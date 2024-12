Come potenziare le tue difese per proteggerti

Questo libro è un vero e proprio diario di bordo di un viaggio un po' speciale, quello all'interno del corpo umano. Capiremo quali sono gli attori del nostro sistema immunitario, ciò di cui si nutrono, di cosa hanno bisogno e cosa li danneggia

Sei pronto a raggiungere una superimmunità?

L'autrice ha creato per te un programma di sei settimane che ti aiuterà non solo a mettere in pratica e trasformare in realtà tutto ciò che apprenderai, ma anche a monitorare i tuoi progressi.

Basato su solide fonti scientifiche, un libro che oltre a spiegare il funzionamento del sistema immunitario in modo chiaro e accessibile, fornisce indicazioni pratiche per:

riparare la barriera intestinale

ridurre l'infiammazione e il grasso viscerale attraverso la dieta immunitaria

liberare il corpo da metalli pesanti e sostanze tossiche

migliorare la qualità del sonno e la gestione dello stress

potenziare i mitocondri e incrementare l'energia

La diffusione sempre maggiore di virus e malattie autoimmuni ha reso ancora più evidente quanto sia cruciale il ruolo del nostro sistema immunitario e quanto sia necessario mantenerlo efficiente.

La dottoressa Gnavi da anni studia e approfondisce la conoscenza di questo meraviglioso universo e, grazie al suo approccio che unisce la medicina tradizionale e le terapie alternative, ha messo a punto un programma in 6 settimane per potenziare le nostre difese attraverso metodi naturali.

Questo libro è un vero e proprio diario di bordo di un viaggio un po' speciale, quello all'interno del corpo umano. Capiremo quali sono gli attori del nostro sistema immunitario, ciò di cui si nutrono, di cosa hanno bisogno e cosa li danneggia.

Vedremo come il nostro stile di vita possa aiutarli o renderli deboli e inefficienti, e quanto le nostre emozioni giochino un ruolo fondamentale in tutto ciò.

Impareremo a sostenere i meccanismi di detossificazione del corpo, a dormire finalmente bene, gestire lo stress e potenziare il nostro benessere a trecentosessanta gradi.

Attraverso strumenti testati e concreti, illustrati passo dopo passo nelle 6 settimane, sarà semplice decidere in base alle proprie esigenze quali aspetti potenziare, mettere in pratica tutto ciò che abbiamo appreso e monitorare i nostri progressi.

“Prenditi cura del tuo corpo con costante fedeltà. L'anima deve vedere solo attraverso questi occhi, e se sono deboli, il mondo intero è annebbiato.”

- Johann Wolfgang Von Goethe -



Acquista subito il libro:





Super Immunità — Libro

Autrice: Carlotta Gnavi