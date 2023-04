Come si è aridificata la pianura australiana di Nullarbor

Una cronologia accurata dei cambiamenti climatici è fondamentale per comprendere i controlli sull'evoluzione del paesaggio e delle specie. Sfortunatamente, la datazione diretta del cambiamento climatico continentale è ostacolata dalla scarsità di prodotti terrestri databili che evidenziano cambiamenti climatici.

Una ricerca, pubblicata su Geophysical Research Letters (1), suggerisce che gli strati ricchi di ferro formatisi in antichi sedimenti sono stati usati per restringersi quando un'area si è prosciugata in risposta ai cambiamenti climatici, come il drammatico declino delle acque sotterranee nell'Australia meridionale.

Queste “reliquie dell'essiccazione” suggeriscono che il Nullarbor sia passato drasticamente a condizioni asciutte tra 2,4 e 2,7 milioni di anni fa, scoprendo come questi cambiamenti ambientali siano stati fondamentali nel plasmare la variegata flora e fauna dell'Australia.

L'autore principale, il dottor Maximilian Dröllner (2), del Timescales of Mineral Systems Group della Curtin's School of Earth and Planetary Sciences, ha affermato che la definizione dei tempi del cambiamento climatico nei paesaggi antichi si è rivelata una sfida per i geoscienziati di tutto il mondo.

Egli precisa: «Quasi la metà delle superfici terrestri della Terra sono considerate terre aride e ospitano circa tre miliardi di persone. I cambiamenti in queste aree aride possono avere un impatto profondo sia sulla nostra società che sulla biodiversità regionale e l'aridificazione è stata determinante nel plasmare i paesaggi e gli ecosistemi che vediamo oggi».

Determinare quando gli eventi climatici si sono verificati nelle aree aride è stato un compito difficile per i geoscienziati, con i ricercatori che si affidano a osservazioni indirette, come i sedimenti marini nelle aree vicine.

Il professore associato coautore Milo Barham (3), anch'egli del gruppo Timescales of Mineral Systems della Curtin University, ha affermato che la misurazione diretta dei prodotti dell'essiccazione dei paesaggi può fornire un lasso di tempo molto più chiaro.

«La quantità di elio intrappolata in questi orizzonti ricchi di ferro può essere utilizzata per determinare quando si sono formati. L'esposizione di queste 'reliquie' dell'essiccazione a un minuscolo laser rilascia elio, che possiamo misurare per limitare i tempi di queste drammatiche risposte ambientali alla storia climatica della Terra».

Determinare quando si sono verificati questi eventi può aiutare a spiegare come hanno influito sulla biodiversità dell'area e, in particolare nel caso dell'Australia meridionale, fornisce un lasso di tempo per l'evoluzione di diverse specie autoctone.

Secondo il professor Maximilian Dröllner, «Il prosciugamento dell'interno dell'Australia ha separato gli antenati comuni di molte specie che un tempo vagavano liberamente attraverso l'Australia. Questa separazione ha portato all'evoluzione indipendente di queste popolazioni isolate sulle coste orientali e occidentali, che alla fine si sono tradotte in specie distinte o specie sorelle. Oggi osserviamo molti esempi di specie sorelle di uccelli, insetti e piante che hanno antenati comuni ma ora vivono a migliaia di chilometri di distanza, separati da barriere ambientali create attraverso antichi cambiamenti climatici».

