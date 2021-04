Un milione di specie sono minacciate di estinzione in tutto il mondo, principalmente a causa dell'impatto umano negativo.

La perdita di una specie è una tragedia etica, ma in aggiunta può avere effetti drammatici sul funzionamento degli ecosistemi sulla Terra. In ogni ecosistema, le specie hanno i loro ruoli, proprio come fanno gli attori in una commedia. Questi ruoli dipendono dalle caratteristiche della specie, come la loro dimensione, peso, forma, capacità riproduttiva o le risorse alimentari che utilizzano. Se alcune specie sono simili, a volte possono sostituirsi a vicenda e mantenere in vita l'ecosistema anche se una di esse viene persa. Tuttavia, la perdita accumulata di molte specie può portare al degrado dell'ecosistema con un effetto negativo diretto sul benessere umano.

Esistono così tante specie diverse di vario genere che è estremamente difficile generalizzare la variazione funzionale globale e comprendere le conseguenze funzionali della perdita di biodiversità. Un gruppo di ricerca dell'Università di Tartu ha raccolto la sfida e ha raccolto dati sulle caratteristiche di oltre 75.000 specie di piante, mammiferi, uccelli, anfibi, rettili e pesci d'acqua dolce. Il sommario globale senza precedenti delle funzioni degli organismi è stato pubblicato su Science Advances. (1)

Tutte le specie sono state proiettate su un cosiddetto spazio funzionale, un'astrazione matematica della loro forma e funzione. In questo spazio funzionale, specie simili si trovano vicine l'una all'altra e le specie dissimili sono lontane. Nel complesso, lo spazio funzionale ha alcune “regioni” con molte specie e altre con poche. L'autore principale, il dottor Carlos Perez Carmona, (2) osserva: «Un risultato molto interessante che abbiamo trovato è che, in tutti questi gruppi, più della metà delle specie sono responsabili di meno del 20% delle funzioni svolte dal gruppo, quindi questo implica che l'80% delle restanti funzioni sono svolte da poche specie funzionalmente uniche».

Alcune particolari funzioni svolte da un gruppo tassonomico, come piante, mammiferi o pesci d'acqua dolce, possono essere condivise tra molte specie o supportate solo da poche specie. Ad esempio, su scala globale, ci sono molte specie di erbe che hanno caratteristiche simili e svolgono funzioni simili, ma non ci sono molte specie con le caratteristiche di una sequoia. Nel caso di funzioni svolte da molte specie, è improbabile che l'estinzione di alcune di queste specie influenzi fortemente le funzioni dell'intero gruppo. Al contrario, se determinate funzioni sono svolte da una sola o da poche specie, la loro scomparsa porterà ad una riduzione del ventaglio di funzioni svolte dall'intero gruppo.

Il gruppo di ricerca ha anche esplorato quanto possiamo perdere dallo spazio funzionale se un milione di specie minacciate si estinguessero. Il dottor Carlos Perez Carmona continua: «Volevamo esplorare come le estinzioni influenzeranno il funzionamento di diversi gruppi di organismi. Abbiamo scoperto che le specie grandi, longeve e a bassa fertilità hanno universalmente maggiori probabilità di essere minacciate. Questa è una cattiva notizia perché sappiamo che le piante e gli animali più grandi svolgono un ruolo estremamente importante in funzioni come la fertilità del suolo, la dispersione dei semi o lo stoccaggio del carbonio. La loro estinzione provocherebbe quindi una riorganizzazione complessiva della gamma delle funzioni svolte».

Poiché molte specie possono sostituirsi a vicenda, il declino funzionale sarebbe fino al 5%, con le perdite più drammatiche che si verificano ai pesci d'acqua dolce. Questa percentuale è inferiore alla potenziale perdita del numero di specie. Tuttavia, può avere una grande influenza sui servizi ecosistemici per gli esseri umani, come aria e acqua pulite, fertilità del suolo, cibo, medicine, materiale da costruzione o buona salute fisica e mentale. Inoltre, una parte molto ampia dello spazio funzionale dipenderà da un numero molto inferiore di specie e la possibile successiva perdita di biodiversità avrà già un effetto molto più drammatico.

Il dottor Carmona ha anche un chiaro suggerimento alle autorità per la conservazione della natura: «Proponiamo che le specie che forniscono combinazioni di tratti unici dovrebbero avere la massima priorità di conservazione perché la loro perdita implicherebbe la completa scomparsa delle loro funzioni dalla Terra».

Descrizione foto: Il ginkgo, il gorilla occidentale, il gaviale, lo storione europeo e il condor andino sono classificati come specie in pericolo di estinzione dall'IUCN. Queste specie mostrano tratti funzionali peculiari come grandi dimensioni, lunga durata e maturità sessuale tardiva (Tutte le foto CC-BY-SA). - Credit: Ginkgo biloba; foto: Marzena P Gorilla gorilla; foto: Philip Kromer Gavialis gangeticus; foto: Jonathan Zander Acipenser sturio; foto: Hans Braxmeier Vultur gryphus; photo: Emilio del Prado.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Functional consequences of global biodiversity loss guide future nature conservation