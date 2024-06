Cresce la minaccia delle specie esotiche invasive

Valutazione scientifica e possibili strategie per mitigare l'impatto sulla biodiversità e i servizi ecosistemici da parte delle specie esotiche invasive

Sebbene le specie esotiche invasive siano state da tempo riconosciute come una grave minaccia per la natura e le persone, fino ad ora non è stata effettuata una revisione globale completa dello stato, delle tendenze, dei fattori, degli impatti, delle sfide di gestione e governance delle invasioni biologiche. Il rapporto di valutazione tematica sulle specie esotiche invasive e il loro controllo della piattaforma intergovernativa di politica scientifica e politica sulla biodiversità e i servizi ecosistemici (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services - IPBES) (di seguito “valutazione delle specie esotiche invasive dell'IPBES”) si è basato su oltre 13.000 pubblicazioni e rapporti scientifici in 15 lingue, nonché in lingue indigene e conoscenza locale su tutti i taxa, gli ecosistemi e le regioni del mondo. Pertanto, fornisce prove inequivocabili della grave e crescente minaccia rappresentata dalle specie esotiche invasive, insieme ad approcci ambiziosi ma realistici per gestire le invasioni biologiche. La portata della minaccia e degli impatti è stata riconosciuta dai 143 stati membri dell’IPBES che hanno approvato la sintesi di questa valutazione per i decisori politici.

Questa è la valutazione critica da parte di 88 autori, in rappresentanza di 101 organizzazioni di 47 paesi, pubblicata su Nature Ecology & Evolution (1), inclusa l'autrice principale, la professoressa Helen Elizabeth Roy (2) del UK Centre for Ecology & Hydrology e l'University of Exeter.

Incentrato sui principali risultati del rapporto di valutazione tematica della Piattaforma intergovernativa di politica scientifica sulla biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) sulle specie esotiche invasive e il loro controllo*, il documento evidenzia anche che gli impatti delle specie esotiche invasive osservati oggi probabilmente sottostimano l’entità degli impatti futuri. Inoltre, le interazioni tra i fattori che determinano la biodiversità sono fondamentali poiché nessun fattore agisce in modo isolato.

La co-presidente della valutazione IAS dell’IPBES e autrice principale, la professoressa Helen Elizabeth Roy dell’UKCEH e dell’University of Exeter, ha dichiarato: «Il documento ha riunito l’intero team di esperti della valutazione IAS. Questo gruppo eterogeneo, che abbraccia molte discipline con prospettive globali, giunge alla stessa conclusione sulla necessità di un’azione urgente contro la grave e crescente minaccia rappresentata dalle specie esotiche invasive. Con il numero di specie esotiche invasive destinato ad aumentare, la valutazione delle specie esotiche invasive dell’IPBES fornisce la base di prove e le opzioni per orientare un’azione immediata e continua. Per raggiungere questo obiettivo è necessaria collaborazione, comunicazione e cooperazione, non solo oltre i confini ma anche all’interno dei paesi».

Il professor Peter Stoett dell’Ontario Tech University (3), co-presidente della valutazione IPBES IAS, ha aggiunto: «L’interdisciplinarietà è la chiave del successo delle valutazioni IPBES. È stato meraviglioso vedere esperti di scienze sociali e umanistiche interagire con biologi e altri scienziati naturali, in un processo di costruzione della comunità che informerà le decisioni politiche future».

Le interazioni tra i fattori che determinano la perdita di biodiversità stanno amplificando le invasioni biologiche senza che nessun fattore agisca in modo isolato. Il cambiamento climatico è uno dei principali fattori che facilitano l’insediamento e la diffusione di specie esotiche invasive in regioni precedentemente inospitali. Ad esempio, il riscaldamento climatico sta consentendo alle specie esotiche invasive acquatiche e terrestri di stabilirsi e diffondersi verso i poli, comprese le regioni artiche e antartiche. Inoltre, in alcune regioni montuose, il cambiamento climatico, agendo insieme ad altri fattori di perdita di biodiversità, ha consentito alle specie esotiche invasive di estendere i propri areali ad altitudini più elevate due volte più velocemente delle specie autoctone.

La valutazione delle specie invasive dell’IPBES ha fornito la prima sintesi completa delle prove a livello globale concludendo che la minaccia delle invasioni biologiche è grave ma può essere mitigata con un’azione cooperativa e collaborativa urgente e intersettoriale. Lo sviluppo congiunto di azioni di gestione con molteplici soggetti interessati, tra cui il governo e il settore privato, nonché le popolazioni indigene e le comunità locali, sarà fondamentale per raggiungere il successo nell’affrontare le invasioni biologiche.

Aníbal Pauchard, co-presidente della valutazione IAS dell'IPBES e professore presso l'University of Concepción, Cile, sottolinea che «Questa non è solo la valutazione globale più completa sulle specie esotiche invasive fino ad oggi, ma anche la selezione degli esperti e la raccolta delle prove che sono state effettuate secondo i più elevati standard di inclusività, dando vita a un rapporto che fornisce approfondimenti critici per tutte le parti interessate».

Organismi di coordinamento come il Segretariato per le specie non autoctone possono garantire una collaborazione efficace tra i diversi gruppi di parti interessate. In effetti, le azioni di gestione in risposta alle incursioni del calabrone asiatico (Vespa velutina) nel Regno Unito hanno coinvolto più parti interessate che si sono riunite per garantire un rapido flusso di informazioni in seguito al rilevamento della specie, portando a un controllo efficace dei nidi.

Il documento riconosce che il coinvolgimento del grande pubblico attraverso campagne di sensibilizzazione, piattaforme educative e scientifiche comunitarie contribuisce anche a stabilire responsabilità condivise nella gestione delle invasioni biologiche. Le iniziative scientifiche comunitarie, supportate da strumenti di identificazione digitale, sono importanti per il rapido rilevamento di specie esotiche invasive. Le registrazioni inviate dal pubblico tramite l’app Asian Hornet Watch (4) nel Regno Unito stanno dando un contributo importante all’allarme precoce e alla risposta rapida della Vespa velutina (calabrone asiatico).

Note agli editori * Il rapporto IPBES sulla valutazione tematica sulle specie aliene invasive e il loro controllo (pubblicato nel settembre 2023) è la prima revisione globale completa dello stato, delle tendenze, dei fattori trainanti, degli impatti, della gestione e delle sfide di governance delle invasioni biologiche. Fornisce prove inequivocabili della grave e crescente minaccia rappresentata dalle specie esotiche invasive, insieme ad approcci ambiziosi ma realistici per gestire le invasioni biologiche. (5) Informazioni sul Centro britannico per l'ecologia e l'idrologia Il Centro britannico per l'ecologia e l'idrologia è un centro di eccellenza leader a livello mondiale nelle scienze ambientali nell'acqua, nella terra e nell'aria. Il Centro ha una lunga storia di indagini, monitoraggio e modellazione dei cambiamenti ambientali. I suoi oltre 500 scienziati forniscono i dati e le conoscenze di cui ricercatori, governi e imprese hanno bisogno per creare un ambiente produttivo, resiliente e sano. Il Centro britannico per l'ecologia e l'idrologia è un partner strategico per il Consiglio di ricerca sull'ambiente naturale, parte della ricerca e dell'innovazione del Regno Unito.

Descrizione foto: Le cozze di Quagga possono diffondersi rapidamente, superando le cozze autoctone e bloccando le condutture dell’acqua. - Credit: JN Stuart.

