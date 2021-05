Convertita la plastica di scarto in carburante

Sviluppato un modo innovativo per convertire la plastica in ingredienti per il carburante degli aerei e altri prodotti di valore, rendendo più facile e più conveniente il riutilizzo della plastica.

I ricercatori nella loro reazione sono stati in grado di convertire il 90% della plastica in carburante per aviogetti e altri preziosi prodotti a base di idrocarburi entro un'ora a temperature moderate e di mettere a punto facilmente il processo per creare i prodotti desiderati. Guidati dallo studente laureato Chuhua Jia e il dottor Hongfei Lin, (1) professore associato presso la Gene and Linda Voiland School of Chemical Engineering and Bioengineering, riferiscono del loro lavoro sulla rivista Chem Catalysis. (2)

«Nell'industria del riciclaggio, il costo del riciclaggio è fondamentale», ha detto il dottor Hongfei Lin. «Questo lavoro è una pietra miliare per noi per portare questa nuova tecnologia alla commercializzazione».

Negli ultimi decenni, l'accumulo di rifiuti plastici ha causato una crisi ambientale, inquinando gli oceani e gli ambienti incontaminati in tutto il mondo. Man mano che si degradano, è stato scoperto che minuscoli pezzi di microplastica entrano nella catena alimentare e diventano una potenziale, anche se sconosciuta, minaccia per la salute umana.

Il riciclaggio della plastica, tuttavia, è stato problematico. I metodi di riciclaggio meccanico più comuni fondono la plastica e la rimodellano, ma ciò ne riduce il valore economico e la qualità per l'utilizzo in altri prodotti. Il riciclaggio chimico può produrre prodotti di qualità superiore, ma ha richiesto temperature di reazione elevate e tempi di lavorazione lunghi, rendendolo troppo costoso e macchinoso da adottare per le industrie. A causa dei suoi limiti, solo il 9% circa della plastica negli Stati Uniti viene riciclato ogni anno.

Nel loro lavoro, i ricercatori della Washington State University (WSU) hanno sviluppato un processo catalitico per convertire in modo efficiente il polietilene in carburante per aerei e lubrificanti di alto valore. Il polietilene, noto anche come plastica n.1, è la plastica più comunemente utilizzata in un'enorme varietà di prodotti da sacchetti di plastica, brocche di latte in plastica e bottiglie di shampoo a tubazioni resistenti alla corrosione, legname composito legno-plastica e mobili in plastica.

Per il processo, i ricercatori hanno utilizzato un catalizzatore di rutenio su carbonio e un solvente comunemente usato. Sono stati in grado di convertire circa il 90% della plastica in componenti di carburante per aviogetti o altri prodotti a base di idrocarburi entro un'ora a una temperatura di 220 gradi Celsius (428 gradi Fahrenheit), che è più efficiente e inferiore alle temperature normalmente utilizzate.

Jia fu si sorprese nel vedere quanto bene funzionassero il solvente e il catalizzatore.

Il dottor Hongfei Lin spiega: «La regolazione delle condizioni di lavorazione, come la temperatura, il tempo o la quantità di catalizzatore utilizzato, ha fornito il passaggio di fondamentale importanza per poter mettere a punto il processo per creare prodotti desiderabili. A seconda del mercato, possono sintonizzarsi sul prodotto che vogliono generare. Hanno flessibilità. L'applicazione di questo processo efficiente può fornire un approccio promettente per la produzione selettiva di prodotti di alto valore da rifiuti di polietilene».

Con il supporto della Washington Research Foundation, i ricercatori stanno lavorando per aumentare il processo per la futura commercializzazione. Credono inoltre che il loro processo possa funzionare efficacemente con altri tipi di plastica.

Il lavoro, che è stato svolto in collaborazione con ricercatori dell'Università di Washington e del Pacific Northwest National Laboratory, tra cui il professor Jim Pfaendtner. (3) È stato finanziato dalla Washington State Research Foundation e dalla National Science Foundation.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: New technology converts waste plastics to jet fuel in an hour