più elevata. Sulla base delle valutazioni della disponibilità globale delle risorse e dei cosiddetti calcoli del consumo totale di materiale sviluppati da ecologi industriali e altri, Maurie Cohen stima che considerazioni di sostenibilità e equità richiedano che una casa per una singola persona non sia più grande di 215 piedi quadrati e per una famiglia di quattro persone la dimensione massima dovrebbe essere di circa 860 piedi quadrati.

Come sorprendente punto di paragone, la dimensione media della casa negli Stati Uniti oggi è di 1.901 piedi quadrati - più del doppio di ciò che potrebbe essere considerato sostenibile.

Applicare questi limiti di sufficienza nel mondo reale significherebbe un radicale allontanamento dalla mentalità che oggi è comune nel settore dell'edilizia americana: grandi ingressi dai soffitti a cattedrale, ampi portici, camere da letto di scorta, sale da pranzo extra e un ripensamento fondamentale delle case in stile McMansion che fiancheggiano i vicoli ciechi della periferia del paese in generale. Tuttavia, potrebbe stimolare l'innovazione nella progettazione di case più efficienti in termini di spazio, una tendenza che sta guadagnando popolarità in particolare tra le giovani generazioni.

«Le riviste e i siti Web di lifestyle, i programmi televisivi e altri media oggi sottolineano regolarmente i vantaggi delle case più piccole», ha affermato Cohen. «Una delle tendenze più popolari del design contemporaneo si concentra sul minimalismo e soprattutto i Millennial esprimono il desiderio di vivere nei centri urbani cosmopoliti piuttosto che nei sobborghi dipendenti dall'automobile. In alcune città, gli appartamenti micro-lussuosi stanno diventando un'alternativa alla moda.»

Oltre a compiere la transizione critica verso tecnologie più ecologiche, Cohen afferma che esplorare limiti di sufficienza nella progettazione di case future aiuterebbe a iniziare ad allineare la pianificazione delle infrastrutture con obiettivi di sostenibilità globali e ad affrontare due tendenze correlate - e per molti versi sconcertanti - in paesi ricchi come gli Stati Uniti in corso dagli anni '50: le dimensioni della casa sono aumentate mentre le dimensioni della famiglia sono diminuite.

Negli ultimi sette decenni, la dimensione media di una casa unifamiliare di recente costruzione nel paese è quasi triplicata da 983 piedi quadrati nel 1950 a 2.740 piedi quadrati nel 2015. Nel frattempo, il numero medio di persone per famiglia è diminuito del 24% (3,3 persone a 2,52 persone) a causa del calo dei tassi di fertilità e della scomparsa degli accordi residenziali in cui le famiglie estese vivevano sotto lo stesso tetto.

Quindi, come sarebbe la casa media degli Stati Uniti di nuova costruzione se gli architetti e il settore dell'edilizia seguissero i numeri e adottassero i limiti di sufficienza?

Negli Stati Uniti, la superficie media per persona dovrebbe essere ridotta da 754 piedi quadrati a 215 piedi quadrati, che forse sorprendentemente, è approssimativamente paragonabile alla quantità di spazio disponibile durante il baby boom degli anni '50.

Mentre Cohen riconosce la miriade di sfide politiche, commerciali e culturali di impartire un tale tetto di sufficienza alle attuali pratiche abitative, mette in evidenza cinque esempi che afferma puntare a spostare la sensibilità: il movimento delle piccole case negli Stati Uniti; il mercato di nicchia per case e appartamenti sostanzialmente più piccoli nei paesi nordici; la costruzione di unità abitative accessorie nelle città della costa occidentale del Nord America; la crescente popolarità dei micro-appartamenti a New York City e San Francisco; e l'emergere di strutture di co-living / co-working in Europa.

«Il ridimensionamento così radicale oggi può sembrare irrealistico, ma gli stili di vita sono continuamente in evoluzione e quando guarderemo alle nostre recenti pratiche di spendere così ingenti somme di denaro in case eccessivamente grandi e di creare grandi distanze tra vicini, tra trent'anni con ogni probabilità ne saremo completamente sbalorditi», ha detto Cohen. «L'idea di trascorrere interminabili ore in auto per raggiungere case con stanze che usiamo raramente, possiamo solo sperare, diventerà un debole ricordo.»

