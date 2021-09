Declino degli insetti acquatici subtropicali

L'analisi dei dati raccolti da oltre 20 anni suggerisce che il calo degli insetti è dovuto alla costruzione di oltre 180 dighe sul bacino di Paraná e ai suoi affluenti.

La ricerca condotta in Brasile per più di 20 anni nel bacino del fiume Paraná mostra una caduta drastica del numero di insetti acquatici nella regione, considerata ben conservata e lontana dagli impatti negativi dell'agricoltura, dell'allevamento di bestiame e dell'urbanizzazione.

Il lavoro sul campo è stato fatto dai ricercatori affiliati con l'Università Statale del Centro di Maringá per la ricerca in Limnologia, Ittiologia e Acquacoltura (Nupelia-UEM) (1). I dati sono stati sistematizzati da Gustavo Quevedo Romero (2), professore presso l'Istituto di Biologia dell'Università di Campinas (IB-Unicamp). Un articolo sullo studio è pubblicato sull'inserto dedicato di Biology Letters (3), un giornale della Royal Society del Regno Unito.

«Il nostro studio ha analizzato i dati raccolti su base stagionale per un periodo di 20 anni. Abbiamo rilevato un importante declino di esemplari per metro quadrato», ha detto il dottor Romero.

Un commento sullo studio di un membro del team è pubblicato su Conversation (4).

Il drastico calo delle popolazioni di insetti è un fenomeno globale, ha detto Romero, e gli studi hanno dimostrato la sua correlazione con le attività umane. Una meta-analisi pubblicata su science (5) ha indicato un calo del numero di insetti terrestri, ma ha affermato di aver rilevato un aumento dell'abbondanza di insetti acquatici. Da allora, molti critici hanno contestato questo articolo perché basato su un campione troppo piccolo, con solo il 7% dei set di dati degli insetti, nella loro analisi, provenienti dai tropici e dal resto quasi esclusivamente dagli Stati Uniti e dall'Europa.

Il team di Romero ha studiato una pianura alluvionale con un'area di 40 chilometri quadrati contenenti fiumi, laghi superficiali, canali e backwater. La causa principale del calo delle popolazioni degli insetti era la costruzione di oltre 180 dighe lungo il Paraná e i suoi affluenti, che formano uno dei più grandi sistemi d'acqua dolce del Sud America, drenando gran parte dell'area centrale e meridionale del continente.

Lo studio è stato sostenuto dal São Paulo Research Foundation - FAPESP tramite due sovvenzioni assegnate a Romero (18/12225-0 (6) e 19/08474-8 (7)), e una borsa di studio post-dottorazione (8) assegnata a Pablo Augusto Poleto Antiqueira (9), anche coautore dell'articolo pubblicato. Lo studio è stato condotto sotto l'AEGIS del programma di ricerca FAPESP sulla caratterizzazione della biodiversità, la conservazione, il restauro e l'uso sostenibile (Biota-FAPESP (10)) e il programma di ricerca FAPESP sul cambiamento climatico globale (RPGCC (11)).

«Un forte calo è stato osservato non solo in specie più suscettibili ma in tutti gli ordini di insetti acquatici e famiglie che vivono nella zona. Questi insetti abitano ambienti d'acqua dolce fino a raggiungere l'età adulta quando migrano in ambienti terrestri. Ciò include libellule e coleotteri d'acqua, per menzionare solo i più noti», ha detto Romero.

Poiché alcuni insetti trasmettono malattie (ad esempio Aedes Aegypti, che trasmette la febbre Dengue, l'infezione da virus Zika (Zikv) e la febbre gialla), molte persone pensano erroneamente che tutti gli insetti siano dannosi per gli umani. «Gli insetti che vengono decimati nel bacino fluviale di Paraná sono estremamente utili. Forniscono molti servizi ecosistemici, compresa l'impollinazione, il controllo biologico dei parassiti delle colture e gli insetti che trasmettono la malattia, la decomposizione della materia organica e il ciclismo nutriente», spiega Romero.

Conseguenza delle dighe

Il dottor Gustavo Quevedo Romero spiega: «Le dighe hanno impatti di tre tipi. Innanzitutto, rendono l'acqua molto più chiara perché le particelle in sospensione attivano un particolare processo chimico depositandosi nel letto del serbatoio prima che il flusso entri nel canale di scarico. Privati della loro acqua torbida, gli insetti che vivono a valle della diga sono ancora più vulnerabili e quindi più esposti nell'essere mangiati da pesci. In secondo luogo, le specie di pesce esotiche, introdotte nel serbatoio delle dighe per promuovere la pesca sportiva, come i Tucunaré portati dall'Amazzonia, sono onnivori e mangiano insetti e pesce nativo. Il terzo tipo di impatto rilevato era uno squilibrio chimico dei nutrienti nell'acqua, un mutamento delle proporzioni di azoto e fosforo. Le alghe che proliferano nei serbatoi della diga fissa l'azoto dall'atmosfera e lo trasferisce all'acqua. Parte del fosforo è depositato sul letto del serbatoio. L'acqua che scorre attraverso la diga Spillway è scarsa di fosforo e proporzionalmente più ricca di azoto. Ciò cambia la sua qualità nutrizionale, influenzando gli animali che dipendono da una quantità equilibrata di questi nutrienti».

Il bacino del fiume Paraná tocca sette stati brasiliani. Tecnicamente è un sub-bacino e, accanto ai sub-bacini del Paraguay e Uruguay River, parte del sistema Plata River, rappresenta uno dei tre bacini principali del Sud America. Gli altri due sono i bacini del fiume Amazon e São Francisco. I cambiamenti che si verificano negli ecosistemi del sub-bacino del fiume Paraná sono quindi altamente significativi per il continente nel suo complesso, e il calo delle popolazioni di insetti acquatiche mostra come le attività umane colpiscono anche senza tenere conto dell'uso di pesticidi e smaltimento fognario nei suoi fiumi e laghi.

Il mondo ha circa 5,5 milioni di specie di insetti, l'80% dei quali devono ancora essere descritti dalla scienza. Questa enorme popolazione, la più numerosa sul pianeta, viene rapidamente ridotta dalle attività umane, che caratterizzano ciò che alcuni ricercatori stanno già chiamando la “Apocalisse di insetti”.

Informazioni su São Paulo Research Foundation (FAPESP) La Fondazione São Paulo Research Foundation (FAPESP) è un'istituzione pubblica con la missione di sostenere la ricerca scientifica in tutti i settori della conoscenza assegnando borse di studio, borse e sovvenzioni agli studiosi legati ad istituti di istruzione superiore e di ricerca nello stato di San Paolo, in Brasile. FAPESP è consapevole che la migliore ricerca può essere eseguita solo lavorando con i migliori ricercatori a livello internazionale. Pertanto, ha stabilito partnership con agenzie di finanziamento, istruzione superiore, società private e organizzazioni di ricerca in altri paesi noti per la qualità della loro ricerca e ha incoraggiato gli scienziati finanziati dalle sue sovvenzioni per sviluppare ulteriormente la loro collaborazione internazionale. (12)

Descrizione foto: L'analisi dei dati raccolti da oltre 20 anni suggerisce che il calo è dovuto alla costruzione di oltre 180 dighe (libellula emergente dallo stato di Naiade acquatico). - Credit: Alexandre Castagna/Wikimedia Commons. - License: CC BY-SA.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Study reveals drastic decline of aquatic insect population in Paraná River basin